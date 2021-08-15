Pai morre no dia do aniversário do filho em acidente em Rio Bananal

“Era um cara tranquilo. Estava vindo para casa quando tudo aconteceu. É triste. A esposa dele faleceu há oito meses. Inclusive hoje é aniversário do filho dele, que está fazendo um ano. Ele chegou ontem à noite, trouxe um pedaço de bolo da festinha e saiu de novo com a moto. Horas depois recebi a notícia dessa tragédia”, lamentou.