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Perto de baile funk

Duas mulheres morrem e uma fica ferida após tiroteio na Serra

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (27), perto de um baile funk no bairro Vila Nova de Colares; Natália Moreira Santos morreu ainda no local

Publicado em 27 de Março de 2022 às 11:42

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 mar 2022 às 11:42
Polícia Civil esteve no local do crime, na Rua Itamonte, em Vila Nova de Colares, Serra, neste domingo (27)
Polícia Civil esteve no local do crime, na Rua Itamonte, em Vila Nova de Colares, Serra, neste domingo (27) Crédito: Gabriela Ribeti
Duas mulheres morreram e uma ficou ferida em um tiroteio que aconteceu durante a madrugada deste domingo (27), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O crime aconteceu por volta das 5 horas, na Rua Itamonte, perto de onde acontecia um baile funk. Moradores da região disseram ter ouvido mais de 20 disparos.
De acordo com a apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, uma das vítimas – chamada Natália Moreira de Santos, de 23 anos – morreu no local. Já uma jovem de 26 anos, identificada apenas como Flávia Cristina Rocha da Silva, chegou a ser socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia.
Além delas, uma terceira jovem, também de 26 anos, foi levada de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde seguia internada nesta manhã. Segundo testemunhas, ela sangrava muito e levou três tiros: um no braço, um nas costas e um no ombro.
Natália Moreira Santos e Flávia Cristina Rocha da Silva foram mortas em tiroteio na Serra
Natália Moreira Santos e Flávia Cristina Rocha da Silva foram mortas em tiroteio na Serra Crédito: Redes sociais
"A gente acordou assustado com os tiros e veio até o portão para ver o que estava acontecendo, e essa moça estava baleada na rua, procurando ajuda. Ela disse que não viu nada nem soube falar o motivo dos tiros. Pelo o que vimos, as três eram conhecidas", relatou uma moradora à TV Gazeta.
"Até agora não conseguimos descansar, pensando em tudo que aconteceu. Foi muito tiro, uma rajada. Parecia que estava dentro da casa da gente. Foi assustador"
Moradora - Não quis ser identificada
Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local para verificar a informação de que três mulheres tinham sido baleadas, constatando o óbito de uma das vítimas. "Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido", afirmou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou a corporação em nota. 

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