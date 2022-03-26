Adolescente esfaqueada no ES deve ter alta em breve; mãe está fora de risco

Após quase uma semana da tragédia familiar registrada no último domingo (20) em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, o estado de saúde de Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e da filha Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, tem apresentado melhora. Elas foram esfaqueadas, e o suspeito do crime é Valdeni Plaster, esposo de Evanilda e padrasto de Fernanda e de Angélica Oto Hammer, de 24 anos, que também foi golpeada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A adolescente e a mãe continuam internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A informação é do lavrador Gilson Oto Hammer, irmão da vítima, que destacou que as duas não correm mais riscos, segundo os médicos, e que Fernanda deve ter alta nos próximos dias.
Gilson afirmou ainda que "graças ao incrível trabalho da equipe do hospital e a Deus elas estão se recuperando e em breve estarão em casa". Ele disse que, por orientações médicas, não poderia dar mais detalhes sobre o estado de saúde das familiares.
Desde terça-feira (22), a adolescente deixou a UTI e foi para a enfermaria do hospital. Na quinta (24), Gilson publicou em uma rede social uma mensagem de agradecimento pelo apoio recebido. No texto, ele disse:
"Minha irmã vai ficar bem e minha mãe está respondendo bem e deve se recuperar. O assassino vai pagar e em breve iremos todos pra casa, vamos viver o nosso luto"
O caso chocou o Espírito Santo. Tudo aconteceu no último domingo. Valdeni Plaster, já preso, é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas dentro de casa na tarde de domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá. Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local.
A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, ele usou um facão para ferir as vítimas. O ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher.
As filhas foram defender a mãe e então também foram atacadas. Após isso, o padrasto fugiu.
O crime foi testemunhado pela filha de 8 anos de Evanilda e Valdeni, que presenciou toda a briga dele com a mãe e as irmãs (enteadas do homem) serem esfaqueadas.
Um vizinho da família, Laudeniro Hammer, relatou para a TV Gazeta que presenciou a confusão e ajudou a socorrer Evanilda e a filha dela e de Valdeni.
“Eu ouvi gritos, estava lá no alto do morro e de lá eu vim, socorri a mãe delas [Evanilda] para o hospital”. O homem ainda contou que socorreu a filha do casal, de 8 anos, que presenciou toda a tragédia. “Ela [filha do casal] sabe de tudo, fala tudo que aconteceu”, completou Laudeniro.
SUSPEITO FOI PRESO
Um vídeo recebido por A Gazeta mostra o momento em que Valdeni Plaster é preso em flagrante na região de Serra do Gelo, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.
Após ser encontrado pela Polícia Militar na segunda-feira (21), o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade. Ele foi descrito por um major da PM como "frio e desapegado de sentimentos".