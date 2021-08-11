Acidente em Alegre: vítima era médico de UTI Covid no ES Crédito: Reprodução

A vítima do acidente na BR 482, em Alegre , no Sul do Espírito Santo , na noite desta terça-feira (10), é o médico Renato Mataveli, de 42 anos. Ele trabalhava na Santa Casa de Guaçuí como médico intensivista e plantonista da UTI Covid e geral no hospital.

Segundo a PRF , ele dirigia um veículo que se envolveu em um acidente com uma carreta, no quilômetro 97 da rodovia, e morreu no local. As causas da colisão não foram informadas. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava em uma moto também se envolveu no acidente e foi socorrida para o Pronto Atendimento de Guaçuí, junto com o motorista da carreta.

O médico dirigia um veículo que se envolveu em um acidente com uma carreta e uma moto Crédito: Polícia Militar

A Santa Casa de Guaçuí publicou nota nas redes sociais do hospital, lamentando a morte do profissional. O hospital ressaltou que o médico atuou na unidade por mais de 10 anos e que era um exemplo para os colegas.

Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: Reprodução

“Hoje acordamos com a triste notícia da partida do nosso médico Dr. Renato Mataveli, que esteve conosco há mais de 10 anos. Seguiremos com a presença do seu exemplo de vida e determinação para continuarmos nossa missão. Aos familiares, um abraço carinhoso de toda a equipe da nossa Santa Casa. Que Deus conforte nossos corações!”, publicou o hospital.

O ACIDENTE

De acordo com a PRF, a batida ocorreu às 22h30. Após o acidente, foi iniciado o trabalho de remoção da carga. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava em uma moto também se envolveu no acidente e foi socorrida para o Pronto Atendimento de Guaçuí, junto com o motorista da carreta.