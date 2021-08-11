Adolescente de 15 anos que pilotava moto morre em acidente em Iúna

O acidente foi registrado por volta das 7h30, na zona rural do município, próximo ao acesso a Guaçuí. O motorista do carro relatou aos militares que atenderam a ocorrência que ele seguia pela rodovia no sentido Iúna quando, em uma curva, se deparou com a motociclista, que seguia no sentido contrário. De acordo com o condutor, por conta de um estreitamento da via, os veículos acabaram colidindo.