Corpo de mulher transexual é encontrado em estrada no interior do ES

Marca de sangue onde estava o corpo da vítima foi encontrado Crédito: Gustavo Ribeiro | TV Gazeta Sul

Populares contaram à reportagem da TV Gazeta Sul que uma moradora estava caminhando na região, por volta das 7h da manhã, quando encontrou o corpo e acionou a polícia.

O corpo possuía diversas perfurações provenientes de disparos de arma de fogo e foi localizado em um local ermo, com pouca movimentação de pessoas.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que deve apontar a causa da morte.