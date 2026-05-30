Stablecoins, dolarização digital e o novo desafio econômico global

O número representa mais de seis vezes o montante apreendido no ano anterior e evidencia o aumento do uso desses ativos em investigações envolvendo lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes financeiros sofisticados.





Ao mesmo tempo, o volume total de movimentações declaradas à Receita Federal ultrapassou R$ 505 bilhões no último ano, consolidando o Brasil como um dos maiores mercados globais de adoção de criptoativos.





O fenômeno, contudo, é global. Entre 2024 e 2025, a América do Norte concentrou cerca de US$ 2,3 trilhões em movimentações envolvendo ativos digitais. Parte relevante desse crescimento ocorreu após a aprovação da chamada Lei Genius, nos Estados Unidos, que criou um marco regulatório federal para stablecoins.





A legislação passou a exigir que essas moedas digitais tenham lastro integral em dólares ou títulos do Tesouro norte-americano. Na prática, isso transformou as stablecoins em uma espécie de “dólar digital”.





Quem compra uma stablecoin pareada ao dólar passa a possuir uma exposição econômica muito semelhante à da própria moeda norte-americana.





Esse modelo criou maior segurança jurídica e impulsionou fortemente a circulação desses ativos. Ao mesmo tempo, inaugurou um fenômeno cada vez mais debatido por bancos centrais: a dolarização digital das economias.





Em vez de utilizar moedas nacionais, milhões de pessoas passaram a poupar e movimentar patrimônio por meio de ativos vinculados diretamente ao dólar. Isso gera efeitos profundos sobre economias emergentes.





De um lado, as stablecoins oferecem proteção contra inflação, facilidade de remessas internacionais e acesso mais rápido ao sistema financeiro global. De outro, enfraquecem moedas locais e reduzem a capacidade de atuação dos bancos centrais.





A Venezuela talvez seja hoje o principal exemplo desse processo. Em meio à hiperinflação, à instabilidade econômica e à perda de confiança no bolívar, o uso de stablecoins cresceu de forma acelerada.





Para muitos venezuelanos, esses ativos deixaram de ser instrumento de investimento e passaram a funcionar como mecanismo cotidiano de sobrevivência financeira.