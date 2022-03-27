Homem invade casa, rouba carro e sequestra jovem em Guarapari

À esquerda, o carro roubado pelo suspeito e recuperado pela PRF; à direita, a faca que o criminoso usou para ameaçar a vítima

A interceptação aconteceu no km 420, por volta das 12h. Ao parar o automóvel, o criminoso correu para uma área de mata, enquanto a vítima foi resgatada ilesa. Agentes da PRF realizavam buscas nesta tarde a fim de deter o suspeito. A jovem de 25 anos permanecia sob os cuidados da corporação.