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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.221 mortes e 1.030.065 casos confirmados

Estado contabilizou 15 óbitos e 710 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2022 às 18:45

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:45

Espírito Santo chegou ao total de 14.221 mortes e 1.030.065 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 710 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (9) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.896
  2. Vila Velha: 113.988
  3. Vitória: 106.074
  4. Cariacica: 80.695
  5. Linhares: 50.053
Abaixo, segue o ranking de bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.926
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.435
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.256
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.940
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.637
Até esta quarta-feira, mais de 3,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 958.369, com 2.380 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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