Lázaro Ramos participa de festa literária no ES: “Leitura é prazer”

O ator Lázaro Ramos Crédito: Globo/Divulgação

Entre os dias 22 e 25 de julho, personalidades nacionais vão subir nos palcos virtuais da 1ª Festa da Palavra, sediada nesta primeira edição em Itaúnas (Conceição da Barra), para falarem sobre a importância da leitura.

Ao longo da programação, que será toda exibida pelo YouTube, os convidados vão promover desde palestras sobre a participação de público em eventos culturais até ações com crianças e adolescentes para o mundo dos livros.

“Ler é libertador. O contato com o livro te liberta. E é uma influência do bem. Em Salvador já participei de um projeto e vi histórias incríveis, que me emocionam até hoje. Tinha um porteiro de um prédio que conhecia que ele ouvia rap e adorava. Por isso, aprendeu a ler e aprendeu inglês para saber as músicas. E outra história que me marcou foi de um filho que alfabetizou o pai, porque queria que o pai sentisse o que ele sentia quando lia um bom livro”, lembra Lázaro Ramos, que participa de mesa redonda do evento no sábado (24).

O encontro reunirá ainda bate-papos com Bernadette Lyra, Viviane Mosé, Chico César e a própria Elisa Lucinda.

“Felizmente estou sempre presente nesse tipo de ação e evento e eles são sempre muito eficazes. É um momento que a gente complementa o que o livro criou, abrimos novos horizontes e é quando reconhecemos locais como valorosos. Às vezes, esses eventos só acontecem em grandes centros, mas levá-los a outros locais do Brasil valoriza a nossa própria riqueza”, opina o ator.

Defendendo a ideia do projeto, Lázaro assume que é um desafio incentivar à leitura. “A leitura é um desafio, porque muitas vezes se fala como obrigação e não como prazer, que é o que é. Na maneira que falamos precisamos sempre nos ater a esse detalhe para encantar os novos leitores”, diz.

E finaliza: “Mas a leitura de livros adolescentes pelos próprios adolescentes é muito grande. Tenho muita esperança nisso. Nos jovens leitores”.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22)



16h: Abertura com a presença do Secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, e do Governador do Estado, Renato Casagrande, além da homenagem a Patrona da Festa, Sra. Maria Filinta



16h40: Espetáculo "Palavra é Poder" de Elisa Lucinda



17h40: Mesa "Histórias do Meu Mundo" com Marcelino Freire, Caê Guimarães, Tom Farias e Elisa Lucinda



19h: Show com Juliano Gauche





SEXTA-FEIRA (23)



16h: Mesa "Como me tornei escritora" com Kiusam de Oliveira, Bernadette Lyra e Maria Rezende



18h: Ações Literárias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benônio Falcão Gouvêa de Itaúnas



18h15: Mesa "A força poética das Narrativas" com João Carrascoza, Filinto Eliseo e Elisa Lucinda



20h: Bate papo musical com Chico César e Elisa Lucinda





SÁBADO (24)



16h: Mesa "A Arte e a Liberdade de Amar" com Viviane Mosé, Valentine, Jean Wyllys e Elisa Lucinda



17h45: Mesa "Na Minha Pele" com Lázaro Ramos e Elisa Lucinda



19h: Palestra "O Cinema Negro Afrodiaspórico" com Joel Zito



20h: Espetáculo "Na Boca da Palavra" com Elisa Lucinda e Geovana Pires



21h: Show com Bia Ferreira





DOMINGO (25)



16h: Oficina "Corporeidade Poética: Transcendendo o Corpo a Partir de Ancestralidade Africana" com Kiusam de Oliveira



16h50: Exibição do Filme “Itaúnas Sempre Vivo, da foz à nascente”, dirigido Jefferson de Albuquerque Junior e Kika Gouvêa, realizado pela SAPI – Sociedade Amigos Por Itaúnas



17h30: Mesa "Salve o Rio Itaúnas" com Daniel Munduruku, Martha Tristão e Márcia Lederman (SAPI)



19h25: Show com Ellen Oléria



SERVIÇO