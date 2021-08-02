Cesar MC lança single autobiográfico e anuncia disco ainda para agosto

Rapper capixaba Cesar MC lança single autobiográfico "Eu Precisava Voltar com a Folhinha" Crédito: Divulgação

Uma das vozes mais talentosas da nova cena rapper nacional, o capixaba Cesar MC dá mais um passo em sua já badalada trajetória. Com mais de 1,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify, o artista se prepara para lançar seu primeiro álbum em agosto, que conta com o emblemático nome "Dai a Cesar o que É de Cesar".

Na última semana, porém, os fãs puderam conferir uma espécie de pré-estreia do disco, com o lançamento do single "Eu precisava voltar com a Folhinha", que, em menos de uma semana, conta com 1,17 milhão de acessos no YouTube. É sucesso que se fala, né?

"Eu era só mais um pivete/ ... / Em cima de uma bike, me sentindo numa hornet/ Sem grana, sem fama, sem plateia, sem snap/ Com aquele bonezinho que hoje é fama na internet/ Que era o que meu pai usava/ pra catar garrafa pet". Assim, com frases que relatam a realidade dos jovens pretos da periferia, César faz de "Eu precisava voltar com a Folhinha" uma catarse autobiográfica, revelando o duro caminho que precisou traçar até ganhar o reconhecimento como artista.

"É uma faixa que relata dois pontos centrais na minha trajetória", apontou o capixaba, em entrevista ao "Divirta-se". "Um novo ciclo, em que me coloco em planejamento para o álbum e lá no início, quando participava das batalhas de rap. Precisava resgatar o passado para ver que rumos vou tomar na carreira a partir de agora", desabafa.

Morador do Morro do Quadro, em Vitória, César venceu o tradicional Duelo de MCs Nacional, realizado anualmente em Belo Horizonte/MG. Dessas batalhas, normalmente, saem as revelações da cena rapper que bombam nas paradas musicais.

Nestes encontros, existe a cultura de presentear o MC vencedor com a "folhinha" - o pedaço de papel com o chaveamento de todas as duplas que disputaram a competição. Mesmo com um ato simbólico, esse era o maior objetivo de Cesar MC nestes confrontos. "No fundo, as batalhas eram o lugar onde vencia as minhas guerras internas", relembra.

"Meus medos, pessimismo e pressão social eram ouvidos. Lá vencia o racismo, as críticas e as incertezas em relação ao futuro", complementa.

Em clipe gravado na região de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e contando com a participação do expressivo ator-mirim Miguel Ângelo, de 9 anos, o vídeo chama a atenção por sua qualidade técnica. Em algumas passagens, vemos imagens do Morro do Quadro.

"Sou cria da favela e o clipe mostra isso. Hoje, tenho mais ferramentas para enfrentar meus fantasmas. Sou preto e da periferia e uso a minha música para dar voz e inspirar outras pessoas para lutar contra esses preconceitos e vencer essas barreiras sociais".

ÁLBUM

Contando com sete músicas inéditas, "Dai a Cesar o que É de Cesar" terá um lançamento todo amparado por imagens. De acordo com César MC, cada uma das composições possuem um clipe ou montagens ilustrativas. Ele também adianta que, antes do álbum chegar às plataformas digitais, pelo menos mais um single será disparado nas redes.