Jovem é morta em Santa Maria de Jetibá; mãe e irmã são esfaqueadas

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, foi morta a facadas Crédito: Reprodução/Instagram

Um homem é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas dentro de casa na tarde deste domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá . Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem, identificado como Valdeni Plaster, usou um facão para ferir as vítimas. Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe, também foram atacadas e o padrasto fugiu.

A mãe, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e a outra filha, Fernanda Oto Hammer, de 1 anos, foram encaminhadas a um hospital do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.

Mãe e filha foram esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves

Na manhã desta segunda (21), o estado de saúde das duas era gravíssimo.

O corpo da jovem morta de 24 anos foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), na Capital.

Casa onde aconteceu o crime em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves

HOMENAGENS

Nas redes sociais dela, diversos amigos de Angelica prestaram homenagens, lamentando a morte.

"Meu mundo desabou com sua partida inesperada. Como pode o destino ser tão injusto e ter tirado você de mim desse jeito, nessa covardia", mostra uma publicação.

"Que Deus te acolha de braços abertos princesa linda de Jesus . Descanse em paz", diz outro comentário.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informou que foi acionada no final da tarde deste domingo (20) para verificar a informação de que um homem havia esfaqueado a esposa e duas enteadas, em um sítio em Alto São Sebastião, zona rural de Santa Maria de Jetibá.

"No local foi constatado que uma das enteadas do suspeito já estava em óbito e as outras duas vítimas estavam feridas e precisaram ser socorridas para um hospital da região. O suspeito não foi localizado no momento do fato. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação e buscas seguem sendo realizadas", finaliza a nota.

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que iniciou diligências, juntamente com a Polícia Militar, assim que tomou conhecimento do fato.

"Buscas estão em andamento, mas, até o momento, o suspeito não foi detido. Segundo os primeiros levantamentos, um homem agrediu a esposa e a duas enteadas com um facão, sendo que uma das enteadas foi a óbito no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Correção Versão anterior da reportagem afirmava que a adolescente Fernanda havia morrido, informação fornecida pelo pai biológico e por uma tia dela à TV Gazeta. No entanto, após a publicação, a família recuou, dizendo que corrigiu a informação e que, na verdade, Fernanda segue internada. O texto foi corrigido.