Fotógrafos capixabas indicam 13 livros fundamentais sobre o tema

Os livro "Tête à Têtê", "Sangue e Champanhe" e "A Câmara Clara" Crédito: Reprodução/Companhia das Letras/Record/Nova Fronteira

Fotografar de forma primorosa exige muita prática, mas a leitura também pode ser de grande valia aos que embarcam no universo dos registros fotográficos. "Desenvolvemos nosso senso crítico e a criatividade. Quantas vezes eu lendo um livro, imaginei uma foto e o contrário também”, ilustra o fotógrafo Rodrigo Gavini sobre uma das importâncias do livro na vida do fotógrafo.

Tendo essa relevância em vista, nós da equipe do Divirta-se pedimos indicações de obras para três capixabas profissionais da área de peso: Vitor Jubini, Gabriel Lordello e Rodrigo Gavini, reunindo assim 13 livros fundamentais para os fotógrafos, fotógrafas e aspirantes.

Os fotógrafos Vitor Jubini, Rodrigo Gavini e Gabriel Lordello

O editor de fotografia de A Gazeta, Vitor Jubini, acredita que ,além da formação técnica e do aprendizado da linguagem fotográfica, os livros ajudam no conhecimento humanístico. Ele traz em sua seleção obras de diferentes estilos.

Entre as escolhas está “A Câmera de Pandora - A Fotografia Depois da Fotografia”, título que envolve a realidade da fotografia no mundo digital, o qual o capixaba indica para a compreensão das questões contemporâneas na fotografia. Já quando se trata de uma obra de referência visual, a escolhida por Jubini é “Exôdos”, de Sebatião Salgado, que destaca por traduzir o processo de globalização ocorrido nas últimas décadas no mundo.

Suas sugestões ainda incluem o livro “Sangue e Champanhe - A Vida de Robert Capa”, obra de Alex Kershaw que conta a trajetória de “um dos fotógrafos mais lendários do século XX”, nas palavras de Vitor. “O livro romantiza a figura do fotógrafo, mas também mostra os dilemas da profissão”, adiciona.

Quem também destaca Capa, mas como o autor, é Rodrigo Gavini. Ele sugere a leitura de “Ligeiramente Fora de Foco”, uma autobiografia. “É um livro de leitura fácil, onde o autor conta suas experiências na cobertura da Segunda Guerra Mundial e sua vida pessoal, em especial seu romance com a inglesa Pink. Vale destacar os encontros de Capa com Hemingway”, detalha.

Para tocar no lado técnico, estão incluídas nas sugestões de Gavini as obras: “Contexto e Narrativa em Fotografia”, de Maria Short; e “Os Diários da Luz Sublime- Usando Pequenos Flashes para Conseguir Grandes Fotos”, de Joe McNally. O primeiro é um manual para transmissão de ideias ou histórias através das fotos, já o segundo é uma obra para os fotógrafos que querem dominar o flash speedlight (flash pequeno).

“Tête à Tete”, uma seleção de retratos de Henri Cartier-Bresson, completa a lista dos tidos como fundamentais por Gavini. O fotógrafo conta que Bresson faz parecer que todos retratados tiveram um encontro único e pessoal com ele.

E o fotógrafo Gabriel Lordello, um dos sócios da Mosaico Fotogaleria, também traz em suas sugestões Henri Cartier, com a obra “O Imaginário Segundo a Natureza”. No texto, o autor relata sobre a sua forma de ver a fotografia. Seguindo a ideia de como um fotógrafo enxerga o seu trabalho, Lordello ainda indica “A Alma da Fotografia”, livro que julga ser interessante para que um profissional se encontre em sua trajetória.

O profissional que trabalhou por 10 anos em A Gazeta também sugere duas obras que dão destaque às fotografias em si, podendo servir de inspiração: “Luiz Braga”; e “Pommerland - A Saga Pomerana no Espírito Santo".

Completando os 13 livros está “A Câmara Clara”, sugerido por Jubini e Gavivi, um clássico de Roland Barthes. "É aquele livro de cabeceira que pode ser lido e relido a qualquer momento. Barthes, embora seja um intelectual que estuda os processos complexos de comunicação na sociedade, traz reflexões simples sobre a técnica e questões mais profundas suscitadas pela fotografia", defende Jubini. "Sobre Fotografia", de Susan Sontag, foi outra obra indicada por dois dos fotógrafos consultados, desta vez Jubini e Lordello.

A CÂMERA DE PANDORA

Capa "A Câmera de Pandora" Crédito: Gustavo Gili/Reprodução

Autor: Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta Sinopse: Oprimida pela tecnologia digital e deslocada de suas funções essenciais, a fotografia se transformou em outra coisa. Diante do desconcerto ou da cegueira, Joan Fontcuberta esmiúça os restos da autenticidade, os restos do documentário, os restos de alguns valores que fizeram com que a fotografia moldasse o olhar moderno e contribuísse para a nossa felicidade. Fiel ao princípio de que uma fotografia vale mais do que mil mentiras, Fontcuberta elucida a natureza da nova fotografia (digital) e seus extravios.

Oprimida pela tecnologia digital e deslocada de suas funções essenciais, a fotografia se transformou em outra coisa. Diante do desconcerto ou da cegueira, Joan Fontcuberta esmiúça os restos da autenticidade, os restos do documentário, os restos de alguns valores que fizeram com que a fotografia moldasse o olhar moderno e contribuísse para a nossa felicidade. Fiel ao princípio de que uma fotografia vale mais do que mil mentiras, Fontcuberta elucida a natureza da nova fotografia (digital) e seus extravios. Valor: R$ 59,90 (e-book); R$ 279 (impresso)

R$ 59,90 (e-book); R$ 279 (impresso) Venda: Na Amazon

O IMAGINÁRIO SEGUNDO A NATUREZA

Capa "O ima Crédito: Editora Gustavo Gili/Reprodução

Autor: Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson Sinopse: Considerado um dos fotógrafos mais influentes de nossa época, Henri Cartier-Bresson elevou a prática do snap shotting à condição de arte disciplinar. "O Imaginário Segundo a Natureza" é a primeira compilação em um único volume dos textos mais emblemáticos de Cartier-Bresson, entre os quais “Os europeus” e “O instante decisivo”, um de seus escritos mais conhecidos, tido como um divisor de águas na carreira do fotógrafo. Este volume reúne ainda seus relatos de viagens a Moscou e à China e artigos dedicados a seus amigos André Breton, Alberto Giacometti e Jean Renoir.

Considerado um dos fotógrafos mais influentes de nossa época, Henri Cartier-Bresson elevou a prática do snap shotting à condição de arte disciplinar. "O Imaginário Segundo a Natureza" é a primeira compilação em um único volume dos textos mais emblemáticos de Cartier-Bresson, entre os quais “Os europeus” e “O instante decisivo”, um de seus escritos mais conhecidos, tido como um divisor de águas na carreira do fotógrafo. Este volume reúne ainda seus relatos de viagens a Moscou e à China e artigos dedicados a seus amigos André Breton, Alberto Giacometti e Jean Renoir. Valor: R$ 69

R$ 69 Venda: Na Amazon

ÊXODOS

Capa "Êxodos" Crédito: Companhia das Letras/Reprodução

Autor: Sebastião Salgado

Sebastião Salgado Sinopse: Durante seis anos, Sebastião Salgado documentou a história da migração humana em 35 países. Deslocada em plena marcha, em grandes campos de refugiados e em favelas lotadas, o premiado fotógrafo da testemunho do êxodo de diferentes povos. Vemos os hutus de Ruanda escondidos em selvas remotas; os habitantes das favelas que sufocam São Paulo e os ocupantes dos primeiros barcos da África Subsaariana que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. ''Êxodos'', que aborda tanto a dimensão global da crise migratória como esmagadoras histórias individuais de exílio, é antes de tudo uma chamada à ação para além da compaixão.

Durante seis anos, Sebastião Salgado documentou a história da migração humana em 35 países. Deslocada em plena marcha, em grandes campos de refugiados e em favelas lotadas, o premiado fotógrafo da testemunho do êxodo de diferentes povos. Vemos os hutus de Ruanda escondidos em selvas remotas; os habitantes das favelas que sufocam São Paulo e os ocupantes dos primeiros barcos da África Subsaariana que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. ''Êxodos'', que aborda tanto a dimensão global da crise migratória como esmagadoras histórias individuais de exílio, é antes de tudo uma chamada à ação para além da compaixão. Valor: R$ 236,45

R$ 236,45 Venda: Na Amazon

A ALMA DA FOTOGRAFIA

Capa "A Alma da Fotografia" Crédito: Alta Books/Reprodução

Autor: David duChemin

David duChemin Sinopse: Em "A Alma da Fotografia: O Fotógrafo Como Artista Criador", David explora o que significa fazer fotografias melhores. Ilustrado com uma coleção de belas imagens em preto e branco, cada capítulo trata de temas como técnica, especialização, perspectiva, público, disciplina, história e autenticidade. A "Alma da Fotografia" é um livro pessoal e profundamente pragmático que, desafia a ideia de que nossas câmeras, lentes e configurações são algo mais do que ferramentas inertes. É o fotógrafo, não a câmera, que pode e deve aprender a fazer fotografias melhores - capazes de transmitir nossa perspectiva, conectar-se com outras pessoas e, em sua essência, conter nossa humanidade.

Em "A Alma da Fotografia: O Fotógrafo Como Artista Criador", David explora o que significa fazer fotografias melhores. Ilustrado com uma coleção de belas imagens em preto e branco, cada capítulo trata de temas como técnica, especialização, perspectiva, público, disciplina, história e autenticidade. A "Alma da Fotografia" é um livro pessoal e profundamente pragmático que, desafia a ideia de que nossas câmeras, lentes e configurações são algo mais do que ferramentas inertes. É o fotógrafo, não a câmera, que pode e deve aprender a fazer fotografias melhores - capazes de transmitir nossa perspectiva, conectar-se com outras pessoas e, em sua essência, conter nossa humanidade. Valor: R$ 81,95

R$ 81,95 Venda: Na Amazon

SOBRE FOTOGRAFIA

Capa "Sobre Fotografia" Crédito: Companhia das Letras/Reprodução

Autora: Susan Sontag

Susan Sontag Sinopse: " Sobre Fotografia", obra ganhadora do National Book Critic Circle Award de 1977, é um livro que fez história nos estudos da imagem. Publicado originalmente no Brasil em 1983, reúne seis ensaios escritos na década de 70, em que a romancista e filósofa Susan Sontag analisa a fotografia como fenômeno de civilização desde o aparecimento do daguerreótipo, no século XIX. O resultado é uma história social da visão, demonstrando seu lugar central na cultura contemporânea.

Sobre Fotografia", obra ganhadora do National Book Critic Circle Award de 1977, é um livro que fez história nos estudos da imagem. Publicado originalmente no Brasil em 1983, reúne seis ensaios escritos na década de 70, em que a romancista e filósofa Susan Sontag analisa a fotografia como fenômeno de civilização desde o aparecimento do daguerreótipo, no século XIX. O resultado é uma história social da visão, demonstrando seu lugar central na cultura contemporânea. Valor: R$ 42,76

R$ 42,76 Venda: Na Amazon

A CÂMARA CLARA

Capa "A Câmara Clara" Crédito: Nova Fronteira/Reprodução

Autor: Roland Barthes

Roland Barthes Sinopse: Neste clássico francês, Roland Barthes estabelece uma correlação entre os processos ópticos de reprodução da imagem para nos mostrar que, sem a intervenção pessoal, subjetiva, do observador, a fotografia ficaria limitada ao registro documental. A "Câmara Clara" não é, portanto, um tratado sobre a fotografia enquanto arte nem uma história sobre o tema. Barthes se lança à tarefa de decifrar o objeto artístico, a “obra” entendida como mecanismo produtor de sentido.

Neste clássico francês, Roland Barthes estabelece uma correlação entre os processos ópticos de reprodução da imagem para nos mostrar que, sem a intervenção pessoal, subjetiva, do observador, a fotografia ficaria limitada ao registro documental. A "Câmara Clara" não é, portanto, um tratado sobre a fotografia enquanto arte nem uma história sobre o tema. Barthes se lança à tarefa de decifrar o objeto artístico, a “obra” entendida como mecanismo produtor de sentido. Valor: R$ 99,99

R$ 99,99 Venda: Na Amazon

LUIZ BRAGA

Capa "Luiz Braga" Crédito: Cobogó/Reprodução

Autor: Luiz Braga

Luiz Braga Sinopse: Fruto do amadurecimento de sua extensa pesquisa fotográfica, o livro homônimo de Luiz Braga reúne 80 imagens captadas ao longo de mais de duas décadas de peregrinação pela região amazônica. A organização da edição foi realizada pelo teórico da fotografia Eder Chiodetto e o design pela artista visual Pinky Wainer. Seja em procissões, festas populares ou na simplicidade da vida do caboclo, o olhar do fotógrafo traz detalhes e vibrações cromáticas presentes em cenários ora idílicos, ora urbanos, abundantes na cultura nortista com que Braga possui tanta intimidade. A obra também apresenta uma lista de mais de 70 exposições realizadas no Brasil e no exterior, além de depoimentos do próprio artista.

Fruto do amadurecimento de sua extensa pesquisa fotográfica, o livro homônimo de Luiz Braga reúne 80 imagens captadas ao longo de mais de duas décadas de peregrinação pela região amazônica. A organização da edição foi realizada pelo teórico da fotografia Eder Chiodetto e o design pela artista visual Pinky Wainer. Seja em procissões, festas populares ou na simplicidade da vida do caboclo, o olhar do fotógrafo traz detalhes e vibrações cromáticas presentes em cenários ora idílicos, ora urbanos, abundantes na cultura nortista com que Braga possui tanta intimidade. A obra também apresenta uma lista de mais de 70 exposições realizadas no Brasil e no exterior, além de depoimentos do próprio artista. Valor: R$ 65

R$ 65 Venda: Na Amazon

POMMERLAND - A SAGA POMERANA NO ESPÍRITO SANTO

Capa "Pommerland - A Saga Pomerana no Espírito Santo" Crédito: Arquimedes Edições/ Reprodução

Autor: Ervin Kerckhoff, Roger Medeiros, Roger Medeiros, Apoena Medeiros

Ervin Kerckhoff, Roger Medeiros, Roger Medeiros, Apoena Medeiros Sinopse: A vasta documentação realizada nas comunidades rurais de pomeranos pelos fotógrafos Ervin Kerckhoff, Emilio Schultz, Rogério Medeiros e Apoena Medeiros, perfaz quase cem anos de história. Este livro, ao tornar público esse legado, põe-nos diante da crônica visual da vida familiar, cultural, social e econômica desses imigrantes e de seus descendentes radicados na região serrana do Espírito Santo.

A vasta documentação realizada nas comunidades rurais de pomeranos pelos fotógrafos Ervin Kerckhoff, Emilio Schultz, Rogério Medeiros e Apoena Medeiros, perfaz quase cem anos de história. Este livro, ao tornar público esse legado, põe-nos diante da crônica visual da vida familiar, cultural, social e econômica desses imigrantes e de seus descendentes radicados na região serrana do Espírito Santo. Valor: R$ 80

R$ 80 Venda: Na Amazon

LIGEIRAMENTE FORA DE FOCO

Capa "Ligeiramente fora de Foco" Crédito: Cosac & Naify/Reprodução

Autor: Robert Capa

Robert Capa Sinopse: Endre Friedmann, que mais tarde ficou conhecido como Robert Capa, conta sua trajetória como fotógrafo nesta obra. Obrigado a fugir da Hungria aos 16 anos, devido a suas atividades contra o regime do almirante Horthy, instalou-se em Berlim, onde conseguiu um emprego de entregador e, depois, de aprendiz de fotógrafo na agência Dephot. Sua primeira reportagem foi realizada em 1932, na cidade de Copenhague, com Leon Trótski. Em 1933, diante da ascensão do nazismo, mudou-se para Paris, onde conheceu Henri Cartier-Bresson, André Kertész, David Seymour e Gerda Pohorylle, que se tornou sua companheira. Em 1936, fez sua primeira cobertura de guerra na Espanha. A vida de Robert Capa parecia guiada por um movimento irrefreável, que o fez fotografar cinco guerras: a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), a resistência chinesa à invasão japonesa (1938), a Segunda Guerra Mundial na Europa (1941-1945), a primeira Guerra Árabe-Israelense (1948) e a Guerra da Indochina (1954). Ele criou a agência Magnum com os amigos Henri Cartier-Bresson, Chim e George Rodger, ganhou a nacionalidade norte-americana, trabalhou com John Steinbeck, Theodore H. White, Irwin Shaw, Ernest Hemingway. Foi amante de Ingrid Bergman, passou inúmeras tardes nas corridas, noites em clubes com mulheres deslumbrantes e as madrugadas jogando pôquer com amigos como John Huston e Gene Kelly.

Endre Friedmann, que mais tarde ficou conhecido como Robert Capa, conta sua trajetória como fotógrafo nesta obra. Obrigado a fugir da Hungria aos 16 anos, devido a suas atividades contra o regime do almirante Horthy, instalou-se em Berlim, onde conseguiu um emprego de entregador e, depois, de aprendiz de fotógrafo na agência Dephot. Sua primeira reportagem foi realizada em 1932, na cidade de Copenhague, com Leon Trótski. Em 1933, diante da ascensão do nazismo, mudou-se para Paris, onde conheceu Henri Cartier-Bresson, André Kertész, David Seymour e Gerda Pohorylle, que se tornou sua companheira. Em 1936, fez sua primeira cobertura de guerra na Espanha. A vida de Robert Capa parecia guiada por um movimento irrefreável, que o fez fotografar cinco guerras: a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), a resistência chinesa à invasão japonesa (1938), a Segunda Guerra Mundial na Europa (1941-1945), a primeira Guerra Árabe-Israelense (1948) e a Guerra da Indochina (1954). Ele criou a agência Magnum com os amigos Henri Cartier-Bresson, Chim e George Rodger, ganhou a nacionalidade norte-americana, trabalhou com John Steinbeck, Theodore H. White, Irwin Shaw, Ernest Hemingway. Foi amante de Ingrid Bergman, passou inúmeras tardes nas corridas, noites em clubes com mulheres deslumbrantes e as madrugadas jogando pôquer com amigos como John Huston e Gene Kelly. Valor: R$ 250

R$ 250 Venda: Na Amazon

OS DIÁRIOS DA LUZ SUBLIME - USANDO PEQUENOS FLASHES PARA CONSEGUIR GRANDES FOTOS

Capa "Os Diários da Luz Sublime" Crédito: Alta Books/Reprodução

Autor: Joe McNally

Joe McNally Sinopse: Em "Os diários da luz sublime - Usando Pequenos Flashes para Conseguir Grandes Fotos", Joe traz o leitor para trás das cenas para compartilhar suas soluções de iluminação para diferentes imagens. Usando sua câmera e suas técnicas, o autor permite ao leitor penetrar no processo de seus pensamentos sem censura para demonstrar como ele faz as fotografias com esses pequenos flashes

Em "Os diários da luz sublime - Usando Pequenos Flashes para Conseguir Grandes Fotos", Joe traz o leitor para trás das cenas para compartilhar suas soluções de iluminação para diferentes imagens. Usando sua câmera e suas técnicas, o autor permite ao leitor penetrar no processo de seus pensamentos sem censura para demonstrar como ele faz as fotografias com esses pequenos flashes Valor: R$ 89

R$ 89 Venda: Na Estante Virtual

CONTEXTO E NARRATIVA EM FOTOGRAFIA

Capa "Contexto e Narrativa em Fotografia" Crédito: Nova Fronteira/ Reprodução

Autora: Maria Short

Maria Short Sinopse: " Contexto e narrativa em fotografia" é um manual básico de fotografia em sua vertente comunicativa. O livro explora aqueles elementos do meio fotográfico que são necessários para transmitir ideias ou para contar histórias. Quer seja com uma única imagem, quer com uma série ou um conjunto de imagens, a linguagem fotográfica vale-se do contexto e da narração para construir e desenvolver o seu discurso, para captar a atenção do público e permitir-lhe relacionar-se de alguma maneira com a história e com a sua intenção.

Contexto e narrativa em fotografia" é um manual básico de fotografia em sua vertente comunicativa. O livro explora aqueles elementos do meio fotográfico que são necessários para transmitir ideias ou para contar histórias. Quer seja com uma única imagem, quer com uma série ou um conjunto de imagens, a linguagem fotográfica vale-se do contexto e da narração para construir e desenvolver o seu discurso, para captar a atenção do público e permitir-lhe relacionar-se de alguma maneira com a história e com a sua intenção. Valor: R$ 250 (impresso); R$ 88 (kindle)

R$ 250 (impresso); R$ 88 (kindle) Venda: Na Amazon

SANGUE E CHAMPANHE - A VIDA DE ROBERT CAPA

Capa "Sangue e Champanhe - A Vida de Robert Capa" Crédito: Record/Reprodução

Autor: Alex Kershaw

Alex Kershaw Sinopse: O livro reconstrói a vida e a época de Robert Capa, o mais famoso fotojornalista do século XX. Capa teve suas fotos mais emblemáticas publicadas nas principais revistas do mundo, fundou a legendária agência Magnum e foi o primeiro a conferir à própria profissão uma aura de glamour e fama. Kershaw narra uma jornada emocionante que conduz o leitor da Budapeste fascista à Indochina francesa, passando pela Berlim nazista e os horrores da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial. Baseada em longas entrevistas com amigos e contemporâneos do grande fotógrafo, além de arquivos secretos soviéticos e do FBI, e outros materiais até então inéditos, esta biografia é tão empolgante e atraente quanto o próprio biografado.

O livro reconstrói a vida e a época de Robert Capa, o mais famoso fotojornalista do século XX. Capa teve suas fotos mais emblemáticas publicadas nas principais revistas do mundo, fundou a legendária agência Magnum e foi o primeiro a conferir à própria profissão uma aura de glamour e fama. Kershaw narra uma jornada emocionante que conduz o leitor da Budapeste fascista à Indochina francesa, passando pela Berlim nazista e os horrores da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial. Baseada em longas entrevistas com amigos e contemporâneos do grande fotógrafo, além de arquivos secretos soviéticos e do FBI, e outros materiais até então inéditos, esta biografia é tão empolgante e atraente quanto o próprio biografado. Valor: R$ 49, 85

R$ 49, 85 Venda: Na Amazon

TÊTE À TÊTE

Capa "Tête à Tête" Crédito: Companhia das Letras/Reprodução