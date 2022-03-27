Duas mulheres morrem e uma fica ferida após tiroteio na Serra

Polícia Civil esteve no local do crime, na Rua Itamonte, em Vila Nova de Colares, Serra, neste domingo (27) Crédito: Gabriela Ribeti

Duas mulheres morreram e uma ficou ferida em um tiroteio que aconteceu durante a madrugada deste domingo (27), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra . O crime aconteceu por volta das 5 horas, na Rua Itamonte, perto de onde acontecia um baile funk. Moradores da região disseram ter ouvido mais de 20 disparos.

De acordo com a apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, uma das vítimas – chamada Natália Moreira de Santos, de 23 anos – morreu no local. Já uma jovem de 26 anos, identificada apenas como Flávia Cristina Rocha da Silva, chegou a ser socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia.

Além delas, uma terceira jovem, também de 26 anos, foi levada de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde seguia internada nesta manhã. Segundo testemunhas, ela sangrava muito e levou três tiros: um no braço, um nas costas e um no ombro.

Natália Moreira Santos e Flávia Cristina Rocha da Silva foram mortas em tiroteio na Serra Crédito: Redes sociais

"A gente acordou assustado com os tiros e veio até o portão para ver o que estava acontecendo, e essa moça estava baleada na rua, procurando ajuda. Ela disse que não viu nada nem soube falar o motivo dos tiros. Pelo o que vimos, as três eram conhecidas", relatou uma moradora à TV Gazeta.

"Até agora não conseguimos descansar, pensando em tudo que aconteceu. Foi muito tiro, uma rajada. Parecia que estava dentro da casa da gente. Foi assustador" Moradora - Não quis ser identificada

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local para verificar a informação de que três mulheres tinham sido baleadas, constatando o óbito de uma das vítimas. "Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido", afirmou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.