Travestis são detidas suspeitas de assaltar homem em Cachoeiro

Um homem de 59 anos foi roubado na noite de sábado (26) enquanto estava com o veículo parado na rodovia ES 482, bairro Central Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, era por volta de 21 horas, quando a vítima parou no local com o veículo modelo Fiat Toro, e foi abordada por cinco travestis. Três delas entraram na caminhonete e duas ficaram do lado de fora fazendo ameaças, dizendo que iriam agredir e matá-lo.
O homem contou que as travestis queriam obrigá-lo a fazer uma transferência financeira eletrônica via Pix, que não chegou a ser realizada. Mesmo assim, roubaram um aparelho celular, cartão bancário e um valor de R$ 170,00.
A polícia fez buscas e, com apoio de outras guarnições, conseguiu localizar duas das suspeitas - uma de 25 anos e outra de 22. Elas foram reconhecidas pela vítima e levadas ao DPJ da cidade.
A reportagem da TV Gazeta demandou a Polícia Civil. A matéria será atualizada quando houver retorno.
Com informações de Pollyana Patrício, da TV Gazeta Sul