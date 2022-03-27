Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Salva pela PRF

Homem invade casa, rouba carro e sequestra jovem em Guarapari

Suspeito ameaçou a mulher de 25 anos com uma faca na manhã deste domingo (27); ela ficou no veículo até o resgate feito pela PRF em Cachoeiro

Publicado em 27 de Março de 2022 às 14:02

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 mar 2022 às 14:02
À esquerda, o carro roubado pelo suspeito e recuperado pela PRF; à direita, a faca que o criminoso usou para ameaçar a vítima
À esquerda, o carro roubado pelo suspeito e recuperado pela PRF; à direita, a faca que o criminoso usou para ameaçar a vítima Crédito: Divulgação PRF | Montagem A Gazeta
Depois de ser ameaçada com uma faca por um criminoso, uma jovem de 25 anos que estava na garagem de uma casa acabou sendo sequestrada. O crime aconteceu em Guarapari, na manhã deste domingo (27). Quase duas horas depois, ela foi resgatada, na BR 101, já no município de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito roubou o carro que estava na residência e fez a vítima refém. Inicialmente, o veículo foi avistado na altura do quilômetro 409 da rodovia, em Itapemirim, mas não parou e passou a ser acompanhado.
A interceptação aconteceu no km 420, por volta das 12h. Ao parar o automóvel, o criminoso correu para uma área de mata, enquanto a vítima foi resgatada ilesa. Agentes da PRF realizavam buscas nesta tarde a fim de deter o suspeito. A jovem de 25 anos permanecia sob os cuidados da corporação.
O assalto e o sequestro aconteceram no bairro Muquiçaba, em Guarapari. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou parte da ação. Nas imagens, o criminoso aparece de bermuda branca e camiseta listrada, com uma sacola na mão. A faca utilizada por ele foi apreendida.

Veja Também

Travestis são detidas suspeitas de assaltar homem em Cachoeiro

Duas mulheres morrem e uma fica ferida após tiroteio na Serra

Vídeo: mulheres escapam por pouco de atropelamento em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto BR 101 Cachoeiro de Itapemirim Guarapari ES Sul Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 30/04/2026
Imagem BBC Brasil
O que explica derrota histórica de Lula no Senado (e qual recado envia ao STF)
Prosperidade vence Brasil de Farroupilha na Copa do Brasil Feminina 2026
Prosperidade elimina Brasil de Farroupilha nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Feminina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados