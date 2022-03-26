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Autuado em flagrante

Vídeo: mulheres escapam por pouco de atropelamento em Castelo

As duas vítimas, que estavam na calçada e foram atingidas de raspão, acionaram a PM. Elas foram levadas para um pronto-socorro da região. O motorista do veículo tinha sinais de embriaguez

Publicado em 26 de Março de 2022 às 19:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 mar 2022 às 19:31
Um carro quase atropelou duas mulheres na manhã deste sábado (26) em uma rua do bairro Santo Andrezinho, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O vídeo, de câmera de segurança, mostra o momento em que o veículo, um Hyundai HB20, acerta as vítimas de raspão e o muro. O motorista não prestou ajuda, fugiu do local e abandonou o carro. Ele, depois, se apresentou à Polícia Militar com sinais de embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro, após se recusar a fazer o teste do bafômetro.
As próprias vítimas acionaram a PM. Elas precisaram ser socorridas e foram levadas para um pronto-socorro da região. No vídeo, elas saem caminhando após serem atingidas. Segundo a corporação, o condutor envolvido no acidente tinha sinais de embriaguez,  odor de álcool,  fala arrastada e  falta de consciência do horário. 
De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.
Mulheres escapam por pouco de atropelamento em Castelo

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