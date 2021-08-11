Adolescente de 15 anos que pilotava moto morre em acidente em Iúna

Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (11), no interior de Iúna, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma motocicleta na rodovia ES-185, quando se envolveu em uma batida com um carro. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela não teve o nome divulgado pela PM.
O acidente foi registrado por volta das 7h30, na zona rural do município, próximo ao acesso a Guaçuí. O motorista do carro relatou aos militares que atenderam a ocorrência que ele seguia pela rodovia no sentido Iúna quando, em uma curva, se deparou com a motociclista, que seguia no sentido contrário. De acordo com o condutor, por conta de um estreitamento da via, os veículos acabaram colidindo.
A motociclista chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve a morte constatada durante o atendimento. A Polícia Militar informou que o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia do município para prestar esclarecimentos.
Segundo o titular da Delegacia de Iúna, Tiago Dorneles, por permanecer no local e prestar socorro à vítima, o motorista foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro — sem prejuízo de responder ao processo criminal posteriormente.