Polícia apreende pássaros em extinção durante operação em Apiacá

Além do Catatau, as outras aves encontradas foram Coleiro, Trinca-Ferro, Sabiá e Tico Tico. Segundo a PM, os responsáveis por manter os animais, de maneira ilegal, foram identificados e autuados. Eles podem ser presos com pena entre seis meses e um ano, e multa, pela Lei de Crimes Ambientais.