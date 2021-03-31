Com ajuda de uma Kombi, projeto difunde a literatura capixaba

Combiousa, a Kombi da editora Cousa, e a figura de Dom Quixote Crédito: Nat Nobre/Divulgação

Imagine uma Kombi toda estilosa levando a literatura capixaba a diversos cantos do Espírito Santo. A ideia é tão boa que ganhou apoio da Lei Aldir Blanc para circular neste ano. Trata-se do projeto "Caravana Combiousa", que mesmo com o cenário de pandemia não terá mudanças em seu propósito. Por conta do decreto de quarentena para conter o Covid-19, o evento foi transferido do cenário físico para o virtual.

Assim, a programação que irá durar cerca de dois meses, levando literatura local e nacional através das redes sociais da editora capixaba Cousa. Nela, estão previstos saraus e bate-papos com autores capixabas. As conversas ainda serão gravadas e terão mediação feita por Saulo Ribeiro, editor da Cousa, e o escritor vencedor do prêmio Sesc de Literatura Caê Guimarães.

“É uma possibilidade de se conhecer um grupo importante de escritores e escritoras que estão produzindo a nova literatura brasileira e também uma forma de a gente criar mecanismos de difusão e de acesso”, explica o editor da Cousa, Saulo Ribeiro, sobre a iniciativa.

Inspirado nos eventos anteriormente promovidos na calçada da editora, na Rua Sete, no Centro de Vitória, o sarau “Cada Lugar na sua Cousa” contará com vídeos de 22 poetas de estados como Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Autores como Maria Amélia Dalvi, João Moraes, Suely Bispo, Henrique Rodrigues e Mariana Ianelli são alguns dos convidados com presença marcada.

Nesse sistema, um autor ou autora conta um pouco de sua trajetória e lê uma de suas produções autorais a cada vídeo do sarau. As postagens começam no dia 2 de abril, com a poeta e mestra em letras Maria Amélia Dalvi.

A programação segue todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 19h, até todos os autores terem participado. Após Dalvi, os próximos vídeos a serem lançados no YouTube e Instagram da Cousa serão, respectivamente: o do escritor capixaba e músico João Moraes; e a também natural do Espírito Santo Cora Made.

Caravana Combiousa

Outro braço do projeto é o “Fazendo Literatura Em…”. Nele, autores de seis cidades capixabas irão falar sobre sua realidade literária. Nessa lista estarão: Ana Cristina Santos, de Pedro Canário; Salomão Silva Pinto (Sosó), de Conceição da Barra; Fabiane Taylor, de Piúma; Stel Miranda, de Vitória; Facção Inversa, de Guarapari; e Aluízio Ferreira Sueth, de Alegre.

Para produzir o conteúdo dos bate-papos, a Kombi literária da Cousa, denominada “Combiousa”, irá passar por cada cidade em datas que não serão divulgadas ao público, visando evitar aglomerações. Ribeiro comenta que antes seria um bate-papo aberto na praça, mas por conta da pandemia, não foi possível.

“Isso não é evento, não vai ser chamado para isso, nem divulgado, a gente não quer fomentar de maneira nenhuma nenhum tipo de aglomeração”, reitera o editor, que conta que as gravações serão feitas com toda a prevenção necessária e que os vídeos ainda não têm previsão de postagem, pois dependem de uma melhora na segurança de saúde em relação à pandemia para serem produzidos.

LIVROS POR TODA PARTE

Além dos saraus e entrevistas com autores, o projeto ainda fará a distribuição de kits de livros contendo trinta obras capixabas das editoras Cousa, Maré, Pedregulho e Cândida dentro de uma réplica da Combiousa, feita em crochê pelo estúdio criativo Amanita.

"Bibliocombi", kit com trinta livros capixabas das editoras Cousa, Maré, Pedregulho e Cândida Crédito: Nat Nobre/Divulgação

Os kits serão entregues em uma escola pública de cada cidade pela qual a Kombi passará para gravar os vídeos, sendo elas Piúma, Vitória, Guarapari, Pedro Canário, Conceição da Barra e Alegre, totalizando seis escolas a serem contempladas. A Biblioteca Pública Municipal de Pedro Canário irá receber o sétimo kit.

O também escritor Saulo Ribeiro defende a importância da propagação das obras: “A gente não tem que pensar em livros só em termos de publicação, gráfica, papel ou formato virtual, isso é importante, mas a gente tem que pensar em como fazer para chegar nos leitores, nas pessoas, essa é a maior dificuldade”.

Para finalizar, Ribeiro adianta que um videomaker irá acompanhar todo o percurso da caravana, gerando um curta-metragem do projeto, que será postado nas redes da editora. O projeto é realizado pela editora Cousa com produção executiva de Lívia Egger.

SERVIÇO

CARAVANA COMBIOUSA

Sarau “Cada Lugar na sua Cousa”



Quando: A partir do dia 02/04, segundas, quartas e sextas



A partir do dia 02/04, segundas, quartas e sextas Horário: Sempre às 19h



Sempre às 19h Locais: Instagram e canal no YouTube da editora Cousa

