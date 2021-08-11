Acidente entre carreta e carro mata motorista na BR 482 em Alegre

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava cimento, um carro e uma moto deixou um homem morto na noite desta terça-feira (10), no quilômetro 97 da BR 482, em Celina, Alegre, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo morreu ainda no local. A pista chegou a ficar totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (11) para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos.
A vítima foi identificada como o médico Renato Mataveli. Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Militar informou que a mulher que conduzia a moto e o motorista da carreta foram socorridos para o Pronto Atendimento de Guaçuí. O estado de saúde deles não foi divulgado.
As causas da colisão não foram informadas. De acordo com a PRF, a batida ocorreu às 22h30. Após o acidente, foi iniciado o trabalho de remoção da carga e, por volta das 6h30, um guincho chegou ao local para fazer a retirada da carreta da via.
MENSAGEM DE LUTO
A Santa Casa de Guaçuí lamentou a morte do médico em suas redes sociais. Veja a postagem abaixo.
Atualização
11/08/2021 - 11:13
Após a publicação da reportagem, a pista, que estava totalmente interditada, foi liberada. O motorista morto também foi identificado. Além do carro e da carreta, a PM informou que uma moto se envolveu na batida. O texto foi atualizado.