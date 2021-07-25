Caravana quer percorrer mais 5 municípios levando a literatura do ES

Combiousa, a Kombi da editora Cousa, e a figura de Dom Quixote Crédito: Nat Nobre/Divulgação

Em meio à pandemia, a editora capixaba Cousa conseguiu vencer o desafio de difundir a literatura de forma segura e inovadora. Com a sua Kombi vermelha e um Dom Quixote viajante, a editora passou por seis municípios (Alegre, Conceição da Barra, Guarapari, Pedro Canário, Piúma e Vitória) conversando com autores e levando livros capixabas para escolas e uma biblioteca municipal. No total, foram 210 obras entregues e mais de vinte autores participantes das atividades propostas no projeto, dentre locais e de fora do Estado.

Agora, o projeto segue firme e forte. A segunda Caravana Combiousa está sendo planejada para percorrer mais cinco municípios, que ainda serão definidos. Segundo a editora, o projeto está em processo de captação de verba.

“Vamos fazer Caravana até quando acharmos que tem espaço para fazer. E já tem gente nos convidando para fazer em outros Estados”, diz Saulo Ribeiro, sócio da Editora Cousa, afirmando que antes de cruzar fronteiras, querem cobrir o "quintal".

BALANÇO

Saulo acredita que a Caravana Combiousa ultrapassou as expectativas, alegando que fizeram um "barulhinho" nos últimos três meses, algo que julga necessário. Ele ainda pontua que a equipe criou um registro memorial muito bacana sobre esse momento de pandemia.

"O que a gente notou é que existe uma vida literária nesses municípios, existe gente batalhando para que o livro e a leitura chegue às pessoas e a Caravana acabou contribuindo com isso, no sentido de divulgar essas pessoas, não apenas para a gente, mas também para o público da própria cidade", explica, comentando também que o projeto chamou a atenção do poder público local, de apoiadores e pessoas que marcaram a editora nas redes sociais para comentar que um autor era de sua cidade.

O autor Caê Guimarães foi parte fundamental do projeto. Ganhador do prêmio Sesc de Literatura 2020 na categoria romance, ele entrevistou escritores das cidades percorridas para saber um pouco mais sobre a produção em cada localidade.

“Fazendo Literatura em…”, com captação e edição de Heitor Riguett, já tem quatro de seus episódios publicados A série, denominada, com captação e edição de Heitor Riguett, já tem quatro de seus episódios publicados no YouTube , com as edições de Vitória e Alegre programadas, respectivamente, para ir ao ar nos dias 25 de julho e 1 de agosto. A produção também passou a ser exibida na TVE no último dia 20 de julho e terá seus episódios transmitidos sempre às terças, às 20h45, com reapresentação aos sábados, às 10h.

“Cada Lugar na Sua Cousa”. Ao todo, foram 27 vídeos publicados Além disso, a iniciativa literária contou com nomes como Aline Prúcoli, Suely Bispo, Stella Motta e Marcello Frazão - dentre vários outros - levando trechos de suas produções ao sarau. Ao todo, foram 27 vídeos publicados no canal

"Temos que fazer um esforço de descentralização da difusão literária, temos que pensar o interior e não é só pensar no sentido de levar coisas para lá, é pensar no sentido de tentar entender e ver o que tem nesses lugares também" Saulo Ribeiro - Editor e escritor

Caravana Combiousa

NOVOS PASSOS DE DIFUSÃO LITERÁRIA

Para alegria dos autores e leitores, a iniciativa deve continuar. Saulo conta que já tem dois projetos de continuidade. "A primeira é uma ação da própria Cousa, sem patrocínio externo, que é o lançamento de um livro chamado ‘Autologia Combiousa’, que a gente está querendo fazer sarau aqui na Grande Vitória lançando ele”, descreve.