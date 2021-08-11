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Na ES-185

Adolescente de 15 anos que pilotava moto morre em acidente em Iúna

Vítima se envolveu em uma colisão com um carro, que seguia no sentido contrário da rodovia, na manhã desta quarta-feira (11). Motorista foi ouvido pela polícia e liberado

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 ago 2021 às 19:30
Motociclista de 15 anos morreu na batida
Motociclista de 15 anos morreu na batida Crédito: Reprodução| Site Tv Caparaó
Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (11), no interior de Iúna, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma motocicleta na rodovia ES-185, quando se envolveu em uma batida com um carro. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela não teve o nome divulgado pela PM.
O acidente foi registrado por volta das 7h30, na zona rural do município, próximo ao acesso a Guaçuí. O motorista do carro relatou aos militares que atenderam a ocorrência que ele seguia pela rodovia no sentido Iúna quando, em uma curva, se deparou com a motociclista, que seguia no sentido contrário. De acordo com o condutor, por conta de um estreitamento da via, os veículos acabaram colidindo.
A motociclista chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve a morte constatada durante o atendimento. A Polícia Militar informou que o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia do município para prestar esclarecimentos.
Segundo o titular da Delegacia de Iúna, Tiago Dorneles, por permanecer no local e prestar socorro à vítima, o motorista foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro — sem prejuízo de responder ao processo criminal posteriormente.

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