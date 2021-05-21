13 livros transformados em filmes ou séries em 2021

O mais novo queridinho da academia de cinema, Nomadland, ganhador do Oscar 2021 de melhor filme e de mais duas estatuetas é uma adaptação do livro homônimo de Jessica Bruder. Assim como o longa de 2020, várias histórias saíram das páginas e foram para o audiovisual em 2021.
Somente na Netflix, já estão disponíveis obras como a aclamada “Sombra e Ossos”, que tem feito sucesso; “Para Sempre Lara Jean”, o desfecho romântico da trilogia da escritora Janny Han; “O Tigre Branco”, da obra de Aravid Adiga; e vários outros.
Fora da Netflix também foram lançados títulos como: “Cherry”, filme baseado no livro de Nico Walker, disponível na Apple TV; e French Exit, comédia dramática da obra de Patrick deWitt; que pode ser alugada no YouTube.
E o ano ainda promete, para os próximos sete meses estão previstas diversas produções baseadas em livros. O Divirta-se listou 14 obras que estão na expectativa de serem levadas ao público através das telas. Entre os títulos está o tão aguardado “Duna”, que, a princípio, sairia em dezembro do ano passado. Além do filme que é a segunda adaptação do livro de Frank Herbert, estão o suspense recém-lançado “A Mulher na Janela”, o romance “A Última Carta de amor” e outros.
Vale ressaltar que o adiamento tem sido frequente na indústria, devido à pandemia do novo coronavírus. A questão de saúde tem impactado todo o sistema de produção e lançamento, mesmo em países que estão com medidas de distanciamento mais flexibilizadas.
Confira a lista de adaptações livros previstas para 2021:
1- O LEGADO DE JÚPITER
- Lançado no início de maio, na Netflix, a série “O Legado de Júpiter” é baseada nos livros em quadrinhos de Mark Millar. A trama conta a história de Chloe e Brandon, que são filhos dos mais incríveis heróis existentes, tendo que lidar com o dilema de estarem à altura dos dois. Carregar o legado dos melhores pode ser uma tarefa complicada para os jovens. No elenco da produção seriada de ficção científica estão nomes como Josh Duhamel; Ben Daniels; Leslie Bibb; e Andrew Horton.
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2- A MULHER NA JANELA
- A adaptação do suspense “A Mulher na Janela” chegou à Netflix no último dia 14. A história baseada no livro de A.J.Finn foi transformada em filme, com direção de Joe Wright. Protagonizado pela atriz Amy Adams, o longa mostra uma psicóloga confinada em sua casa, por sofrer de agorafobia, um tipo de transtorno de ansiedade que tem como um dos sintomas mais comuns o medo e a reclusão. Nessa situação, a personagem Dr.Anna Fox acaba obcecada por seus novos vizinhos e por solucionar um crime brutal que viu através da janela. Com esta premissa, o filme faz lembrar o clássico “Janela Indiscreta”, dirigido por Alfred Hitchcock e deve agradar os fãs das obras de Stephen King, com seu terror psicológico.
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3- A ÚLTIMA CARTA DE AMOR
- Para os apaixonados por romances, mais um livro da escritora JoJo Moyes vai ganhar as telas. Também previsto para ser lançado na Netflix, no dia 23 de junho, o título será estrelado por Shailene Woodley, conhecida por protagonizar “A Culpa é das Estrelas”, e Felicity Jones, que atuou em “A Teoria de Tudo”. A história transita entre dois momentos, 1960 e 2003. Na década de 1960, Jennifer Stirling (Shailene Woodley) acorda sem memória após um acidente. Ao voltar para casa com o marido, ela descobre cartas de amor enviadas a ela, assinadas apenas por “B”. Anos depois, a jornalista Ellie Haworth encontra as cartas secretas e, fascinada pelo amor proibido, passa a buscar o remetente misterioso, na esperança de juntar os apaixonados. O que ela não sabe é que a empreitada pode ajudá-la a solucionar seu relacionado conturbado com um homem casado.
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4- DUNA
- O remake do filme de ficção científica baseado na obra de Frank Herbert, originalmente lançado nos cinemas em 1984, tem previsão de chegada às telonas dos EUA no dia 1º de outubro. Protagonizado por Thimothée Chalamet e Zendaya, a trama se passa em um futuro distante em que os planetas são comandados por casas nobres, formando um império feudal intergalático. Neste contexto, o jovem Paul Atreides (Thimothée Chalamet) faz parte da família que controla o planeta deserto Arrakis, conhecido como Duna, uma terra rica na especiaria "melange", elemento de grande valor nos cosmos. Este bem precioso torna o planeta um local bem difícil de se governar.
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5- CASA GUCCI: UMA HISTÓRIA DE GLAMOUR, COBIÇA, LOUCURA E MORTE
- Na história baseada no livro escrito por Sara Gray Forden, são revelados os bastidores do clã Gucci, a família italiana que construiu um império na moda. Para além da realidade de glamour, a trama coloca em destaque Patrizia Reggiani, condenada por orquestrar o assassinato do ex-marido, Maurizio Gucci, no ano de 1995. Contando com Lady Gaga no papel de Reggiani e Adam Driver como seu ex-marido, o filme ainda tem Al Pacino, Jared Leto e Camille Cottin, formando um elenco de peso. O longa, com direção de Ridley Scott, já tem dado o que falar mesmo antes de seu lançamento, previsto para 24 de novembro, nos EUA. Em entrevista à ANSA, a socialite Patrizia chegou a se pronunciar insatisfeita com Lady Gaga por não tê-la procurado em sua pesquisa para o papel.
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6- O ÚLTIMO DUELO
- Outra obra adaptada para o cinema que conta com Adam Driver como protagonista é “The Last Duel”. Trata-se de um drama histórico baseado no romance de Eric Jager. A história real retrata um duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges (Matt Damon) e o escudeiro Jaques Le Gris (Adam Driver). A disputa, passada em 1386, ocorre devido à acusação da jovem rica Marguerite (Jodie Comer) de que Le Gris, melhor amigo de seu marido Carrouges, a teria estuprado. O parlamento, que avaliou o caso, determinou que este seria decidido em um duelo judiciário. A história também tem direção de Ridley Scott e roteiro de Matt Damon e Ben Affleck. Seu lançamento está previsto para o dia 15 de outubro, nos EUA.
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7- BLONDE
- O best-seller de Joyce Carol Oates vai virar filme sob a direção de Andrew Dominik. Com lançamento sem dia determinado pela Netflix, embora previsto para 2021, o longa narra a história de Norma Jeane Mortenson até se tornar a eterna Marilyn Monroe, em uma trama que não pode ser considerada uma biografia. Quem interpreta a loira é a cubana Ana de Armas e o elenco ainda conta com Adrien Brody e Bobby Cannavale.
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8- RUA DO MEDO
- A coleção de livros de terror do autor R. L. Stine vai virar uma trilogia de filmes originais Netflix. Sem dia de lançamento divulgado, as obras cinematográficas devem chegar ainda esse ano, estando na lista de estreias da plataforma. Na saga de livros, os estudantes da escola de Shadyside presenciam eventos horripilantes em seu cotidiano. Quem participa dos filmes é Sadie Sink, vivendo a personagem Ziggy Verman, a atriz ficou famosa por seu papel em Strange Things. A direção está por conta de Leigh Janiak.
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9- PAPAI É POP
- Livremente inspirado na obra de Marcos Piangers, de 2015, a comédia familiar conta com atuação de Lázaro Ramos e Paola Oliveira. Com filmagens finalizadas no mês de fevereiro, a obra deve ser lançada no segundo semestre de 2021. Na história, Tom (Lázaro Ramos) e Elisa (Paola Oliveira) estão descobrindo as dificuldades e alegrias de serem pais de primeira viagem. A produção da obra chegou a abrir um concurso para receber relatos de famílias reais que irão passar ao final do filme.
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10- NOVE DESCONHECIDOS
- Para quem gosta mesmo de uma ficção seriada, o livro de Liane Moriarty “Nine Perfect Strangers” está previsto para ter sua primeira temporada no streaming lançada ainda este ano, na plataforma Hulu. Estrelado por Nicole Kidman, interpretando a personagem Marcha, a trama acompanha nove desconhecidos que se reúnem em um spa, na busca de um momento de descanso do mundo exterior. Nesse contexto, a escritora Frances Welty, que chegou ao local com um problema nas costas e o coração partido, começa a se questionar se as pessoas ali realmente necessitam de estar tão longe da sociedade, as perguntas só crescem e não demora para que todos os hóspedes da “Tranquilum House" passem a se questionar se não é necessário fugir. Sua premissa faz lembrar a terceira temporada de Riverdale, com a trama da Fazenda.
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11- THE UNDERGROUND RAILROD - OS CAMINHOS PARA A LIBERDADE
- O livro de Colson Whithead é a base para a minissérie de mesmo nome, produzida pela Amazon Prime. Em cartaz desde a última sexta-feira (14), a adaptação conta com dez episódios e a atuação de nomes como Thuso Mbedu, Chase W. Dillon e Aaron Pierre. O drama conta a história de Cora (Thuso Mbedu), uma escrava que leva uma vida dura trabalhando em uma plantação de algodão e tem sua realidade alterada quando conhece Caesar (Aaron Pierre), um recém-chegado que sabe sobre uma ferrovia subterrânea, um possível meio de fuga. A direção da adaptação é de Barry Jenkins, cineasta responsável pela direção de "Moonlight: Sob a Luz do Luar", longa ganhador da estatueta de melhor filme em 2018.
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12- A MISTERIOSA SOCIEDADE BENEDICT
- Tem adaptação para a criançada também. A série de livros "A Misteriosa Sociedade Benedict", de Trenton Lee Stewart, vai ganhar o streaming. A obra deve ser lançada pelo Disney+ no dia 25 de junho. Na trama, que versa sobre a amizade, a coragem e a lealdade, um grupo de órfãos astutos funda uma sociedade secreta, denominada Mr.Benedict. O quarteto de crianças foi nomeado em homenagem ao senhor bondoso que os une em uma missão no colégio interno chamado "O Instituto". A série de aventura, que contará com oito episódios em sua primeira temporada, será apresentada à indústria no Festival de Cinema de Tribeca 2021, com início previsto para o dia 9 de junho.
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13- DIÁRIO DE UM BANANA
- A saga do cartunista americano Jeff Kinney, que já virou live-action, tendo quatro filmes lançados, será adaptada novamente para o cinema, agora se tornando uma animação. O filme, que tem previsão de lançamento ainda para este ano, será uma produção do Disney+. A série de livros gira em torno das trapalhadas do garoto Greg Heffley, filho do meio, que tem que lidar com seus irmãos e pais, sempre em meio à situações constrangedoras e muitas risadas.
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