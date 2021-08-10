Crime em Castelo: MPES denuncia esposa e amante pela morte de agricultor

Thayla Bonicenha Crivelari Fim e o marido Alexandro Fim, no casamento Crédito: Reprodução/Facebook

O homicídio aconteceu na localidade de Monte Alverne, zona rural do município. Segundo o MPES, Thayla e Françoá, presos logo após o crime, seguem detidos no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), respectivamente.

Para a promotoria, os suspeitos mataram o agricultor para assegurar a continuidade do relacionamento extraconjugal entre eles e para poderem se apropriar do patrimônio da vítima, conforme relatado na denúncia. O Ministério Público requer que eles sejam levados a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual.

Além das condenações, o MPES solicitou que a sentença estabeleça valor mínimo para reparação dos danos causados aos familiares da vítima.

RELEMBRE O CRIME

Na noite do crime, Thayla Bonicenha Crivellari e seu marido, o agricultor Alexandro Fim, estavam na cozinha do imóvel onde residiam quando Françoá de Souza Calabianqui entrou no local. Segundo a Polícia Civil , o crime foi premeditado meses antes . A esposa abraçou o marido e segurou seus braços para distraí-lo. Nesse momento, o amante dela agarrou a vítima pelas costas e a asfixiou até a morte.

Após o assassinato, a mulher e o amante esconderam alguns objetos da casa no forro de gesso da residência para simular um crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Mais tarde, Françoá trancou a porta do quarto da mulher com ela e a filha de 2 anos no interior. Por volta de 2 horas, a denunciada ligou para os pais informando a versão de latrocínio.