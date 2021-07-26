Biblioteca pública de Vitória faz 80 anos com programação no YouTube

A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim completa seus 80 anos nesta quinta-feira (29). Para a data, a Cultura de Vitória preparou uma programação especial que será abrigada no local. Pela pandemia, a maior parte do evento será virtual, mas a instituição receberá, presencialmente, o Sarau Literário às 19h da quinta (29).
Haverá clube da leitura, encontro com o escritor, contação de histórias, saraus literários, palestra e hora da poesia. O material será divulgado por meio de vídeos publicados no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória e no canal do projeto Viagem pela Literatura, na mesma plataforma. Já o "Clube da Leitura" acontece de forma interativa, por meio do Google Meet.
"Estamos felizes com esta data tão marcante daquele que é um dos principais equipamentos culturais da nossa cidade. São 80 anos disponibilizando saber e conhecimento às pessoas. Esse é, sem dúvida, um tesouro inestimável! Também não paramos no tempo. Hoje, além do acervo físico, temos mais de 19 mil obras disponíveis em formato virtual, uma robusta conquista no avanço para a democratização da cultura e da educação", diz o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.
Para participar do "Clube", é preciso enviar um e-mail para [email protected] e informar nome completo, endereço de e-mail e número do celular. As inscrições são gratuitas. O link para entrar na reunião será divulgado na véspera do encontro por meio de correio eletrônico.
*Com informações da Prefeitura de Vitória
PROGRAMAÇÃO
- Abertura da Semana de Aniversário de 80 anos da Biblioteca Municipal
- Clube da Leitura especial - Machado de Assis
- Quando: segunda-feira (dia 26), às 19 horas
- Onde: plataforma digital Google Meet
- Inscrições: [email protected]
- Participação: gratuita
- Segunda-feira, 26 de julho
- 19 horas - Clube da Leitura Especial
- Autor: Machado de Assis
- Plataforma: Google Meet
- Terça-feira, 27 de julho
- 19 horas - Encontro com o Escritor - com Anaximandro Amorim e Caco Appel
- Plataforma: YouTube do Viagem pela Literatura
- Quarta-feira, 28 de julho
- 9 horas – Contação de Histórias – com Marta Samor
- 19 horas – Sarau Literário - com Claudine de Abreu Correa
- Plataforma: ambas no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória
- Quinta-feira, 29 de julho
- 9 horas – Palestra: “Biblioteca Municipal e notícias de Adelpho Poli Monjardim", com Fernando Achiamé
- Plataforma: YouTube da Prefeitura de Vitória
- 19 horas – Sarau Literário “O Espírito Santo na história, na lenda e no folclore” – homenagem ao escritor Adelpho Poli Monjardim com o grupo teatral “Gota, pó e poeira”
- Atividade presencial: Casarão Cerqueira Lima, Rua Muniz Freire, 23 - Cidade Alta - Centro Histórico - Vitória
- Participação: Os interessados devem ligar para o telefone (27) 3381-6926
- Sexta-feira, 30 de julho
- 9 horas - Hora da Poesia
- Plataforma: YouTube da Prefeitura de Vitória
SERVIÇO
- 80 ANOS DA BIBLIOTECA ADELPHO POLI MONJARDIM
- Data: de 26 a 30 de julho de 2021
- Plataforma: transmissão da programação pelo canal da Prefeitura de Vitória no YouTube
- Informações: (27) 3381-6925