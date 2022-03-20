Homem pede socorro em unidade policial e faz enfermeira refém no ES

A confusão foi registrada no Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Um homem que chegou ferido a uma unidade policial em Vila Velha , afirmando que estaria sendo perseguido e que corria risco de morte, acabou conduzido por policiais militares ao Pronto Atendimento de Cobilândia e lá fez uma enfermeira refém na noite deste sábado (19).

De acordo com informações da secretaria de Saúde do município, o homem foi levado à unidade de saúde com suspeita de fratura em um dos braços. O policial que realizava a escolta foi então orientado pela equipe de plantão que deveria seguir a um hospital. Porém, o conduzido conseguiu se desvencilhar da escolta e segurar a enfermeira que fazia uma avaliação primária. Ela acabou sendo liberada após chegada de equipes de apoio da PM. O homem foi imobilizado e encaminhado posteriormente ao hospital.

Segundo boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), ao qual a reportagem teve acesso neste domingo (20), tudo começou na 17ª Companhia Independente, quando os agentes chegaram e ouviram gritos de socorro, além de terem avistado marcas de sangue. O homem estava desnorteado, foi levado ao PA, e os suspeitos de agressão não foram localizados.

Os policiais que conduziram o homem também precisaram de atendimento médico, já que tiveram pequenos cortes enquanto tentavam conter o ferido e acabaram também entrando em contato com sangue.