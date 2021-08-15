Pai morre no dia do aniversário do filho em acidente em Rio Bananal

Um motociclista de 29 anos morreu na madrugada deste domingo (15) em um acidente de trânsito na ES 245, zona rural de Rio Bananal, Região Norte do Espírito Santo. O jovem, identificado como Erinelton dos Santos Eliziário, faria 30 anos em setembro, e estava a caminho de casa no momento do acidente, conforme contou o pai, Daniel dos Santos Eliziário.
“Era um cara tranquilo. Estava vindo para casa quando tudo aconteceu. É triste. A esposa dele faleceu há oito meses. Inclusive hoje é aniversário do filho dele, que está fazendo um ano. Ele chegou ontem à noite, trouxe um pedaço de bolo da festinha e saiu de novo com a moto. Horas depois recebi a notícia dessa tragédia”, lamentou.
O motorista do carro trafegava sentido Linhares x Rio Bananal no momento do acidente e relatou à Polícia Militar que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o carro. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada dos militares, quando foi realizado o teste do bafômetro, que deu positivo para consumo de álcool. O nome dele não foi divulgado.
MOTORISTA FOI LIBERADO
A Polícia Civil informou, por nota, que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal".