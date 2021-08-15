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Pai morre no dia do aniversário do filho em acidente em Rio Bananal

Erinelton dos Santos Eliziário, de 29 anos, pilotava uma moto; motorista do carro envolvido no acidente testou positivo no bafômetro, segundo a PM

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 12:26

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 ago 2021 às 12:26
Acidente com morte em Rio Bananal
Acidente com morte em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista de 29 anos morreu na madrugada deste domingo (15) em um acidente de trânsito na ES 245, zona rural de Rio Bananal, Região Norte do Espírito Santo. O jovem, identificado como Erinelton dos Santos Eliziário, faria 30 anos em setembro, e estava a caminho de casa no momento do acidente, conforme contou o pai, Daniel dos Santos Eliziário.
“Era um cara tranquilo. Estava vindo para casa quando tudo aconteceu. É triste. A esposa dele faleceu há oito meses. Inclusive hoje é aniversário do filho dele, que está fazendo um ano. Ele chegou ontem à noite, trouxe um pedaço de bolo da festinha e saiu de novo com a moto. Horas depois recebi a notícia dessa tragédia”, lamentou.
Erinelton dos Santos Eliziário faria 30 anos em setembro
Erinelton dos Santos Eliziário faria 30 anos em setembro Crédito: Acervo pessoal
O motorista do carro trafegava sentido Linhares x Rio Bananal no momento do acidente e relatou à Polícia Militar que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o carro. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada dos militares, quando foi realizado o teste do bafômetro, que deu positivo para consumo de álcool. O nome dele não foi divulgado.

MOTORISTA FOI LIBERADO

A Polícia Civil informou, por nota, que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal".

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