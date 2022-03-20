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Violência

Homem fica ferido após ser atingido por cinco tiros em Cachoeiro

Vítima correu para dentro de uma farmácia após ser baleado. O vidro do estabelecimento também foi alvo dos disparos. Crime correu na noite deste sábado(19)

Publicado em 20 de Março de 2022 às 12:29

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

20 mar 2022 às 12:29
Um homem de 29 anos ficou ferido após ser atingido por cinco tiros na noite deste sábado (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motivação do crime vai ser investigada, mas testemunhas contaram que pode estar relacionada com assaltos que acontecem com frequência na região.
Vítima (de camisa vermelha) pediu ajuda na farmácia
Vítima (de camisa vermelha) pediu ajuda na farmácia. Elefoi alvejado com pelo menos 5 disparos Crédito: Reprodução - Redes Sociais
O crime foi em frente a uma farmácia, localizada no bairro Gilberto Machado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida no tórax, braço e ombro. Os disparos também atingiram a vidraçaria da farmácia, onde a vítima chegou a entrar para pedir socorro.
Os suspeitos estavam em um veículo modelo Ford Ecosport. Eles fugiram logo após o crime e não foram localizados. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, o estado de saúde não foi divulgado.

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