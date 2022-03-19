Polícia apreende pássaros em extinção durante operação em Apiacá

A Polícia Militar Ambiental, em uma operação nesta sexta-feira (18), realizou a apreensão de 33 pássaros silvestres silvestres da fauna brasileira mantidos em cativeiro em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Entre elas, a espécie Catatau, que é ameaçada de extinção.
Além do Catatau, as outras aves encontradas foram Coleiro, Trinca-Ferro, Sabiá e Tico Tico. Segundo a PM, os responsáveis por manter os animais, de maneira ilegal, foram identificados e autuados. Eles podem ser presos com pena entre seis meses e um ano, e multa, pela Lei de Crimes Ambientais.
Denúncias podem ser feitas a partir do Disque Denúncia 181, em que o anonimato é garantido. Os pássaros foram encaminhados ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), para triagem, reabilitação e soltura no hábitat natural do animal.