Adolescente esfaqueada no ES deve ter alta em breve; mãe está fora de risco

Gilson ao lado da irmã, Fernanda Oto Hammer, de 14 anos Crédito: Arquivo Pessoal

A adolescente e a mãe continuam internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . A informação é do lavrador Gilson Oto Hammer, irmão da vítima, que destacou que as duas não correm mais riscos, segundo os médicos, e que Fernanda deve ter alta nos próximos dias.

Gilson afirmou ainda que "graças ao incrível trabalho da equipe do hospital e a Deus elas estão se recuperando e em breve estarão em casa". Ele disse que, por orientações médicas, não poderia dar mais detalhes sobre o estado de saúde das familiares.

Da esquerda para a dirieta: Angelica (morreu no local do crime), Evanilda (mãe) e Fernanda (filha adolescente) Crédito: Faello fotos / Reprodução

Desde terça-feira (22), a adolescente deixou a UTI e foi para a enfermaria do hospital. Na quinta (24), Gilson publicou em uma rede social uma mensagem de agradecimento pelo apoio recebido. No texto, ele disse:

"Minha irmã vai ficar bem e minha mãe está respondendo bem e deve se recuperar. O assassino vai pagar e em breve iremos todos pra casa, vamos viver o nosso luto" Gilson Oto Hammer - Irmão e filho das vítimas em mensagem na rede social

A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, ele usou um facão para ferir as vítimas. O ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher.

As filhas foram defender a mãe e então também foram atacadas. Após isso, o padrasto fugiu.

Um vizinho da família, Laudeniro Hammer, relatou para a TV Gazeta que presenciou a confusão e ajudou a socorrer Evanilda e a filha dela e de Valdeni.

“Eu ouvi gritos, estava lá no alto do morro e de lá eu vim, socorri a mãe delas [Evanilda] para o hospital”. O homem ainda contou que socorreu a filha do casal, de 8 anos, que presenciou toda a tragédia. “Ela [filha do casal] sabe de tudo, fala tudo que aconteceu”, completou Laudeniro.

SUSPEITO FOI PRESO