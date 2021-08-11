Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aos 42 anos

Acidente em Alegre: vítima era médico de UTI Covid no ES

Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.  Ele morreu em um acidente na noite desta terça (10)

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:59

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 ago 2021 às 10:59
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
Acidente em Alegre: vítima era médico de UTI Covid no ES Crédito: Reprodução
A vítima do acidente na BR 482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (10), é o médico Renato Mataveli, de 42 anos. Ele trabalhava na Santa Casa de Guaçuí como médico intensivista e plantonista da UTI Covid e geral no hospital.
Segundo a PRF, ele dirigia um veículo que se envolveu em um acidente com uma carreta, no quilômetro 97 da rodovia, e morreu no local. As causas da colisão não foram informadas. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava em uma moto também se envolveu no acidente e foi socorrida para o Pronto Atendimento de Guaçuí, junto com o motorista da carreta.
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
O médico dirigia um veículo que se envolveu em um acidente com uma carreta e uma moto Crédito: Polícia Militar
A Santa Casa de Guaçuí publicou nota nas redes sociais do hospital, lamentando a morte do profissional. O hospital ressaltou que o médico atuou na unidade por mais de 10 anos e que era um exemplo para os colegas.
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: Reprodução
“Hoje acordamos com a triste notícia da partida do nosso médico Dr. Renato Mataveli, que esteve conosco há mais de 10 anos. Seguiremos com a presença do seu exemplo de vida e determinação para continuarmos nossa missão. Aos familiares, um abraço carinhoso de toda a equipe da nossa Santa Casa. Que Deus conforte nossos corações!”, publicou o hospital.

O ACIDENTE

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava cimento, uma moto e um carro deixou um homem morto na noite desta terça-feira (10), no quilômetro 97 da BR 482, em Celina, Alegre, Sul do Espírito Santo. A pista chegou a ficar interditada na manhã desta quarta-feira (11) para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos.
De acordo com a PRF, a batida ocorreu às 22h30. Após o acidente, foi iniciado o trabalho de remoção da carga. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava em uma moto também se envolveu no acidente e foi socorrida para o Pronto Atendimento de Guaçuí, junto com o motorista da carreta.
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
A pista chegou a ficar interditada na manhã desta quarta-feira (11) para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos Crédito: Pricieli Venturini/TV Gazeta Sul

Veja Também

Ciodes passa a atender chamados de municípios do Caparaó do ES

Crime em Castelo: MPES denuncia esposa e amante pela morte de agricultor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alegre Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados