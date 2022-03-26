Vídeo: mulheres escapam por pouco de atropelamento em Castelo

Um carro quase atropelou duas mulheres na manhã deste sábado (26) em uma rua do bairro Santo Andrezinho, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O vídeo, de câmera de segurança, mostra o momento em que o veículo, um Hyundai HB20, acerta as vítimas de raspão e o muro. O motorista não prestou ajuda, fugiu do local e abandonou o carro. Ele, depois, se apresentou à Polícia Militar com sinais de embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro, após se recusar a fazer o teste do bafômetro.
As próprias vítimas acionaram a PM. Elas precisaram ser socorridas e foram levadas para um pronto-socorro da região. No vídeo, elas saem caminhando após serem atingidas. Segundo a corporação, o condutor envolvido no acidente tinha sinais de embriaguez, odor de álcool, fala arrastada e falta de consciência do horário.
De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.
Mulheres escapam por pouco de atropelamento em Castelo