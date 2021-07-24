Funkeiro do ES faz sucesso com clipe na Kondzilla: “Um sonho”

MC Pietro em cena do clipe de "Desapegada", hit lançado em parceria com Kondzilla Crédito: Felipe Max

MC Pietro, de 23 anos de idade, está fazendo o maior sucesso com “Desapegada”, sua nova música em parceria com a Kondzilla, uma das principais produtoras de funk do Brasil. Só no YouTube, o funkeiro de Vila Velha já conquistou mais de 57 mil plays em uma semana e no Spotify, mais de 10 mil no mesmo período. No hit, o artista fala da mulher empoderada.

“Eu canto, componho e produzo, então faço todo o processo da música. A música, as histórias que canto, são sempre de experiências próprias. E nessa eu acabei trazendo um ponto de vista masculino, de como o homem valoriza o empoderamento feminino”, destaca.

Segundo o carioca radicado no Espírito Santo, o resultado já até superou as expectativas. “Já chegou e já superou o que a gente esperava. Estou já com vários outros trabalhos para lançar também, mas estamos só planejando, minha equipe e eu, para vermos a melhor estratégia, já que essa música está recém-lançada. Mas já estamos com um estoque (risos)”, brinca.

"A música sempre foi um sonho. Era isso ou ser jogador de futebol (risos). Mas a vida sempre foi me levando para a música e a música sempre esteve presenta na minha vida " MC Pietro - Funkeiro

Pietro é quem escreve as próprias músicas desde quando decidiu se profissionalizar na música, há mais ou menos cinco anos. De lá para cá, foi conquistando espaço e até então só havia lançado trabalhos de forma independente. Dessa vez, apostou no potencial da canção e decidiu oferece-la à produtora.

"Nesse momento de pandemia, o mercado de shows está bem complicado. Mas tenho focado na produção para aproveitar a quarentena e ter coisas feitas, prontas mesmo. E está dando certo" MC Pietro - Funkeiro

“Fiz essa música recentemente e vi que ela tinha um potencial diferente. Entrei em contato com a produtora, eles gostaram e toparam. Foi a primeira vez com a Kondzilla, com qualquer produtora grande assim. Até então eu só havia feito trabalho individual, próprio mesmo”, pondera ele, que filmou o clipe de “Desapegada” em São Paulo.