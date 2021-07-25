Caravana quer percorrer mais 5 municípios levando a literatura do ES

Em meio à pandemia, a editora capixaba Cousa conseguiu vencer o desafio de difundir a literatura de forma segura e inovadora. Com a sua Kombi vermelha e um Dom Quixote viajante, a editora passou por seis municípios (Alegre, Conceição da Barra, Guarapari, Pedro Canário, Piúma e Vitória) conversando com autores e levando livros capixabas para escolas e uma biblioteca municipal. No total, foram 210 obras entregues e mais de vinte autores participantes das atividades propostas no projeto, dentre locais e de fora do Estado.
Agora, o projeto segue firme e forte. A segunda Caravana Combiousa está sendo planejada para percorrer mais cinco municípios, que ainda serão definidos. Segundo a editora, o projeto está em processo de captação de verba.
“Vamos fazer Caravana até quando acharmos que tem espaço para fazer. E já tem gente nos convidando para fazer em outros Estados”, diz Saulo Ribeiro, sócio da Editora Cousa, afirmando que antes de cruzar fronteiras, querem cobrir o "quintal".
BALANÇO
Saulo acredita que a Caravana Combiousa ultrapassou as expectativas, alegando que fizeram um "barulhinho" nos últimos três meses, algo que julga necessário. Ele ainda pontua que a equipe criou um registro memorial muito bacana sobre esse momento de pandemia.
"O que a gente notou é que existe uma vida literária nesses municípios, existe gente batalhando para que o livro e a leitura chegue às pessoas e a Caravana acabou contribuindo com isso, no sentido de divulgar essas pessoas, não apenas para a gente, mas também para o público da própria cidade", explica, comentando também que o projeto chamou a atenção do poder público local, de apoiadores e pessoas que marcaram a editora nas redes sociais para comentar que um autor era de sua cidade.
O autor Caê Guimarães foi parte fundamental do projeto. Ganhador do prêmio Sesc de Literatura 2020 na categoria romance, ele entrevistou escritores das cidades percorridas para saber um pouco mais sobre a produção em cada localidade.
A série, denominada “Fazendo Literatura em…”, com captação e edição de Heitor Riguett, já tem quatro de seus episódios publicados no YouTube, com as edições de Vitória e Alegre programadas, respectivamente, para ir ao ar nos dias 25 de julho e 1 de agosto. A produção também passou a ser exibida na TVE no último dia 20 de julho e terá seus episódios transmitidos sempre às terças, às 20h45, com reapresentação aos sábados, às 10h.
Além disso, a iniciativa literária contou com nomes como Aline Prúcoli, Suely Bispo, Stella Motta e Marcello Frazão - dentre vários outros - levando trechos de suas produções ao sarau “Cada Lugar na Sua Cousa”. Ao todo, foram 27 vídeos publicados no canal.
"Temos que fazer um esforço de descentralização da difusão literária, temos que pensar o interior e não é só pensar no sentido de levar coisas para lá, é pensar no sentido de tentar entender e ver o que tem nesses lugares também"
Caravana Combiousa
NOVOS PASSOS DE DIFUSÃO LITERÁRIA
Para alegria dos autores e leitores, a iniciativa deve continuar. Saulo conta que já tem dois projetos de continuidade. "A primeira é uma ação da própria Cousa, sem patrocínio externo, que é o lançamento de um livro chamado ‘Autologia Combiousa’, que a gente está querendo fazer sarau aqui na Grande Vitória lançando ele”, descreve.
O título, que reúne poesias, prosa e imagens, está finalizado, mas ainda não tem data de publicação definida, visto que a editora está aguardando um momento mais tranquilo em relação à pandemia para fazer a ação de forma mais segura.