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MC Pietro arrasou!

Funkeiro do ES faz sucesso com clipe na Kondzilla: “Um sonho”

MC Pietro se inspirou em experiência própria para falar de empoderamento feminino em “Desapegada”, que já tem mais de 57 mil visualizações só no YouTube

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 09:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

24 jul 2021 às 09:00
MC Pietro em cena do clipe de
MC Pietro em cena do clipe de "Desapegada", hit lançado em parceria com Kondzilla Crédito: Felipe Max
MC Pietro, de 23 anos de idade, está fazendo o maior sucesso com “Desapegada”, sua nova música em parceria com a Kondzilla, uma das principais produtoras de funk do Brasil. Só no YouTube, o funkeiro de Vila Velha já conquistou mais de 57 mil plays em uma semana e no Spotify, mais de 10 mil no mesmo período. No hit, o artista fala da mulher empoderada.
“Eu canto, componho e produzo, então faço todo o processo da música. A música, as histórias que canto, são sempre de experiências próprias. E nessa eu acabei trazendo um ponto de vista masculino, de como o homem valoriza o empoderamento feminino”, destaca.
Segundo o carioca radicado no Espírito Santo, o resultado já até superou as expectativas. “Já chegou e já superou o que a gente esperava. Estou já com vários outros trabalhos para lançar também, mas estamos só planejando, minha equipe e eu, para vermos a melhor estratégia, já que essa música está recém-lançada. Mas já estamos com um estoque (risos)”, brinca.
"A música sempre foi um sonho. Era isso ou ser jogador de futebol (risos). Mas a vida sempre foi me levando para a música e a música sempre esteve presenta na minha vida "
MC Pietro - Funkeiro
Pietro é quem escreve as próprias músicas desde quando decidiu se profissionalizar na música, há mais ou menos cinco anos. De lá para cá, foi conquistando espaço e até então só havia lançado trabalhos de forma independente. Dessa vez, apostou no potencial da canção e decidiu oferece-la à produtora.
"Nesse momento de pandemia, o mercado de shows está bem complicado. Mas tenho focado na produção para aproveitar a quarentena e ter coisas feitas, prontas mesmo. E está dando certo"
MC Pietro - Funkeiro
“Fiz essa música recentemente e vi que ela tinha um potencial diferente. Entrei em contato com a produtora, eles gostaram e toparam. Foi a primeira vez com a Kondzilla, com qualquer produtora grande assim. Até então eu só havia feito trabalho individual, próprio mesmo”, pondera ele, que filmou o clipe de “Desapegada” em São Paulo.
O artista finaliza dizendo que se animou com toda a repercussão do clipe lançado em parceria com a produtora e reitera a vontade de continuar com os lançamentos.

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