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Até 8 de agosto

Projeto com bailarina famosa abre vagas para dançarinos do ES

Interessados têm até o dia 8 de agosto para se inscreverem no projeto do Rumos Itaú Cultural que vai dar bolsa de R$ 800 por 5 meses e aulas aos artistas

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

28 jul 2021 às 09:00
A bailarina Ivna Messina em seu espetáculo
A bailarina Ivna Messina em seu espetáculo "Pedra" Crédito: Mapa Cultural São Caetano do Sul/Reprodução
Dançarinos do Espírito Santo têm até o próximo dia 8 de agosto para se inscreverem para a segunda edição do Laboratório do Intérprete-Criador, projeto do Rumos Itaú Cultural, que vai ensinar profissionais da dança a desenvolverem sua pesquisa na área da dança, com o objetivo de transformá-la em um trabalho solo. As inscrições já estão abertas e são feitas por meio de formulário pela internet.
Ao todo, a ação vai selecionar 5 participantes que ainda vão ganhar bolsa de R$ 800 por cinco meses e terão direito às 15 aulas profissionalizantes que fazem parte do projeto. Famosa no meio artístico, a bailarina Ivna Messina é quem coordena o trabalho, que também terá todos os encontros feitos no segundo semestre deste ano de forma virtual.
"O laboratório acontece por meio de encontros nos quais os participantes apresentam e compartilham o desenvolvimento de suas pesquisas individuais e recebem de volta do grupo retornos, referências, ideias, percepções, apontamentos, entre outras coisas", pondera.

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Durante o período das aulas, os participantes do Estado vão se dedicar à materialização de suas propostas criativas, chegando, ao final, à criação de trabalhos solo de dança em formatos diversos, como espetáculos, performances, instalações, coreografias e videodanças. O resultado será apresentado em uma mostra, também virtual, aberta ao público.
Além da mostra dos trabalhos solo, o projeto divulgará, em formato de dossiê, os relatos de experiência de cada integrante ao final do projeto. Essa publicação, que consistirá em um registro por escrito de todas as pesquisas desenvolvidas, será disponibilizada para toda a comunidade interessada.

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