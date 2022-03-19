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Agressão

Marido é suspeito de ferir mulher e o filho dela com faca em Vila Velha

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (19) na Barra do Jucu. O filho de 14 anos, que tentou ajudar a mãe, também foi ferido pelo padrasto

Publicado em 

19 mar 2022 às 13:23

Publicado em 19 de Março de 2022 às 13:23

Mulher foi esfaqueada dentro de apartamento na Barra do Jucu, em Vila Velha
Mulher foi esfaqueada dentro de apartamento na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada durante a madrugada deste sábado (19) na Barra do Jucu, em Vila Velha. Segundo vizinhos e a Polícia Militar, o marido é o suspeito do crime.
A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória, onde passou por uma cirurgia. O filho dela, que tentou intervir para ajudar a mãe, também foi ferido pelo padrasto e ficou com um corte profundo na mão. Ele foi socorrido por parentes e levado para a unidade de saúde de Riviera da Barra, também em Vila Velha.

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O crime aconteceu por volta das 5 horas dentro do apartamento onde o casal vivia. Uma vizinha, que ajudou a socorrer a mulher, relembra o que viu.
"Empurrei a porta para ver o que estava acontecendo, aí eu vi a vítima caída no chão do banheiro toda ensanguentada e com a criança de 14 anos também toda machucada", contou a mulher, que prefere não se identificar.
O casal é de São Paulo e mora na Barra do Jucu há cerca de três meses. Durante o período em que estão na região, as brigas e agressões à mulher têm sido constantes, conforme contam os vizinhos. De acordo com eles, a vítima já teria pedido ajuda outras vezes e disse que o marido é usuário de drogas.
Durante uma briga nesta madrugada, a mulher teria pegado uma faca, que foi tirada de suas mãos pelo marido. Em seguida, ele a agrediu. Com a mesma faca, feriu o adolescente, que é seu enteado.
O casal tem um filho de quatro meses. O bebê foi levado pela avó paterna. Segundo a vizinha, a mulher, que também é de São Paulo, veio ao Espírito Santo para tentar levar o filho com medo de que ele pudesse fazer algo pior contra a nora, mas não conseguiu.
Após as agressões, o suspeito fugiu em um carro verde.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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