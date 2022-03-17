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Investimento em melhorias

Em crise, Santa Casa de Cachoeiro recebe aporte de R$ 8 milhões

Segundo presidente do hospital, recurso proporcionará melhorias em relação a oferta de cirurgias, entrada de insumos e subsídios dos médicos. Contrato da Sesa com instituição também foi ampliado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 mar 2022 às 19:47

Publicado em 17 de Março de 2022 às 19:47

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim vai receber um repasse no valor de R$ 8 milhões de recurso indicado pela senadora Rose de Freitas, antecipado pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo o governador Renato Casagrande, a verba será para a modernização hospitalar e a liquidação de despesas urgentes. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no auditório da unidade, na tarde desta quinta-feira (17).
Em crise, Santa Casa de Cachoeiro recebe aporte de 8 milhões e promete melhorias
Governo do Estado anunciou repasse para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Lara Mireny
Entre as melhorias, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que participou da coletiva, informou que estão incluídas a implementação da medição do desempenho assistencial e da telemedicina, a fim de que o hospital realize consultas por videochamada, e também o aperfeiçoamento dos Escritórios de Gestão de Altas (EGA), para uma desospitalização eficiente, e Núcleo Interno de Regulação (NIR), que faz o monitoramento do paciente.
Além do governador e do secretário de Estado da Saúde, estiveram presentes na ocasião o presidente da Santa Casa, bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, entre outras autoridades.
Em pronunciamento, Casagrande disse que espera que a Santa Casa de Cachoeiro melhore a prestação de serviços na Região Sul. 
"Estamos fazendo a antecipação da emenda de R$ 8 milhões da senadora Rose de Freitas para a modernização hospitalar e a liquidação de despesas urgentes, já que não sabemos quando o governo federal irá pagar. Também estamos ampliando o contrato da Sesa com a instituição"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
O bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, presidente da Santa Casa de Cachoeiro, afirmou que o recurso chega em boa hora, já que poderá ser aplicado não só na aquisição de insumos, mas também em despesas de custeio.
"Esse adiantamento vai nos ajudar a colocar um pouco de equilíbrio nas nossas contas. Agrademos ao governador Renato Casagrande pelo esforço na liberação desse recurso", afirmou.
Para Lisboa, a entrada do recurso é uma forma de melhorar o atendimento ao público. “Não vai resolver todos os nossos problemas, mas vamos começar a dar passos importantes, para não acontecer com que as pessoas fiquem sem cirurgia, insumos, etc”, concluiu.

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