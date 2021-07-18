Só no relax! Dicas de 7 livros para ler durante as férias de julho

O Divirta-se listou 7 obras, de diferentes gêneros, para serem lidas nas férias Crédito: Reprodução/Dom Quixote/Companhia das Letras/Nemo

Nestas férias de julho, o "Divirta-se" selecionou sete livros para os apaixonados por histórias poderem curtir um bom descanso com obras que combinam com o relax que a época proporciona. E existem opções para diferentes gostos, mas as leituras selecionadas têm algo em comum, são textos de leitura fluida e de fácil assimilação.

O primeiro indicado é um clássico do escritor e jornalista George Orwell, “A Revolução dos Bichos”. A obra de 1945 narra a tomada de poder de uma fazenda por seus animais, que, liderados por um trio de porcos, se rebelam contra as regras do proprietário. Satírico, o livro referencia a ascensão de Stalin ao poder na extinta URSS e é um meio divertido para o leitor se aproximar da interpretação do autor sobre os eventos ocorridos entre 1917 e 1923, em um texto com formato de fábula, com leitura dinâmica.

Ainda no plano dos clássicos, outra obra indicada é “Poemas Completos de Alberto Caeiro”, do poeta português Fernando Pessoa. Se poesia já tende a nos remeter a uma leitura de apreciação estética, os versos do heterônimo de Pessoa, Caeiro, fazem jus a esta visão. O autor criado pela imaginação do artista lusitano se debruça sobre o campo e nos faz "passear" pelo universo da natureza, sendo a simplicidade como um personagem a mais.

Já os contos compõem outro tipo de leitura, que costuma ser ideal para um tempo de relaxamento. Gabriel García Marquéz, autor de “Cem Anos de Solidão”, é quem escreve o livro indicado dessa categoria, “Doze Contos Peregrinos”. Ganhador do Nobel de Literatura, o escritor traz à cena histórias de latino-americanos que viajam para a Europa, se envolvendo em diferentes tramas. O autor colombiano tem como característica da sua escrita o toque cômico.

Um livro que pode gerar certa identificação nos leitores "quarentenados" é “Cem Dias entre Céu e Mar", que também integra a lista de indicações. O texto é um relato das experiências vividas por Amir Klink em sua viagem cruzando o Atlântico. O detalhe é que Klink fez essa aventura sozinho, em um barco a remo, indo do Sul da África à Bahia. As reflexões sobre a solidão e uma rotina disciplinada podem dialogar diretamente com o cotidiano da pandemia da Covid-19.

Para o time dos que curtem histórias em quadrinhos, nossa seleção também tem uma obra do gênero. A graphic novel “Oleg” traz a história do quadrinista Freederik Peeters através do personagem que dá nome à obra. Embora seja uma "autoficção" em que Peeters relata um momento de metamorfose em sua criatividade, o texto também versa a respeito do cotidiano e seu papel na construção de laços, a partir de vivências diárias com pessoas queridas.

E os papais e mamães podem contar com sugestões de entretenimento para os seus filhos. “A Ursa”, da cantora Rita Lee, fala sobre uma Ursa que era maltratada em zoológicos e circos, mas que encontra a felicidade no Rancho dos Gnomos, aonde vai parar após ser resgatada. Outra opção de leitura para os pequenos é “A Maravilhosa Terra de Oz”, em que são narradas as travessuras do garoto Tip, ao lado de um boneco que ganhou vida.

Confira mais detalhes das obras:

OLEG

Capa da HQ "Oleg" Crédito: Reprodução/Editora Nemo

Autor: Frederik Peeters

Frederik Peeters Sinopse: Oleg é quadrinista. Há mais de vinte anos, sua vida gira em torno do desenho e da criação de histórias. E tudo isso vinha fluindo naturalmente, até os últimos dias, quando a criatividade parece patinar. Os projetos se sucedem, mas a convicção não está mais presente – como se, em algum lugar, a inspiração tivesse se perdido. Oleg então escava, procura e reflete. Ao seu redor, há o grande e vasto mundo – veloz, mutável, moderno, desestabilizante, inexorável. Um eremita assumido, mas também um atento observador, Oleg é a testemunha involuntária deste mundo em constante mudança, que traz sua parcela de eventos e surpresas, tanto boas quanto ruins. E acima de tudo, há seu próprio e pequeno mundo: a esposa, com quem compartilha a existência há duas décadas, e sua filha, agora em plena adolescência.

Oleg é quadrinista. Há mais de vinte anos, sua vida gira em torno do desenho e da criação de histórias. E tudo isso vinha fluindo naturalmente, até os últimos dias, quando a criatividade parece patinar. Os projetos se sucedem, mas a convicção não está mais presente – como se, em algum lugar, a inspiração tivesse se perdido. Oleg então escava, procura e reflete. Ao seu redor, há o grande e vasto mundo – veloz, mutável, moderno, desestabilizante, inexorável. Um eremita assumido, mas também um atento observador, Oleg é a testemunha involuntária deste mundo em constante mudança, que traz sua parcela de eventos e surpresas, tanto boas quanto ruins. E acima de tudo, há seu próprio e pequeno mundo: a esposa, com quem compartilha a existência há duas décadas, e sua filha, agora em plena adolescência. Valor: R$ 38,90 (impresso); R$ 35, 91 (e-book)

R$ 38,90 (impresso); R$ 35, 91 (e-book) Venda: na Amazon

POEMAS COMPLETOS DE ALBERTO CAEIRO

Capa do livro "Poesia Completa de Alberto Caeiro" Crédito: Reprodução/Companhia das Letras

Autor: Fernando Pessoa

Fernando Pessoa Sinopse: Reunião de poesias do heterônimo de Fernando Pessoal, Alberto Caeiro. Edição de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith.

Reunião de poesias do heterônimo de Fernando Pessoal, Alberto Caeiro. Edição de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith. Valor: R$ 23, 89 (impresso); R$ 2, 99 (e-book)

R$ 23, 89 (impresso); R$ 2, 99 (e-book) Venda: na Amazon

A MARAVILHOSA TERRA DE OZ

Capa do livro "A Maravilhosa Terra de Oz" Crédito: Reprodução/Editora Vermelho Marinho

Autor: L. Frank Baum

L. Frank Baum Sinopse: Tip é um órfão que vive no norte de Oz com Mombi, uma bruxa rabugenta. O garoto é muito travesso e um dia resolve assustar a bruxa com Jack, um boneco cuja cabeça é uma abóbora. Percebendo a armadilha, Mombi enfeitiça o boneco, dando-lhe vida, e promete se vingar do menino.

Tip é um órfão que vive no norte de Oz com Mombi, uma bruxa rabugenta. O garoto é muito travesso e um dia resolve assustar a bruxa com Jack, um boneco cuja cabeça é uma abóbora. Percebendo a armadilha, Mombi enfeitiça o boneco, dando-lhe vida, e promete se vingar do menino. Valor: 9,90 (e-book)

9,90 (e-book) Venda: na Amazon

DOZE CONTOS PEREGRINOS

Capa do livro "Doze Contos Peregrinhos" Crédito: Reprodução/Editora Dom Quixote

Autor: Gabriel García Marquéz

Gabriel García Marquéz Sinopse: São histórias de latino-americanos na Europa, peregrinos que não deixam de sonhar com a terra natal. Gabriel García Márquez, o mestre do realismo mágico, usa como pano de fundo Barcelona, Genebra, Roma e Paris para retratar a solidão através de histórias brilhantes de amor, poder e morte em um livro que passou 18 anos escrevendo. Começando com o conto “Boa viagem, senhor presidente”, sobre um velho líder de um país desconhecido do Caribe derrubado por um golpe militar e exilado em Genebra, onde busca a cura para seu problema na coluna; passando por “O verão feliz da senhora Forbes”, sobre duas crianças que passam o verão na ilha de Pantelaria, no sul da Sicília, sob os cuidados de uma preceptora extremamente rigorosa com elas, mas não tanto consigo mesma; e finalizando com “O rastro do teu sangue na neve”, a trágica história de dois jovens recém-casados em viagem de Madrid a Paris, Doze contos peregrinos é repleto de histórias dotadas da sensibilidade e do humor que são as marcas do grande mestre vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. A capa pode variar.

São histórias de latino-americanos na Europa, peregrinos que não deixam de sonhar com a terra natal. Gabriel García Márquez, o mestre do realismo mágico, usa como pano de fundo Barcelona, Genebra, Roma e Paris para retratar a solidão através de histórias brilhantes de amor, poder e morte em um livro que passou 18 anos escrevendo. Começando com o conto “Boa viagem, senhor presidente”, sobre um velho líder de um país desconhecido do Caribe derrubado por um golpe militar e exilado em Genebra, onde busca a cura para seu problema na coluna; passando por “O verão feliz da senhora Forbes”, sobre duas crianças que passam o verão na ilha de Pantelaria, no sul da Sicília, sob os cuidados de uma preceptora extremamente rigorosa com elas, mas não tanto consigo mesma; e finalizando com “O rastro do teu sangue na neve”, a trágica história de dois jovens recém-casados em viagem de Madrid a Paris, Doze contos peregrinos é repleto de histórias dotadas da sensibilidade e do humor que são as marcas do grande mestre vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. A capa pode variar. Valor: R$ 37,08 (impresso); R$ 35,23 (e-book)

R$ 37,08 (impresso); R$ 35,23 (e-book) Venda: na Amazon

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS

Capa do livro "A Revolução dos Bichos" Crédito: Reprodução/Companhia das Letras

Autor: George Orwell

George Orwell Sinopse: Em a Revolução dos Bichos, vemos os animais levantando-se contra seus donos, e o que inicia como revolução, acaba, progressivamente, tornando-se uma opressão maior.

Em a Revolução dos Bichos, vemos os animais levantando-se contra seus donos, e o que inicia como revolução, acaba, progressivamente, tornando-se uma opressão maior. Valor: R$ 12,90 (impresso); R$ 17,45 (e-book)

R$ 12,90 (impresso); R$ 17,45 (e-book) Venda: na Amazon

CEM DIAS ENTRE O CÉU E O MAR

Capa do livro "Cem Dias Entre Céu e Mar" Crédito: Reprodução/Companhia das Letras

Autor: Amyr Klink

Amyr Klink Sinopse: Navegando ao lado dos peixes, entretendo conversas com gaivotas e tubarões, remando no meio de uma creche de baleias, "Cem dias entre céu" e mar é o relato de uma travessia absolutamente incomum: mais de 3500 milhas (cerca de 6500 quilômetros) desde o porto de Lüderitz, no sul da África, até a praia da Espera, no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo.

Navegando ao lado dos peixes, entretendo conversas com gaivotas e tubarões, remando no meio de uma creche de baleias, "Cem dias entre céu" e mar é o relato de uma travessia absolutamente incomum: mais de 3500 milhas (cerca de 6500 quilômetros) desde o porto de Lüderitz, no sul da África, até a praia da Espera, no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo. Valor: R$ 22,37 (impresso); R$ 15,66 (e-book)

R$ 22,37 (impresso); R$ 15,66 (e-book) Venda: na Amazon

AMIGA URSA

Capa do livro infantil "Amiga Ursa" Crédito: Reprodução/Editora Globinho