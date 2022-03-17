Em crise, Santa Casa de Cachoeiro recebe aporte de R$ 8 milhões

Governo do Estado anunciou repasse para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Lara Mireny

Entre as melhorias, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que participou da coletiva, informou que estão incluídas a implementação da medição do desempenho assistencial e da telemedicina, a fim de que o hospital realize consultas por videochamada, e também o aperfeiçoamento dos Escritórios de Gestão de Altas (EGA), para uma desospitalização eficiente, e Núcleo Interno de Regulação (NIR), que faz o monitoramento do paciente.

Além do governador e do secretário de Estado da Saúde, estiveram presentes na ocasião o presidente da Santa Casa, bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, entre outras autoridades.

Em pronunciamento, Casagrande disse que espera que a Santa Casa de Cachoeiro melhore a prestação de serviços na Região Sul.

"Estamos fazendo a antecipação da emenda de R$ 8 milhões da senadora Rose de Freitas para a modernização hospitalar e a liquidação de despesas urgentes, já que não sabemos quando o governo federal irá pagar. Também estamos ampliando o contrato da Sesa com a instituição" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, presidente da Santa Casa de Cachoeiro, afirmou que o recurso chega em boa hora, já que poderá ser aplicado não só na aquisição de insumos, mas também em despesas de custeio.

"Esse adiantamento vai nos ajudar a colocar um pouco de equilíbrio nas nossas contas. Agrademos ao governador Renato Casagrande pelo esforço na liberação desse recurso", afirmou.