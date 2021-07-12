ES tem festival inédito de música com instrumentos raros no YouTube

As músicas dos séculos XVII e XVIII, chamadas de barrocas, foram marcadas por riqueza de sons. Um dos gêneros mais famosos até hoje no braço artístico erudito nasceu naquele período: a ópera. E o instrumento tradicional da vertente também é símbolo dos grandes concertos clássicos – o órgão ou cravo.
Fato é que do dia 12 ao 24 deste mês, pelo YouTube, o Espírito Santo sediará o 1º Festival de Música Barroca do Estado, com músicos reconhecidos nacionalmente e instrumentos que são originais da época homônima na Europa, como um violoncelo de 270 anos feito na Inglaterra. Além da relíquia, outros itens também originais do período artístico têm as cordas feitas até com tripa de carneiro, além de um cravo (instrumento similar ao atual piano).
Tão rara quanto os instrumentos é a habilidade que têm os músicos que irão se apresentar no festival, como conta Washington Sielemann Andrade, coordenador geral do evento. Segundo ele, vários dos artistas vão vir de outros estados e a maioria dos instrumentos será tocada de forma inédita no Espírito Santo, já que só existe um ou poucos exemplares de cada um deles no Brasil.
“Nós preparamos um repertório típico do período e todas as atividades, que incluem master classes e apresentações, propriamente ditas, são abertas a todo o público. O nosso objetivo principal é apresentar a música barroca à população e, claro, atrair músicos que já sejam ou não interessados no tema”, fala.
Para participar, o interessado deve se inscrever pelo site da Associação Cultural Ricardina Stamato (Acris ES) e acessar a transmissão do conteúdo pelo YouTube. Depois, as apresentações ficam disponíveis na plataforma de vídeo.
Ao todo, 35 profissionais estão envolvidos diretamente com o festival e para o coordenador geral ele representa, também, valorização da arte. “Será um prazer para a gente apresentar a música barroca e com certeza o evento será o primeiro de uma série que o Espírito Santo tem potencial de assistir e sediar”, promete.
PROGRAMAÇÃO
- 12 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)
- Início das aulas presenciais. (Transmissão on-line)
- Disciplinas: Aula Inaugural - Mesa Redonda
- O Estudo da Música Histórica e suas novas possibilidades.
- Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE), Prof. Dr. José Eduardo Costa Silva (UFES) e Prof. Ms. Marcus Held (USP)
- Apresentação e mediação: Prof. Ms. Washington Luiz Sielemann Almeida (A Trupe Barroca)
- Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- Abertura do Festival. (Transmissão on-line)
- Horário: 20:00 h (presencial com público limitado e transmitida nos canais on-line); Saudação do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo - Fabrício Noronha; Saudação do representante do Centro Cultural SESI - Marcelo Lage; Saudação da Presidente da ACRIS - Isa Virgínia Boechat Póvoa
- Concerto de Abertura
- Introdução: Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE)
- Programa: J. S. Bach - Suíte para flauta e orquestra em si menor, BWV 1066, J.S. Bach - Concerto para Cravo e Orquestra em ré menor, BWV 1052
- Solistas: Carlo Arruda (cravo) - Lúcia Alves Melo (traverso) - A Trupe Barroca. Regente: Sérgio Dias
- 13 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)
- Master Class (Transmissão on-line)
- Tema: Performance histórica em instrumentos de cordas.
- Expositores: Prof. Ms. Marcus Held (USP) - Prof. Diego Schuck (OSPA)
- Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- Ensaio Aberto (Transmissão on-line)
- Corais Opus Liberi, Vivace e Colégio Vocal A Trupe Barroca
- Regente: Prof. Dr. Mário Assef (UERJ-PR3)
- Horário: de 14:00 às 15:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- Recital de Professores (presencial com público limitado e transmitida nos canais on-line)
- Introdução: Prof. Ms. Marcus Held
- Violino: Marcus Held - Violoncelo: Diego Schuck - Cravo: Dennys Serafim
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 14 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)
- Master Class (Transmissão on-line)
- Tema: Introdução ao Cravo.
- Expositor: Prof. Dr. Carlo Arruda (Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi)
- Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- Ensaio Aberto da Trupe Barroca (Transmissão on-line)
- Regente: Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE)
- Horário: 14:00 h • Carga horária: 2 horas
- Apresentação do Livro “O Cravo no Rio de Janeiro do Século XX” (ao vivo, através dos canais on-line)
- Expositores: Prof. Dr. Marcelo Fagerlande (UFRJ), Profa. Ms. Maria Aída Barroso (UFPE) e Profa. Dra. Mayra Pereira (UFJF)
- Mediação: Prof. Dr. Carlo Arruda
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 2 horas
- 15 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)
- Master Classe (Transmissão on-line)
- Tema: Falando sobre os instrumentos de sopro dos séculos XVII e XVIII.
- Expositores: Prof. Ms Alfredo Zaine (UNESP) e Profa. Ms. Lúcia Melo (Colégio Monte Calvário e Coral Ars. Nova da UFMG)
- Horário: das 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 16 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)
- Master Class (Transmissão on-line)
- Tema: Aspectos do canto barroco.
- Expositor: Prof. Ms. Victor Lucas Bento
- Horário: de 08:00 às 09:30 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 17 DE JULHO (SÁBADO)
- Homenagem a Nicolau de Figueiredo (Transmissão ao vivo nos canais da ACRIS)
- Divulgação do livro/CD das suas ornamentações para As Árias Alemãs de Händel
- Introdução: Prof. Ms. Washington Luiz Sielemann Almeida (A Trupe Barroca)
- Apresentação: Prof. Ms. Juliano Buosi (EMESP)
- Horário: 15:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- Recital de Professores (Transmissão on-line)
- Introdução: Prof. Diego Schuck
- Canto: Victor Lucas Bento
- Cravista acompanhador: Dennys Serafim
- Cravo: Carlo Arruda
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 19 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)
- Desafios e Perspectivas da Música Histórica no Brasil. (Transmissão on-line)
- Debatedores: Profa. Dra. Monica Lucas (Conjunto de Música Antiga da USP); Prof. Dr. Sérgio Dias (A Trupe Barroca); Profa. Dra. Laura Ronai (Orquestra Barroca da UNIRIO); Profa. Dra. Kristina Algustin (Conjunto de MúsicaAntiga da UFF)
- Mediador: Prof. Ms. Marcus Held
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 2 horas
- 20 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)
- Palestra: Ornamentação livre na música barroca italiana. (Transmissão on-line)
- Prof. Ms. Roger Lins Ribeiro
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 21 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)
- As Quatro Estações de Vivaldi (Transmissão de concerto gravado) A Trupe Barroca
- Regente: Sérgio Dias
- Introdução: Alexandra Asanache (Coordenadora de Comunicação - A Trupe Barroca)
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 22 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)
- Conhecendo o Fortepiano - Aula Palestra (Transmissão on-line)
- Prof. Dr. Pedro Persone (Conservatório de Tatuí-SP)
- Horário: 20:00 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 23 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)
- Recital de Professores (Transmissão on-line)
- Introdução: Prof. Ms. Alfredo Zaine (UNESP)
- Flauta Doce: Alfredo Zaine - Oboé: Alfredo Zaine - Cravo: Dennys Serafim
- Carga horária: 1 hora e 30 minutos
- 24 DE JULHO (SÁBADO)
- Mesa redonda (transmissão on-line)
- O Panorama da Música Colonial Brasileira.
- Prof. Dr. Pedro Persone (Conservatório de Tatuí-SP); Prof. Dr. Harry Crow (UFPR); Prof. Dr. Paulo Castagna (UNESP); Prof. Dr. Modesto Flávio da Fonseca (UFSJ)
- Mediação: Prof. Dr. Sérgio Dias (UFPE)
- Horário: 15:00 h • Carga Horária: 2 horas
- Encerramento do I Festival de Música Barroca do Espírito Santo
- Horário: 20 h
- Saudação: Profa. Maria das Graças Silva Neves (Vice-Presidente da ACRIS)
- Recital de Encerramento
- Introdução: Prof. Ms. Alexandre Cruz
- Violino I: Alexandre Cruz - Violino II: Marcus Held - Cravo: Dennys Serafim
- Horário: 20 h • Carga horária: 1 hora e 30 minutos
SERVIÇO
- 1º FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA DO ESPÍRITO SANTO
- Data: de 12 a 24 de julho de 2021
- Plataforma: todo o conteúdo será exibido pelo canal do YouTube da Acris Cultura
- Inscrições: para a programação das master classes deve ser feita pelo site da Acris (clique aqui)