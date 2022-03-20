Homem fica ferido após ser atingido por cinco tiros em Cachoeiro

Um homem de 29 anos ficou ferido após ser atingido por cinco tiros na noite deste sábado (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motivação do crime vai ser investigada, mas testemunhas contaram que pode estar relacionada com assaltos que acontecem com frequência na região.
O crime foi em frente a uma farmácia, localizada no bairro Gilberto Machado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida no tórax, braço e ombro. Os disparos também atingiram a vidraçaria da farmácia, onde a vítima chegou a entrar para pedir socorro.
Os suspeitos estavam em um veículo modelo Ford Ecosport. Eles fugiram logo após o crime e não foram localizados. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, o estado de saúde não foi divulgado.