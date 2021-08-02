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Revitalização

Vitória vai reformar casarão de biblioteca de 80 anos por R$ 31 mil

Todo o local será pintado e iluminação da biblioteca também será substituída. Reformas começam nesta terça (3)

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:50

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:50
A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim está localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória
A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim está localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória Crédito: PMV/Divulgação
A Biblioteca Pública Adelpho Poli Monjardim, de Vitória, começará a ser revitalizada nesta terça-feira (3). Pelos próximos 45 dias, a construção histórica, que completou 80 anos de idade no último mês, passará por reformas dentro e fora de sua estrutura que vão recuperar desde pinturas até substituir a iluminação dos ambientes por LED.
Ao todo, a Prefeitura de Vitória (PMV) pretende gastar R$ 31,6 mil com as reformas. Durante o período de execução das obras, segundo o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, não será necessário que a biblioteca seja fechada.
"A biblioteca é um dos espaços culturais mais tradicionais do Estado todo e o mais visitado. Temos um cuidado especial com a manutenção deste aparelho que tanto contribui para a construção da formação de cidadãos", fala o titular da pasta, que completa que o local já atendeu mais de 150 mil pessoas.
De acordo com o secretário, além de pintura de todos os espaços internos e externos, a reforma ainda vai compreender instalação de refletores no pátio, revisão da estrutura do telhado, substituição de lâmpadas de LED, instalação de vidros de básculas e limpeza das caixas d’água.
"O espaço possui um rico acervo, de mais de 20 mil livros físicos. Além disso, também tem mais de 19 mil títulos em formato virtual. O Casarão Cerqueira Lima, que hoje é a sede da biblioteca, já viveu muitos episódios históricos, bons, ruins e curiosos, que precisam ser preservados", conclui.

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