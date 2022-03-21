Tio suspeito de abusar de sobrinha por cinco anos é preso em Castelo

O titular da Delegacia de Polícia de Muqui, delegado Antônio de Oliveira Pinto, explicou que as investigações começaram assim que a equipe recebeu a denúncia. “E pedimos um mandado de prisão contra o suspeito que foi expedido pelo Poder Judiciário”, completou.

De acordo com a polícia, o homem morava com a esposa em Muqui e, quando ela ficou sabendo dos abusos, o expulsou de casa e, desde então, o suspeito passou a morar no município de Castelo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.