Vitória vai reformar casarão de biblioteca de 80 anos por R$ 31 mil

A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim está localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória Crédito: PMV/Divulgação

A Biblioteca Pública Adelpho Poli Monjardim, de Vitória, começará a ser revitalizada nesta terça-feira (3). Pelos próximos 45 dias, a construção histórica, que completou 80 anos de idade no último mês, passará por reformas dentro e fora de sua estrutura que vão recuperar desde pinturas até substituir a iluminação dos ambientes por LED.

Ao todo, a Prefeitura de Vitória (PMV) pretende gastar R$ 31,6 mil com as reformas. Durante o período de execução das obras, segundo o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, não será necessário que a biblioteca seja fechada.

"A biblioteca é um dos espaços culturais mais tradicionais do Estado todo e o mais visitado. Temos um cuidado especial com a manutenção deste aparelho que tanto contribui para a construção da formação de cidadãos", fala o titular da pasta, que completa que o local já atendeu mais de 150 mil pessoas.

De acordo com o secretário, além de pintura de todos os espaços internos e externos, a reforma ainda vai compreender instalação de refletores no pátio, revisão da estrutura do telhado, substituição de lâmpadas de LED, instalação de vidros de básculas e limpeza das caixas d’água.