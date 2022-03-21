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Crime em Muqui

Tio suspeito de abusar de sobrinha por cinco anos é preso em Castelo

Homem de 58 anos foi preso nesta segunda-feira (21), no bairro Vila Barbosa, em Castelo. Ele é suspeito de abusar da própria sobrinha dos seis aos 11 anos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:45

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:45

Um homem de 58 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (21), suspeito de abusar da própria sobrinha durante o período de cinco anos — dos seis aos 11 anos da vítima. Ele era do município de Muqui, mas foi preso no bairro Vila Barbosa, em Castelo, após a esposa dele o expulsar de casa ao descobrir os abusos.
Homem que abusou de sobrinha durante cinco anos é preso em Castelo
O homem foi preso no bairro Vila Barbosa, em Castelo Crédito: Divulgação \ PCES
A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia de Muqui, com o apoio da Delegacia de Polícia de Castelo. Segundo as informações da Polícia Civil, a criança, que atualmente está com 13 anos, começou a demonstrar um comportamento diferente. A responsável pela guarda da menina conversou com ela e soube dos abusos que aconteceram e que o autor seria o tio, que morava próximo e ajudava nos cuidados com a menor, segundo a PC.
O titular da Delegacia de Polícia de Muqui, delegado Antônio de Oliveira Pinto, explicou que as investigações começaram assim que a equipe recebeu a denúncia. “E pedimos um mandado de prisão contra o suspeito que foi expedido pelo Poder Judiciário”, completou. 
De acordo com a polícia, o homem morava com a esposa em Muqui e, quando ela ficou sabendo dos abusos, o expulsou de casa e, desde então, o suspeito passou a morar no município de Castelo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

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