Um trabalhador do setor de mármore e granito faleceu na manhã deste domingo (16) ao ser prensado entre uma máquina de transporte de blocos e uma pedra em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. A vítima foi identificada como Fábio Costa Berber, ainda sem a idade confirmada.
Trabalhador morre esmagado entre bloco de pedra e máquina em Castelo
Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo (Sindimármore), Fábio operava um transportador de blocos de pedra, quando o equipamento teve uma pane elétrica. Um disjuntor foi novamente ligado e reativou a energia do transportador, que se deslocou e prensou a vítima contra o bloco.
JÁ SEM VIDA
A Polícia Militar foi ao local e acionou a Polícia Civil para investigar a morte do trabalhador. A PC informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. A perícia foi acionada e, após realizar os procedimentos, liberou o corpo para a funerária.
Destaca ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
A empresa onde ocorreu o acidente também foi procurada, porém os contatos feitos não foram atendidos.