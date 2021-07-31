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Violência

Jovem de 22 anos é baleado no tórax em Alegre

A vítima foi socorrida para o pronto-socorro do município, onde foi atendida e liberada. Motivação do crime ainda é desconhecida

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 11:27

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

31 jul 2021 às 11:27
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 22 anos ficou ferido após ser baleado na noite desta sexta-feira (30), em Alegre, na região do Caparaó. A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso até o momento. O nome da vítima não foi divulgado. O jovem foi socorrido para o pronto-socorro do município, onde foi atendido e liberado.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta de 20h30 no bairro Vila. O jovem foi atingido no tórax por um disparo de arma de fogo. Testemunhas contaram que não chegaram a ver quem era o atirador.
 O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que são importantíssimas para as ações, tanto da PM, quanto da Polícia Civil, e podem ser realizadas pelo Disque Denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar. O anonimato é garantido.

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