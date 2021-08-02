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Cultura e Turismo

Alegre pode ganhar rodeio com atrações nacionais em 2022

De acordo com a organização, evento, que contará com apresentações de artistas sertanejos, deve acontecer entre os dias 21 a 24 de abril do próximo ano

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:51

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:51
O Parque De Exposições Geraldo Santos, em Alegre, pode receber um rodeio de porte nacional em abril de 2022
O Parque De Exposições Geraldo Santos, em Alegre, pode receber um rodeio de porte nacional em abril de 2022 Crédito: Elias Carvalho Soares/GFC
Com saudades do Festival de Alegre, né, minha filha? Pois saiba que a cidade do Sul do Estado - cujo último festival de música aconteceu em 2015 - está prestes a receber outro evento nacional de grande porte, com a presença de astros da música sertaneja.
Segundo Elias Carvalho, diretor da GFC Eventos, responsável pelo Festival de Inverno de Guaçuí, está nos planos da cidade da região do Caparaó (se a pandemia da Covid-19 estiver controlada) organizar um torneio de rodeio, nos mesmos moldes da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos/SP, entre os dias 21 e 24 de abril de 2022. Anote na sua agenda baladeira!
"Tivemos um encontro com o prefeito Nemrod Emerick (Solidariedade) na última semana e ele nos solicitou um projeto de um evento de grande porte que trouxesse música e turismo para Alegre. Foram 35 anos de festival e a cidade tem uma tradição forte no setor de festas, especialmente por conta dos muitos universitários que moram na região", aponta Carvalho.  
Batizado inicialmente de Rodeio Universitário de Alegre, a festa (de acordo com a organização) deve contar com quatro shows nacionais de grande porte - que estão em negociações com a GFC e a TP Eventos -, todos da música sertaneja, além de apresentações de artistas locais. 
Elias adianta que a festa será organizada pela iniciativa privada, com orçamento inicial de R$ 1 milhão, e que a Prefeitura de Alegre deve entrar com apoio logístico e liberação do Parque De Exposições Geraldo Santos, onde era realizado o festival de música.
Eduardo Kleim (GFC Eventos), Nemrod Emerick (prefeito de Alegre), Antônio Esteves (TP Eventos) e Elias Carvalho (GFC Eventos): parceria para a realização do Rodeio Universitário de Alegre
Eduardo Kleim (GFC Eventos), Nemrod Emerick (prefeito de Alegre), Antônio Esteves (TP Eventos) e Elias Carvalho (GFC Eventos): parceria para a realização do Rodeio Universitário de Alegre Crédito: Elias Carvalho Soares/GFC
"Pensamos em organizar um rodeio, pois a estrutura física do parque de exposições é bem parecida com o local onde é realizado a Festa de Barretos. Estamos em negociação para firmar uma parceira com o evento de São Paulo, para que o rodeiro de Alegre seja uma espécie de 'pré-estreia' de Barretos", planeja.
O Rodeio Universitário de Alegre deve contar com alguns eventos presentes na programação da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, como a escolha da Rainha do Rodeio ou mesmo a tradicional "Queima do Alho", um dos momentos culinários mais festejados do encontro realizado no interior de São Paulo. 

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"Vou participar de uma live do Festival de Barretos nos dias 26 e 27 de agosto, em que devemos anunciar o rodeio de Alegre. No encontro virtual, também vamos dar mais detalhes sobre a escolha do locutor da nossa festa", adianta Elias Carvalho, afirmando que a organização espera que o rodeio capixaba receba um público de cerca de 50 mil pessoas em sua primeira edição.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Alegre para saber qual será o apoio logístico dado ao Rodeio Universitário ou mesmo sobre a viabilidade da liberação do Parque De Exposições Geraldo Santos e se o local vai passar por reformas para receber a festa. A matéria será atualizada quando recebermos o retorno.   

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