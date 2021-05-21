13 livros transformados em filmes ou séries em 2021

Fora da Netflix também foram lançados títulos como: “Cherry”, filme baseado no livro de Nico Walker, disponível na Apple TV; e French Exit, comédia dramática da obra de Patrick deWitt; que pode ser alugada no YouTube.

E o ano ainda promete, para os próximos sete meses estão previstas diversas produções baseadas em livros. O Divirta-se listou 14 obras que estão na expectativa de serem levadas ao público através das telas. Entre os títulos está o tão aguardado “Duna”, que, a princípio, sairia em dezembro do ano passado. Além do filme que é a segunda adaptação do livro de Frank Herbert, estão o suspense recém-lançado “A Mulher na Janela”, o romance “A Última Carta de amor” e outros.