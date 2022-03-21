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Correria

Homem sai de bar e começa a atirar para todo lado em Vitória

No momento dos disparos, muitas pessoas estavam no local, mas ninguém ficou ferido pelos tiros; algumas casas próximas foram atingidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2022 às 07:16

Publicado em 21 de Março de 2022 às 07:16

Câmeras de segurança registraram a correria durante um ataque a tiros em um bar, no bairro Joana D'arc, em Vitória, na madrugada deste domingo (20).
Imagens feitas por testemunhas também mostraram várias pessoas correndo dentro do estabelecimento e depois algumas apareceram deitadas no chão.
Tudo aconteceu depois que um homem, ainda não identificado, disparou contra quem estava no local.
Algumas casas próximas foram atingidas pelos disparos e cápsulas ficaram espalhadas pelo chão.

DESCONFIOU DE TRAIÇÃO

O dono do estabelecimento contou que o atirador estava no bar com a esposa e desconfiou de uma traição. Ele teria voltado para o carro e começado a acelerar para passar pela multidão de pessoas.
Quem estava no bar vaiou o homem. Em seguida, ele parou o carro, sacou uma arma e atirou contra as pessoas.
Um morador, que pediu para não ser identificado, disse que acordou com o barulho dos tiros.
"Estávamos dormindo, acordamos, ouvimos mais ou menos seis tiros. Demos uma olhada, mas não vimos o que aconteceu, vimos o pessoal se dispersando na rua", contou.
De acordo com ele, em geral, são muitas festas com barulho e aglomerações a noite toda.
"Tiroteio é a primeira vez, mas tem show que começa 22h e vai ate 6h, muito barulho, muito tumulto, mas não tem jeito, reclamaram várias vezes, foram na prefeitura, mas não teve solução", disse o morador.
O crime será investigado pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

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