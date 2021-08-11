Acidente entre carreta e carro mata motorista na BR 482 em Alegre Crédito: Internauta

A vítima foi identificada como o médico Renato Mataveli. Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Militar informou que a mulher que conduzia a moto e o motorista da carreta foram socorridos para o Pronto Atendimento de Guaçuí. O estado de saúde deles não foi divulgado.

As causas da colisão não foram informadas. De acordo com a PRF, a batida ocorreu às 22h30. Após o acidente, foi iniciado o trabalho de remoção da carga e, por volta das 6h30, um guincho chegou ao local para fazer a retirada da carreta da via.

A pista chegou a ficar interditada para os trabalhos de limpeza e retirada dos veículos Crédito: Pricieli Venturini/TV Gazeta Sul

Em Alegre, na BR 482, próximo ao km 97 (Celina), por volta de 22h30, ocorreu um acidente grave envolvendo uma carreta e um automóvel. Pista está totalmente interditada. Pedimos atenção aos condutores que trafegam na localidade. — PRF_ES (@PRF191ES) August 11, 2021

MENSAGEM DE LUTO

A Santa Casa de Guaçuí lamentou a morte do médico em suas redes sociais. Veja a postagem abaixo.