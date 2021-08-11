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Distrito de Celina

Acidente entre carreta e carro mata motorista na BR 482 em Alegre

A vítima foi identificada como o médico Renato Mataveli. Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Na manhã desta quarta, a PM informou que uma moto também se envolveu na batida

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 07:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 ago 2021 às 07:15
Segundo a PRF, o condutor do veículo morreu ainda no local. A pista ficou totalmente interditada por cerca de 45 minutos na manhã desta quarta-feira para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos
Acidente entre carreta e carro mata motorista na BR 482 em Alegre Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo uma carreta que transportava cimento, um carro e uma moto deixou um homem morto na noite desta terça-feira (10), no quilômetro 97 da BR 482, em Celina, AlegreSul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo morreu ainda no local. A pista chegou a ficar totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (11) para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos.
A vítima foi identificada como o médico Renato Mataveli. Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Militar informou que a mulher que conduzia a moto e o motorista da carreta foram socorridos para o Pronto Atendimento de Guaçuí. O estado de saúde deles não foi divulgado.
As causas da colisão não foram informadas. De acordo com a PRF,  a batida ocorreu às 22h30. Após o acidente, foi iniciado o trabalho de remoção da carga e, por volta das 6h30, um guincho chegou ao local para fazer a retirada da carreta da via.
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
A pista chegou a ficar interditada para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos Crédito: Pricieli Venturini/TV Gazeta Sul

MENSAGEM DE LUTO

A Santa Casa de Guaçuí lamentou a morte do médico em suas redes sociais. Veja a postagem abaixo. 

Atualização

11/08/2021 - 11:13
Após a publicação da reportagem, a pista, que estava totalmente interditada, foi liberada. O motorista morto também foi identificado. Além do carro e da carreta, a PM informou que uma moto se envolveu na batida. O texto foi atualizado. 

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