Tio suspeito de abusar de sobrinha por cinco anos é preso em Castelo

Um homem de 58 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (21), suspeito de abusar da própria sobrinha durante o período de cinco anos — dos seis aos 11 anos da vítima. Ele era do município de Muqui, mas foi preso no bairro Vila Barbosa, em Castelo, após a esposa dele o expulsar de casa ao descobrir os abusos.
A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia de Muqui, com o apoio da Delegacia de Polícia de Castelo. Segundo as informações da Polícia Civil, a criança, que atualmente está com 13 anos, começou a demonstrar um comportamento diferente. A responsável pela guarda da menina conversou com ela e soube dos abusos que aconteceram e que o autor seria o tio, que morava próximo e ajudava nos cuidados com a menor, segundo a PC.
O titular da Delegacia de Polícia de Muqui, delegado Antônio de Oliveira Pinto, explicou que as investigações começaram assim que a equipe recebeu a denúncia. “E pedimos um mandado de prisão contra o suspeito que foi expedido pelo Poder Judiciário”, completou.
De acordo com a polícia, o homem morava com a esposa em Muqui e, quando ela ficou sabendo dos abusos, o expulsou de casa e, desde então, o suspeito passou a morar no município de Castelo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.