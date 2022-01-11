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No Sul do ES

Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Rio Novo do Sul

A vítima foi socorrida pela concessionária da Eco101 e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jan 2022 às 17:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:45

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um homem, de 28 anos, gravemente ferido na tarde desta terça-feira (11). A colisão aconteceu no km 396, sentido norte, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado.
Uma pessoa fica gravemente ferida após acidente entre carro e motocicleta em Rio Novo do Sul
O acidente aconteceu no km 396, sentido norte, em Rio Novo do Sul Crédito: Redes Sociais
Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o acidente ocorreu quando uma moto Honda CG, de cor vermelha, com placa de Rio Novo do Sul – que vinha no sentido Vitória – fez uma conversão e bateu de frente em um carro HB20 sedan, de cor cinza, com placas de Bom Jesus do Norte – que vinha no sentido Rio de Janeiro.
Embora tivessem três pessoas no carro, a única vítima, segundo a PRF, foi o motociclista que teve lesões graves e fraturas expostas, porém, estava consciente. Ele foi socorrido pela concessionária da Eco101 e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h34 desta terça (11). No local, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. A pista sentido norte ficou interditada, mas foi liberada às 15h55.

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