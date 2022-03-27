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Salva pela PRF

Suspeito de sequestrar jovem em Guarapari é preso em curral no Sul do ES

O homem foi preso em uma fazenda na cidade de Presidente Kennedy. Ele havia roubado carro e foi detido por duas equipes da Polícia Rodoviária Federal
Rita Benezath

Rita Benezath

Publicado em 

27 mar 2022 às 16:28

Publicado em 27 de Março de 2022 às 16:28

À esquerda, o carro roubado pelo suspeito e recuperado pela PRF; à direita, a faca que o criminoso usou para ameaçar a vítima
À esquerda, o carro roubado pelo suspeito e recuperado pela PRF; à direita, a faca que o criminoso usou para ameaçar a vítima Crédito: Divulgação PRF | Montagem A Gazeta
Foi preso, na tarde deste domingo (27), o suspeito de tentar sequestrar uma jovem em Guarapari. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi encontrado em um curral de uma fazenda em Presidente Kennedy, Região Sul do Espírito Santo.
A prisão aconteceu após uma pessoa ligar para o posto da PRF e informar que havia um estranho transitando perto da fazenda. Duas equipes se deslocaram até o local, avistaram o homem e efetuaram a prisão, segundo informações da PRF.

O CRIME

Depois de ser ameaçada com uma faca por um criminoso, uma jovem de 25 anos que estava na garagem de uma casa acabou sendo sequestrada. O crime aconteceu em Guarapari, na manhã deste domingo (27). Quase duas horas depois, ela foi resgatada, na BR 101, já no município de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito roubou o carro que estava na residência e fez a vítima refém. Inicialmente, o veículo foi avistado na altura do quilômetro 409 da rodovia, em Itapemirim, mas não parou e passou a ser acompanhado.

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