Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio Novo do Sul

Três suspeitos são indiciados por morte de mulher trans no Sul do ES

Na madrugada de 15 de agosto de 2021, Raquele caiu em uma emboscada quando achou que tinha sido contactada para fazer um programa. Ela foi morta a tiros, e três suspeitos foram indiciados nesta quinta-feira (13)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 jan 2022 às 21:24

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 21:24

crime
Marca de sangue no local onde a vítima foi encontrada Crédito: Gustavo Ribeiro
Três homens suspeitos de serem os autores de um homicídio ocorrido na localidade de Santa Cândida, no município de Rio Novo do Sul, no dia 15 de agosto de 2021, foram indiciados em inquérito policial que investiga a morte de uma mulher tran de 27 anos.
Na ocasião, a vítima havia entrado no carro pensando que faria um programa, mas foi levada para uma emboscada e foi morta a tiros. Segundo informações da Polícia Civil, as investigações apontaram que os suspeitos acreditavam que a mulher estaria envolvida em um homicídio ocorrido em Rio Novo do Sul, em julho do ano passado — fato este que não foi comprovado até o momento.
De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, José Augusto Militão, na madrugada do crime, um dos envolvidos foi até o local onde ela fazia ponto, se passando por cliente. "Depois que ela entrou no carro, foi levada para o local da emboscada, onde os outros dois já esperavam para matá-la”, explicou.
Os três suspeitos de 24, 27 e 31 anos estão no sistema prisional respondendo por outro inquérito, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O inquérito sobre o caso foi remetido para a análise do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com o pedido de prisão dos envolvidos.

RELEMBRE O CASO

O corpo de uma mulher transexual, de nome social Raquele, foi encontrado na madrugada de 15 de agosto do ano passado. A Polícia Civil afirmou à época que, após o trabalho da perícia, o caso foi registrado como homicídio e seguiria sob investigação.
Populares contaram à reportagem da TV Gazeta Sul que uma moradora estava caminhando na região, por volta das 7h da manhã, quando encontrou o corpo e acionou a polícia.
O corpo possuía diversas perfurações provenientes de disparos de arma de fogo e foi localizado em um local ermo, com pouca movimentação de pessoas.

Veja Também

Mulher é detida suspeita de envolvimento na morte de cozinheira em Vila Velha

Homens armados fazem funcionário refém durante assalto em Cachoeiro

Empresário suspeito de esquema criminoso milionário é preso pela PF em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Rio Novo do Sul Transexual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados