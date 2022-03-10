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Morre Dona Nedite, idosa que chegou aos 108 anos em Apiacá

Segundo a família, Maria Benedita Carvalho Pereira faleceu de pneumonia nesta quinta-feira (10). Idosa faria 109 anos no dia 13 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2022 às 12:23

Publicado em 10 de Março de 2022 às 12:23

Faleceu nesta quinta-feira (10), aos 108 anos, Maria Benedita Carvalho Pereira. A moradora de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, conhecida por Nedite, morreu de pneumonia, segundo a família. A idosa foi a primeira vacinada contra a Covid-19 no município.
De acordo com a bisneta Neuziana Rodrigues Pereira, Dona Nedine estava internada desde o domingo (6).
Estamos todos muito tristes. Mas, ao mesmo tempo, nos sentimos muito privilegiados por ter tido ela junto de nós com 108 anos. Ela deixou a história dela e somos honrados, disse a bisneta.
Dona Nedine faria aniversário no dia 13 de abril. Lúcida e sem comorbidades, no ano passado, ela comemorou a data ao lado de sua grande família: 13 filhos, 39 netos, 82 bisnetos, 67 tataranetos e 10 tetranetos.
O velório acontece na capela de Apiacá e o sepultamento, segundo a família, será nesta quinta-feira (10), às 18h, no cemitério do município.

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