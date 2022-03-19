Suspeito de matar esposa em Cariacica faz ligação pedindo perdão

Jocimar e Daniela estavam casados havia 12 anos Crédito: Arquivo da família

TV Gazeta, neste sábado (19). O homem suspeito de estrangular e matar a esposa nesta sexta-feira (18) , em Cariacica , na Grande Vitória, ligou para a família da vítima pedindo perdão pelo crime, mas afirmou que não se entregaria à polícia. A informação foi revelada por uma irmã da vítima em entrevista à repórter Daniela Carla, da, neste sábado (19).

Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, era auxiliar de serviços gerais e morava no bairro Padre Gabriel. Ela foi encontrada morta dentro de casa e, segundo a Polícia Militar, o corpo possuía marcas de estrangulamento no pescoço, sangramento na cabeça e hematomas na face. Policiais civis que estiveram no local informaram à reportagem que o marido da vítima, Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, é o principal suspeito do crime. Os dois estavam casados havia 12 anos, e, segundo familiares, Daniela queria se separar, mas o homem não aceitava.

“Uma pessoa boa, trabalhadora. Era do serviço para dentro de casa, cuidando dos filhos, ajudando a minha mãe. Ela [vítima] chegou a falar que eles andavam brigando, discutindo, mas que ia se separar dele. Pouco tempo agora, 15 dias ou mais, ela pediu para se separar e ele não aceitava. Na sexta-feira (18), ele esperou os filhos irem para a escola, meus sobrinhos de 18 e de 10 anos, e aí tirou a vida da minha irmã”, contou emocionada Cristina, irmã da vítima Daniela.

Ainda de acordo com Cristina, o suspeito perguntou como estava o filho de 10 anos. Foi ele que encontrou a mãe morta dentro de casa quando retornou da escola. “Fiquei sabendo que ele estrangulou ela. Os meninos estavam na escola. Foi o caçula que chegou e viu ela. Para mim, não é um homem é um monstro, viver esse tempo todo na família, mais de 10 anos e tirar a vida da minha irmã”, finalizou, Cristina.

Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi morta dentro de casa Crédito: Arquivo da família

RELACIONAMENTO CONTURBADO

Os policiais civis contaram para a reportagem da TV Gazeta que, segundo apuração com testemunhas, Daniela e o marido viviam uma relação conturbada e teriam brigado na manhã desta sexta-feira (18). A discussão foi presenciada pelos dois filhos dela — um deles também filho do suspeito. O crime teria ocorrido durante a tarde.

Ainda segundo os investigadores, o homem teria ido à casa da sogra, mãe da vítima, e contado sobre o crime. Depois disso, ele não foi mais encontrado. O suspeito de matar Daniela Oliveira Leão tinha mandado de prisão em aberto por um outro homicídio, de acordo com informações apuradas no local com a Polícia Civil.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou, por meio de nota.