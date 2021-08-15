Corpo de mulher transexual é encontrado em estrada no interior do ES

O corpo de uma mulher transexual foi encontrado na madrugada deste domingo (15) na localidade de Estrada Velha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da TV Gazeta Sul, a jovem tinha 28 anos e usava o nome social de Raquele. A Polícia Civil afirmou que, após o trabalho da perícia, o caso foi registrado como homicídio e vai seguir sob investigação.
Populares contaram à reportagem da TV Gazeta Sul que uma moradora estava caminhando na região, por volta das 7h da manhã, quando encontrou o corpo e acionou a polícia.
O corpo possuía diversas perfurações provenientes de disparos de arma de fogo e foi localizado em um local ermo, com pouca movimentação de pessoas.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que deve apontar a causa da morte.
*Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul