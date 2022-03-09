Covid-19: ES registra 14.221 mortes e 1.030.065 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.221 mortes e 1.030.065 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 710 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (9) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.896
- Vila Velha: 113.988
- Vitória: 106.074
- Cariacica: 80.695
- Linhares: 50.053
Abaixo, segue o ranking de bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.926
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.435
- Jardim da Penha (Vitória): 10.256
- Itapuã (Vila Velha): 7.940
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.637
Até esta quarta-feira, mais de 3,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 958.369, com 2.380 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.