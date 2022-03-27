Homem invade casa, rouba carro e sequestra jovem em Guarapari

Depois de ser ameaçada com uma faca por um criminoso, uma jovem de 25 anos que estava na garagem de uma casa acabou sendo sequestrada. O crime aconteceu em Guarapari, na manhã deste domingo (27). Quase duas horas depois, ela foi resgatada, na BR 101, já no município de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito roubou o carro que estava na residência e fez a vítima refém. Inicialmente, o veículo foi avistado na altura do quilômetro 409 da rodovia, em Itapemirim, mas não parou e passou a ser acompanhado.
A interceptação aconteceu no km 420, por volta das 12h. Ao parar o automóvel, o criminoso correu para uma área de mata, enquanto a vítima foi resgatada ilesa. Agentes da PRF realizavam buscas nesta tarde a fim de deter o suspeito. A jovem de 25 anos permanecia sob os cuidados da corporação.
O assalto e o sequestro aconteceram no bairro Muquiçaba, em Guarapari. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou parte da ação. Nas imagens, o criminoso aparece de bermuda branca e camiseta listrada, com uma sacola na mão. A faca utilizada por ele foi apreendida.