Mulher se apresenta à polícia e confessa que matou marido em Vila Velha

Lucas foi assassinado pela companheira com uma facada no pescoço Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A mulher de 30 anos suspeita de matar o marido a facadas na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Barramares, em Vila Velha , se apresentou na delegacia na manhã desta terça (10) e confessou o crime. De acordo com a polícia, o crime aconteceu depois que ela e o marido, o ajudante de pedreiro Lucas Santos de Souza, de 26 anos, se desentenderam.

TV Gazeta, a mãe da suspeita disse que a filha confessou que matou o marido, mas foi para se defender, em um momento de briga. Já foram ouvidas no Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa ( DHPP ), em Vitória, a mãe e a filha da suspeita. No início da tarde, ela prestava depoimento, acompanhada de um advogado. Em conversa com a reportagem da, a mãe da suspeita disse que a filha confessou que matou o marido, mas foi para se defender, em um momento de briga.

Alguns familiares disseram que eles não tinham histórico de brigas, mas outros contaram que eles costumavam brigar com frequência e se agrediam, mas nunca imaginaram que a história do casal terminaria dessa forma.

Segundo apuração da TV Gazeta, a mulher foi ouvida e liberada pela Polícia Civil, uma vez que o prazo para realizar prisão em flagrante já havia se encerrado.

Residência do casal no bairro Barramares em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A mulher tem três filhos, uma de 12 anos fruto de um relacionamento anterior e outras duas crianças menores, uma de 3 e outra de 1 ano, com o homem morto. Quem buscou ajuda e chamou os familiares no momento do crime foi a filha mais velha da mulher, de 12 anos. Ela foi até a casa da avó materna, no mesmo bairro, por volta de 1h, e gritou dizendo que a mãe e o padrasto estavam brigando.

Quando eles chegaram ao local, o homem já estava esfaqueado e morto. A mulher, que trabalha como copeira em um restaurante de Itaparica, fugiu do local. Ela e Lucas estavam juntos há sete anos. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta