Jovem de 22 anos é baleado no tórax em Alegre

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta de 20h30 no bairro Vila. O jovem foi atingido no tórax por um disparo de arma de fogo. Testemunhas contaram que não chegaram a ver quem era o atirador.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que são importantíssimas para as ações, tanto da PM, quanto da Polícia Civil, e podem ser realizadas pelo Disque Denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar. O anonimato é garantido.