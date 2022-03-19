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Coqueiral de Itaparica

Policial civil é baleado dentro de carro em Vila Velha

Segundo a Guarda de Vila Velha, que atendeu a ocorrência, o policial foi socorrido por agentes da Guarda até um hospital particular da cidade

Publicado em 

19 mar 2022 às 13:43

Publicado em 19 de Março de 2022 às 13:43

Policial civil foi baleado no braço em rua ao lado do Ginásio do Tartarugão
Policial civil foi baleado no braço em rua ao lado do Ginásio do Tartarugão Crédito: Carlos Alberto Silva
Um policial civil foi baleado no braço quando estava dentro de um carro particular na rua ao lado do Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. A ocorrência foi registrada no final da manhã deste sábado (19).
Segundo a Guarda de Vila Velha, que atendeu a ocorrência, o policial foi socorrido por agentes até um hospital particular da cidade.
A pessoa que teria efetuado os disparos não foi localizada, assim como a arma da vítima. O local foi preservado até que a Polícia Civil fizesse a perícia.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que a equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio, no final da manhã deste sábado (19), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. A vítima, um policial civil aposentado, foi atingida no braço e não corre risco de morte.
O local do crime foi periciado e a vítima prestou depoimento no hospital, afirmando que, na verdade, foi alvo de uma tentativa de latrocínio. A arma particular da vítima foi subtraída. Até o momento, não há detidos e a ocorrência segue em andamento. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada, como de praxe em ocorrências envolvendo policiais.

Policial civil foi baleado no braço em rua ao lado do Ginásio do Tartarugão

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