ES tem festival inédito de música com instrumentos raros no YouTube

Homem tocando violoncelo em orquestra (imagem ilustrativa) Crédito: Freepik/Reprodução

As músicas dos séculos XVII e XVIII, chamadas de barrocas, foram marcadas por riqueza de sons. Um dos gêneros mais famosos até hoje no braço artístico erudito nasceu naquele período: a ópera. E o instrumento tradicional da vertente também é símbolo dos grandes concertos clássicos – o órgão ou cravo.

Fato é que do dia 12 ao 24 deste mês, pelo YouTube, o Espírito Santo sediará o 1º Festival de Música Barroca do Estado, com músicos reconhecidos nacionalmente e instrumentos que são originais da época homônima na Europa, como um violoncelo de 270 anos feito na Inglaterra. Além da relíquia, outros itens também originais do período artístico têm as cordas feitas até com tripa de carneiro, além de um cravo (instrumento similar ao atual piano).

Tão rara quanto os instrumentos é a habilidade que têm os músicos que irão se apresentar no festival, como conta Washington Sielemann Andrade, coordenador geral do evento. Segundo ele, vários dos artistas vão vir de outros estados e a maioria dos instrumentos será tocada de forma inédita no Espírito Santo, já que só existe um ou poucos exemplares de cada um deles no Brasil.

“Nós preparamos um repertório típico do período e todas as atividades, que incluem master classes e apresentações, propriamente ditas, são abertas a todo o público. O nosso objetivo principal é apresentar a música barroca à população e, claro, atrair músicos que já sejam ou não interessados no tema”, fala.

Para participar, o interessado deve se inscrever pelo site da Associação Cultural Ricardina Stamato (Acris ES) e acessar a transmissão do conteúdo pelo YouTube. Depois, as apresentações ficam disponíveis na plataforma de vídeo.

Ao todo, 35 profissionais estão envolvidos diretamente com o festival e para o coordenador geral ele representa, também, valorização da arte. “Será um prazer para a gente apresentar a música barroca e com certeza o evento será o primeiro de uma série que o Espírito Santo tem potencial de assistir e sediar”, promete.

PROGRAMAÇÃO

12 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

Início das aulas presenciais. (Transmissão on-line)



Disciplinas: Aula Inaugural - Mesa Redonda



O Estudo da Música Histórica e suas novas possibilidades.



Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE), Prof. Dr. José Eduardo Costa Silva (UFES) e Prof. Ms. Marcus Held (USP)



Apresentação e mediação: Prof. Ms. Washington Luiz Sielemann Almeida (A Trupe Barroca)



Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos



Abertura do Festival. (Transmissão on-line)



Horário: 20:00 h (presencial com público limitado e transmitida nos canais on-line); Saudação do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo - Fabrício Noronha; Saudação do representante do Centro Cultural SESI - Marcelo Lage; Saudação da Presidente da ACRIS - Isa Virgínia Boechat Póvoa



Concerto de Abertura



Introdução: Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE)



Programa: J. S. Bach - Suíte para flauta e orquestra em si menor, BWV 1066, J.S. Bach - Concerto para Cravo e Orquestra em ré menor, BWV 1052



Solistas: Carlo Arruda (cravo) - Lúcia Alves Melo (traverso) - A Trupe Barroca. Regente: Sérgio Dias





13 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)

Master Class (Transmissão on-line)



Tema: Performance histórica em instrumentos de cordas.



Expositores: Prof. Ms. Marcus Held (USP) - Prof. Diego Schuck (OSPA)



Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos



Ensaio Aberto (Transmissão on-line)



Corais Opus Liberi, Vivace e Colégio Vocal A Trupe Barroca



Regente: Prof. Dr. Mário Assef (UERJ-PR3)



Horário: de 14:00 às 15:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos



Recital de Professores (presencial com público limitado e transmitida nos canais on-line)



Introdução: Prof. Ms. Marcus Held



Violino: Marcus Held - Violoncelo: Diego Schuck - Cravo: Dennys Serafim



Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





14 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

Master Class (Transmissão on-line)



Tema: Introdução ao Cravo.



Expositor: Prof. Dr. Carlo Arruda (Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi)



Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos



Ensaio Aberto da Trupe Barroca (Transmissão on-line)



Regente: Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE)



Horário: 14:00 h • Carga horária: 2 horas



Apresentação do Livro “O Cravo no Rio de Janeiro do Século XX” (ao vivo, através dos canais on-line)



Expositores: Prof. Dr. Marcelo Fagerlande (UFRJ), Profa. Ms. Maria Aída Barroso (UFPE) e Profa. Dra. Mayra Pereira (UFJF)



Mediação: Prof. Dr. Carlo Arruda



Horário: 20:00 h • Carga horária: 2 horas





15 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

Master Classe (Transmissão on-line)



Tema: Falando sobre os instrumentos de sopro dos séculos XVII e XVIII.



Expositores: Prof. Ms Alfredo Zaine (UNESP) e Profa. Ms. Lúcia Melo (Colégio Monte Calvário e Coral Ars. Nova da UFMG)



Horário: das 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





16 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

Master Class (Transmissão on-line)



Tema: Aspectos do canto barroco.



Expositor: Prof. Ms. Victor Lucas Bento



Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





17 DE JULHO (SÁBADO)

Homenagem a Nicolau de Figueiredo (Transmissão ao vivo nos canais da ACRIS)



Divulgação do livro/CD das suas ornamentações para As Árias Alemãs de Händel



Introdução: Prof. Ms. Washington Luiz Sielemann Almeida (A Trupe Barroca)



Apresentação: Prof. Ms. Juliano Buosi (EMESP)



Horário: 15:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos



Recital de Professores (Transmissão on-line)



Introdução: Prof. Diego Schuck



Canto: Victor Lucas Bento



Cravista acompanhador: Dennys Serafim



Cravo: Carlo Arruda



Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





19 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

Desafios e Perspectivas da Música Histórica no Brasil. (Transmissão on-line)



Debatedores: Profa. Dra. Monica Lucas (Conjunto de Música Antiga da USP); Prof. Dr. Sérgio Dias (A Trupe Barroca); Profa. Dra. Laura Ronai (Orquestra Barroca da UNIRIO); Profa. Dra. Kristina Algustin (Conjunto de MúsicaAntiga da UFF)



Mediador: Prof. Ms. Marcus Held



Horário: 20:00 h • Carga horária: 2 horas





20 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)

Palestra: Ornamentação livre na música barroca italiana. (Transmissão on-line)



Prof. Ms. Roger Lins Ribeiro



Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





21 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

As Quatro Estações de Vivaldi (Transmissão de concerto gravado) A Trupe Barroca



Regente: Sérgio Dias



Introdução: Alexandra Asanache (Coordenadora de Comunicação - A Trupe Barroca)



Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





22 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

Conhecendo o Fortepiano - Aula Palestra (Transmissão on-line)



Prof. Dr. Pedro Persone (Conservatório de Tatuí-SP)



Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos





23 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

Recital de Professores (Transmissão on-line)



Introdução: Prof. Ms. Alfredo Zaine (UNESP)



Flauta Doce: Alfredo Zaine - Oboé: Alfredo Zaine - Cravo: Dennys Serafim



Carga horária: 1 hora e 30 minutos





24 DE JULHO (SÁBADO)

Mesa redonda (transmissão on-line)



O Panorama da Música Colonial Brasileira.



Prof. Dr. Pedro Persone (Conservatório de Tatuí-SP); Prof. Dr. Harry Crow (UFPR); Prof. Dr. Paulo Castagna (UNESP); Prof. Dr. Modesto Flávio da Fonseca (UFSJ)



Mediação: Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE)



Horário: 15:00 h • Carga Horária: 2 horas



Encerramento do I Festival de Música Barroca do Espírito Santo



Horário: 20 h



Saudação: Profa. Maria das Graças Silva Neves (Vice-Presidente da ACRIS)



Recital de Encerramento



Introdução: Prof. Ms. Alexandre Cruz



Violino I: Alexandre Cruz - Violino II: Marcus Held - Cravo: Dennys Serafim



Horário: 20 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos



SERVIÇO