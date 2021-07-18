Só no relax! Dicas de 7 livros para ler durante as férias de julho

Nestas férias de julho, o "Divirta-se" selecionou sete livros para os apaixonados por histórias poderem curtir um bom descanso com obras que combinam com o relax que a época proporciona. E existem opções para diferentes gostos, mas as leituras selecionadas têm algo em comum, são textos de leitura fluida e de fácil assimilação.
O primeiro indicado é um clássico do escritor e jornalista George Orwell, “A Revolução dos Bichos”. A obra de 1945 narra a tomada de poder de uma fazenda por seus animais, que, liderados por um trio de porcos, se rebelam contra as regras do proprietário. Satírico, o livro referencia a ascensão de Stalin ao poder na extinta URSS e é um meio divertido para o leitor se aproximar da interpretação do autor sobre os eventos ocorridos entre 1917 e 1923, em um texto com formato de fábula, com leitura dinâmica.
Ainda no plano dos clássicos, outra obra indicada é “Poemas Completos de Alberto Caeiro”, do poeta português Fernando Pessoa. Se poesia já tende a nos remeter a uma leitura de apreciação estética, os versos do heterônimo de Pessoa, Caeiro, fazem jus a esta visão. O autor criado pela imaginação do artista lusitano se debruça sobre o campo e nos faz "passear" pelo universo da natureza, sendo a simplicidade como um personagem a mais.
Já os contos compõem outro tipo de leitura, que costuma ser ideal para um tempo de relaxamento. Gabriel García Marquéz, autor de “Cem Anos de Solidão”, é quem escreve o livro indicado dessa categoria, “Doze Contos Peregrinos”. Ganhador do Nobel de Literatura, o escritor traz à cena histórias de latino-americanos que viajam para a Europa, se envolvendo em diferentes tramas. O autor colombiano tem como característica da sua escrita o toque cômico.
Um livro que pode gerar certa identificação nos leitores "quarentenados" é “Cem Dias entre Céu e Mar", que também integra a lista de indicações. O texto é um relato das experiências vividas por Amir Klink em sua viagem cruzando o Atlântico. O detalhe é que Klink fez essa aventura sozinho, em um barco a remo, indo do Sul da África à Bahia. As reflexões sobre a solidão e uma rotina disciplinada podem dialogar diretamente com o cotidiano da pandemia da Covid-19.
Para o time dos que curtem histórias em quadrinhos, nossa seleção também tem uma obra do gênero. A graphic novel “Oleg” traz a história do quadrinista Freederik Peeters através do personagem que dá nome à obra. Embora seja uma "autoficção" em que Peeters relata um momento de metamorfose em sua criatividade, o texto também versa a respeito do cotidiano e seu papel na construção de laços, a partir de vivências diárias com pessoas queridas.
E os papais e mamães podem contar com sugestões de entretenimento para os seus filhos. “A Ursa”, da cantora Rita Lee, fala sobre uma Ursa que era maltratada em zoológicos e circos, mas que encontra a felicidade no Rancho dos Gnomos, aonde vai parar após ser resgatada. Outra opção de leitura para os pequenos é “A Maravilhosa Terra de Oz”, em que são narradas as travessuras do garoto Tip, ao lado de um boneco que ganhou vida.
Algumas das obras citadas estão disponíveis no catálogo do Skeelo, plataforma de leitura na qual os assinantes de A Gazeta tem direito a um livro por mês. Se você é assinante, fique atento, os livros “A Revolução dos Bichos”, “Cem Dias entre Céu e Mar’, “A Ursa” e “A Maravilhosa Terra de Oz” estão no aplicativo para celular.
Confira mais detalhes das obras:
OLEG
- Autor: Frederik Peeters
- Sinopse: Oleg é quadrinista. Há mais de vinte anos, sua vida gira em torno do desenho e da criação de histórias. E tudo isso vinha fluindo naturalmente, até os últimos dias, quando a criatividade parece patinar. Os projetos se sucedem, mas a convicção não está mais presente – como se, em algum lugar, a inspiração tivesse se perdido. Oleg então escava, procura e reflete. Ao seu redor, há o grande e vasto mundo – veloz, mutável, moderno, desestabilizante, inexorável. Um eremita assumido, mas também um atento observador, Oleg é a testemunha involuntária deste mundo em constante mudança, que traz sua parcela de eventos e surpresas, tanto boas quanto ruins. E acima de tudo, há seu próprio e pequeno mundo: a esposa, com quem compartilha a existência há duas décadas, e sua filha, agora em plena adolescência.
- Valor: R$ 38,90 (impresso); R$ 35, 91 (e-book)
- Venda: na Amazon
POEMAS COMPLETOS DE ALBERTO CAEIRO
- Autor: Fernando Pessoa
- Sinopse: Reunião de poesias do heterônimo de Fernando Pessoal, Alberto Caeiro. Edição de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith.
- Valor: R$ 23, 89 (impresso); R$ 2, 99 (e-book)
- Venda: na Amazon
A MARAVILHOSA TERRA DE OZ
- Autor: L. Frank Baum
- Sinopse: Tip é um órfão que vive no norte de Oz com Mombi, uma bruxa rabugenta. O garoto é muito travesso e um dia resolve assustar a bruxa com Jack, um boneco cuja cabeça é uma abóbora. Percebendo a armadilha, Mombi enfeitiça o boneco, dando-lhe vida, e promete se vingar do menino.
- Valor: 9,90 (e-book)
- Venda: na Amazon
DOZE CONTOS PEREGRINOS
- Autor: Gabriel García Marquéz
- Sinopse: São histórias de latino-americanos na Europa, peregrinos que não deixam de sonhar com a terra natal. Gabriel García Márquez, o mestre do realismo mágico, usa como pano de fundo Barcelona, Genebra, Roma e Paris para retratar a solidão através de histórias brilhantes de amor, poder e morte em um livro que passou 18 anos escrevendo. Começando com o conto “Boa viagem, senhor presidente”, sobre um velho líder de um país desconhecido do Caribe derrubado por um golpe militar e exilado em Genebra, onde busca a cura para seu problema na coluna; passando por “O verão feliz da senhora Forbes”, sobre duas crianças que passam o verão na ilha de Pantelaria, no sul da Sicília, sob os cuidados de uma preceptora extremamente rigorosa com elas, mas não tanto consigo mesma; e finalizando com “O rastro do teu sangue na neve”, a trágica história de dois jovens recém-casados em viagem de Madrid a Paris, Doze contos peregrinos é repleto de histórias dotadas da sensibilidade e do humor que são as marcas do grande mestre vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. A capa pode variar.
- Valor: R$ 37,08 (impresso); R$ 35,23 (e-book)
- Venda: na Amazon
A REVOLUÇÃO DOS BICHOS
- Autor: George Orwell
- Sinopse: Em a Revolução dos Bichos, vemos os animais levantando-se contra seus donos, e o que inicia como revolução, acaba, progressivamente, tornando-se uma opressão maior.
- Valor: R$ 12,90 (impresso); R$ 17,45 (e-book)
- Venda: na Amazon
CEM DIAS ENTRE O CÉU E O MAR
- Autor: Amyr Klink
- Sinopse: Navegando ao lado dos peixes, entretendo conversas com gaivotas e tubarões, remando no meio de uma creche de baleias, "Cem dias entre céu" e mar é o relato de uma travessia absolutamente incomum: mais de 3500 milhas (cerca de 6500 quilômetros) desde o porto de Lüderitz, no sul da África, até a praia da Espera, no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo.
- Valor: R$ 22,37 (impresso); R$ 15,66 (e-book)
- Venda: na Amazon
AMIGA URSA
- Autora: Rita Lee
- Ilustrações: Guilherme Francini
- Sinopse: Rita conta a história da ursa Rowena, que se chamava Marsha e veio parar no Brasil vítima de tráfico de animais. Durante anos, foi maltratada em circos e zoológicos até ser resgatada e ir para o Rancho dos Gnomos, onde vive seu tão aguardado final feliz.
- Valor: R$ 32,90 (impresso); R$ 33, 06 (e-book)
- Venda: na Amazon