Homem armado com faca invade casa de agente da Guarda Municipal em Vitória

Um homem invadiu a casa de um agente da Guarda Municipal de Vitória, no bairro Ilha de Monte Belo, na Capital, na manhã deste domingo (20). O suspeito, que estava armado com um facão, e o agente chegaram a entrar em luta corporal, mas o invasor foi contido. Ele foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória. O homem relatou que estava tentando fugir da polícia no momento que entrou na residência.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o agente, que não quis se identificar, contou que estava no banho quando, ao sair, ouviu gemidos. Achando que os barulhos viessem da rua, o homem foi até a varanda para ver o que estava acontecendo. Ele, então, viu o invasor sentado em cima da irmã dele, com a mão na boca dela.
"Aí foi o momento que eu parti para cima dele, entramos em luta corporal. Ele chegou a tirar um facão que estava na cintura. Eu consegui desarmá-lo, aí ele correu para a varanda. Eu corri para o quarto, peguei minha arma e dei voz de prisão a ele, que atentou pela voz de prisão", disse.
O agente relatou que pediu à irmã que, então, ligasse para o Ciodes 190 e pedisse apoio. Viaturas da Guarda Municipal foram até o local e levaram o homem para a delegacia. Ele contou aos outros agentes que entrou pela janela dos fundos da casa para fugir da polícia.
"Eu não sei o que ele estava fazendo, a impressão que eu tive foi que ele estava agarrado no pescoço da minha irmã, acredito que para ela não gritar. Ela falou que ele estava tentando tapar a boca dela, para ela não gritar. Ele falou que estava fugindo da polícia, que não era ladrão, era traficante", completou o agente.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes do caso, mas ainda não obteve respostas. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta