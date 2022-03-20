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Vila Velha

Homem pede socorro em unidade policial e faz enfermeira refém no ES

O indivíduo, que estava ferido, conseguiu se desvencilhar da escolta e segurar a enfermeira que fazia uma avaliação primária, segundo a prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2022 às 14:21

Publicado em 20 de Março de 2022 às 14:21

Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha
A confusão foi registrada no Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
Um homem que chegou ferido a uma unidade policial em Vila Velha, afirmando que estaria sendo perseguido e que corria risco de morte, acabou conduzido por policiais militares ao Pronto Atendimento de Cobilândia e lá fez uma enfermeira refém na noite deste sábado (19).
De acordo com informações da secretaria de Saúde do município, o homem foi levado à unidade de saúde com suspeita de fratura em um dos braços. O policial que realizava a escolta foi então orientado pela equipe de plantão que deveria seguir a um hospital. Porém, o conduzido conseguiu se desvencilhar da escolta e segurar a enfermeira que fazia uma avaliação primária. Ela acabou sendo liberada após chegada de equipes de apoio da PM. O homem foi imobilizado e encaminhado posteriormente ao hospital.
Segundo boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), ao qual a reportagem teve acesso neste domingo (20), tudo começou na 17ª Companhia Independente, quando os agentes chegaram e ouviram gritos de socorro, além de terem avistado marcas de sangue. O homem estava desnorteado, foi levado ao PA, e os suspeitos de agressão não foram localizados.
Os policiais que conduziram o homem também precisaram de atendimento médico, já que tiveram pequenos cortes enquanto tentavam conter o ferido e acabaram também entrando em contato com sangue.
Já o homem, supostamente agredido, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

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