Biblioteca pública de Vitória faz 80 anos com programação no YouTube

A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim completa seus 80 anos nesta quinta-feira (29). Para a data, a Cultura de Vitória preparou uma programação especial que será abrigada no local. Pela pandemia, a maior parte do evento será virtual, mas a instituição receberá, presencialmente, o Sarau Literário às 19h da quinta (29).

"Estamos felizes com esta data tão marcante daquele que é um dos principais equipamentos culturais da nossa cidade. São 80 anos disponibilizando saber e conhecimento às pessoas. Esse é, sem dúvida, um tesouro inestimável! Também não paramos no tempo. Hoje, além do acervo físico, temos mais de 19 mil obras disponíveis em formato virtual, uma robusta conquista no avanço para a democratização da cultura e da educação", diz o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.