6 livros sobre a maternidade para aprender e se divertir

Mulheres procuram ler livros como forma de se aprofundar na maternidade Crédito: Reprodução/Freepik

Os livros são grandes agentes transformadores, capazes de nos carregar de um lugar para outro. Entre diversas páginas, é possível vivenciar novas experiências ou gerar identificação. Na maternidade, a literatura é capaz de mostrar a realidade desse mundo que se torna tão íntimo. Com isso, muitas mães têm procurado se aprofundar em livros sobre o assunto como forma de se preparar para essa fase, principalmente as mamães de primeira viagem.

De acordo com a pediatra Thaís Ervatti, as mulheres têm buscado mais informações sobre a maternidade dentro do consultório. Ela afirma que as mamães procuram conhecimentos ''até mesmo antes do parto, seja buscando em livros, internet ou na consulta pediátrica pré-natal, numa tentativa de se preparar melhor para esse desafio que virá''.

A ginecologista e obstetra Nicole Kuster também compactua com o pensamento de que aumentou a busca por curiosidades pelas pacientes. Ela enxerga o livro como uma ótima ferramenta de amparo nesse processo. Nicole ressalta que, como profissional, ''é preciso estudar diariamente, porque sempre chegam com alguma dúvida/pergunta e precisa estar antenado para responder''. Segundo Kuster, as principais dúvidas das mães são a respeito do trabalho de parto, o local que vai ganhar o bebê, como o médico atua e, após o nascimento, sobre a amamentação.

Thaís faz uma boa observação sobre como a maternidade é vista nos dias atuais. De acordo com ela, as mulheres têm se apoiado bastante, ganhando forças e se libertando de um ''estigma tão duro, onde podem ser seres humanos reais, curtir mais os seus filhos e a maternidade em si, com suas dores e delícias, suporte, acolhimento e informação''.

Finalizando esse mês materno e andando ao lado da literatura, a equipe de reportagem, em conjunto com especialistas, separou 6 obras literárias que abordam a maternidade para você devorar!

Obra ficou marcada ao abordar a maternidade real e quebrar tabus. Crédito: Reprodução/Skeelo

MÃE FORA DA CAIXA

Sinopse: A autora Thaís Vilarinho aborda relatos da maternidade de forma sincera e amorosa, rompendo com pressões sociais e tabus. Avaliado pelos leitores como um acalento, o livro é uma narração de vivências maternas que liberta pré-conceitos sobre esse mundo profundo. Os textos transcrevem sentimentos, afeto e a realidade materna com muitas emoções.

A autora Thaís Vilarinho aborda relatos da maternidade de forma sincera e amorosa, rompendo com pressões sociais e tabus. Avaliado pelos leitores como um acalento, o livro é uma narração de vivências maternas que liberta pré-conceitos sobre esse mundo profundo. Os textos transcrevem sentimentos, afeto e a realidade materna com muitas emoções. Páginas: 208

208 Autora: Thaís Vilarinho

Thaís Vilarinho Preço: R$ 44,90

Onde adquirir: Skeelo e no site da escritora

Obra recheada de amor e humor com uma coletânea de crônicas Crédito: Reprodução/Internet

É FASE

Sinopse: Essa obra é um grande best-seller sobre a maternidade. Em uma coletânea de crônicas, a autora Rafaela Carvalho descreve as delícias da vida em família. Marcado pelo seu humor, o livro aborda a chegada de outros filhos, o relacionamento, o dia a dia, as alegrias e os choros. São quase 300 páginas de caos e amor que compõe a maternidade.

Essa obra é um grande best-seller sobre a maternidade. Em uma coletânea de crônicas, a autora Rafaela Carvalho descreve as delícias da vida em família. Marcado pelo seu humor, o livro aborda a chegada de outros filhos, o relacionamento, o dia a dia, as alegrias e os choros. São quase 300 páginas de caos e amor que compõe a maternidade. Páginas: 296

296 Autora: Rafaela Carvalho

Rafaela Carvalho Preço: R$ 59,00

Onde adquirir: Amazon

Obra que também quer acolher aquelas que nasceram junto com os filhos: as mães Crédito: Reprodução/Internet

MÃE RECÉM-NASCIDA

Sinopse: Uma outra obra da autora Thaís Vilarinho é a ''Mãe recém-nascida''. O livro, que possui a intenção de ser uma conversa entre amigas, pensa nas mães que nasceram junto com os filhos, em especial, as de primeira viagem. Através das palavras, a escritora convida aquelas que queiram descobrir mais sobre as indagações do mundo materno. O pilar da obra é tranquilizar as mães, que não devem se cobrar tanto, porque também acabaram de iniciar a sua jornada.

Uma outra obra da autora Thaís Vilarinho é a ''Mãe recém-nascida''. O livro, que possui a intenção de ser uma conversa entre amigas, pensa nas mães que nasceram junto com os filhos, em especial, as de primeira viagem. Através das palavras, a escritora convida aquelas que queiram descobrir mais sobre as indagações do mundo materno. O pilar da obra é tranquilizar as mães, que não devem se cobrar tanto, porque também acabaram de iniciar a sua jornada. Páginas: 240

240 Autora: Thaís Vilarinho

Thaís Vilarinho Preço: R$ 59,00

R$ 59,00 Onde adquirir: Site oficial da escritora

Um tradicional guia para a maternidade Crédito: Reprodução/Internet

O QUE ESPERAR QUANDO VOCÊ ESTÁ ESPERANDO

Sinopse: Com milhões de obras vendidas e um alcance internacional, o livro de Heide Murkoff, Arlene Eisenberg e Sandee Hathaway deve ficar na cabeceira da maternidade. Considerado uma quase ''bíblia'' da gravidez, a obra aborda diversos temas que vão desde o pré-natal até o desenvolvimento do feto no nono mês da gestação. O livro também inspirou um filme muito conhecido, de mesmo nome, com participação do brasileiro Rodrigo Santoro. Vale a pena se deliciar nessas quase 800 páginas de pura sabedoria.

Com milhões de obras vendidas e um alcance internacional, o livro de Heide Murkoff, Arlene Eisenberg e Sandee Hathaway deve ficar na cabeceira da maternidade. Considerado uma quase ''bíblia'' da gravidez, a obra aborda diversos temas que vão desde o pré-natal até o desenvolvimento do feto no nono mês da gestação. O livro também inspirou um filme muito conhecido, de mesmo nome, com participação do brasileiro Rodrigo Santoro. Vale a pena se deliciar nessas quase 800 páginas de pura sabedoria. Páginas: 784

784 Autores: Heide Murkoff, Arlene Eisenberg e Sandee Hathaway

Heide Murkoff, Arlene Eisenberg e Sandee Hathaway Preço: R$ 51,89

Onde adquirir: Americanas

O livro aborda, de forma bem objetiva, o mundo materno e a relação com os filhos Crédito: Reprodução/Internet

MATERNEASY: O GUIA PARA A MATERNIDADE MAIS FÁCIL

Sinopse: Uma obra para você entender tudo das necessidades primárias de um bebê. O livro foi escrito por duas mães apaixonadas em planilhas e listas: a gerente de projetos Danielle Mattioly e a analista de sistemas Fernanda Magalhães, que querem ajudar mamães a se sentirem seguras e tranquilas com a peculiaridade de uma nova vida. As duas compartilharam com os leitores a jornada do primeiro ano das filhas, muito bem sucedida por sinal, com qualidade de vida e leveza.

Uma obra para você entender tudo das necessidades primárias de um bebê. O livro foi escrito por duas mães apaixonadas em planilhas e listas: a gerente de projetos Danielle Mattioly e a analista de sistemas Fernanda Magalhães, que querem ajudar mamães a se sentirem seguras e tranquilas com a peculiaridade de uma nova vida. As duas compartilharam com os leitores a jornada do primeiro ano das filhas, muito bem sucedida por sinal, com qualidade de vida e leveza. Páginas: 193

193 Autores: Danielle Mattioly e Fernanda Magalhães

Danielle Mattioly e Fernanda Magalhães Preço: R$ 21,00 (livro físico) e R$ 19,95 (kindle)

R$ 21,00 (livro físico) e R$ 19,95 (kindle) Onde adquirir: Skeelo e Amazon

Uma obra recheada de reflexões importante do que é ser mãe Crédito: Reprodução/internet

EU NÃO NASCI MÃE