Silvia Vanderss relança obra "Entre o Tempo e o Amor" em editora internacional

A escritora Silvia Vanderss com a sua obra "Entre o Tempo e o Amor" Crédito: Dataphoto/Divulgação

A escritora natural de Vitória Silvia Vanderrs relançou, em dezembro de 2020, o romance épico “Entre o Amor e o Tempo” pela editora de origem portuguesa Chiado. A obra escrita em 2010 e originalmente publicada em 2013, ganha agora o exterior, sendo vendida em livrarias de Portugal e para o mundo todo através do site.

O livro narra a história de um romance que ultrapassa as barreiras do tempo, como o título adianta. “São dois protagonistas, a Mel e o Gustavo. Ela vive nos tempos atuais, é uma enfermeira, e acontece um evento em que ela volta ao passado. No presente, ela não consegue viver um amor verdadeiro, mas quando ela volta para o passado encontra a pessoa correta. Aí vêm vários obstáculos que eles vão ter que enfrentar porque ele é comprometido”, explica a escritora sobre a trama.

“Entre o Amor e o Tempo” se passa em uma local fictício, Montara, e é narrado em terceira pessoa. Mel vai parar no ano de 1874, e as tradições da época permeiam o enredo.

“Ele mexe um pouco com o aspecto de espiritualidade e fé também. Eu puxei muito para esse lado e ficou bem legal, os personagens têm uma fé bem explícita, eu deixei isso claro no livro”, complementa Silvia, detalhando que essa fé não tem uma vertente definida, ficando abrangente, sem uma religião específica.

O romance tem cenas quentes, mas nada pesado, de acordo com Vanderss. A escritora recomenda a leitura a partir dos treze anos.

Neste lançamento pela Chiado a obra foi retrabalhada, como pontua a capixaba: “Eu fiz uma revisão, mudei algumas coisas, coloquei umas características mais atuais no livro. Apesar de ser um romance épico, não dá para atualizar tanto algumas questões, mas ele está, sim, bem melhor”.

Vanderrs conta que optou por lançar a obra novamente com outro selo pela oportunidade de fazer carreira internacional e também por perceber o quanto o livro é especial. “Foi a história que eu sempre quis escrever. Desde pequena, eu tinha essa história em mente”, relata sobre o livro.

Vale ressaltar, que a versão original, publicada pela Biblioteca 24h não está mais disponível no mercado, de acordo com Vanderss. A obra relançada pode ser adquirida nos sites www.estantechiado.com.br www.chiadobooks.com , além de em livrarias de São Paulo, como a conhecida Travessa.

A autora relata que os leitores podem esperar uma leitura leve e dinâmica, capaz de prendê-los até o fim. Sobre a repercussão do relançamento, conta que tem sido bem positiva. “Tem umas blogueiras literárias que estão lendo o livro e me dando feedback. Todos estão sendo positivos, referente à leitura. Elas estão se surpreendendo com o final do livro, realmente está emocionando muito e isso está me deixando super motivada”, afirma.

INTEGRALMENTE ESCRITORA

Silvia Vanderss é formada em Administração e pós-graduada em Letras, mas a sua paixão pela literatura vem desde os treze anos, quando iniciou na escrita. A autora dividia o seu tempo entre escrever suas tramas e trabalhar na sua área de formação, mas há dois anos optou por embarcar de cabeça no universo dos livros, passando a se dedicar integralmente ao ofício da escrita.

“Não foi fácil para mim, poque eu amo administração. Sempre gostei muito de financeiro, já cheguei a pegar até a parte de gerência, mas a escrita acho que falou mais alto”, conta.

Afirmando estar vivendo a melhor fase de sua vida, ela acrescenta: “É muito bom poder fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, mesmo que ser escritor hoje em dia não seja fácil, ainda mais sendo capixaba. Se ainda estivesse em um grande centro, como São Paulo, acredito que as coisas seriam mais fáceis”, conta sobre a nova experiência, mas deixando claro que não deixaria o Espírito Santo.

A autora, que se diz apaixonada pelo Estado fala que as dificuldades na literatura incluem a própria entrada no mercado local.

“Eu ainda acredito no mercado capixaba, que as coisas podem melhorar. Para mim, a divulgação é o segredo, os autores precisam fortalecer as mídias sociais e o governo precisa entrar com incentivos, fazer mais encontros literários, que também sejam interessantes para os leitores”, pontua. Vanderss insere na lista de melhorias a serem feitas na cena literária local a criação de mais concursos e feiras, como a Flic.

A própria autora foi classificada no Concurso Semente Literária, realizada em 2020, em Viana. A sua obra foi a poesia "Ser Poeta!", que garantiu um lugar entre os 10 melhores no concurso. Esta foi a primeira competição literária da qual fez parte no ES. Silvia também já participou de concursos no âmbito nacional e internacional, como 30º Concurso Literário Internacional de Poesia, Contos e Crônicas, da editora Gaya, em 2019.

Outra pontuação feita pela escritora é a respeito das livrarias "Elas poderiam também oferecer projetos para autores capixabas, para inserir a escrita capixaba entre as obras nacionais e internacionais. Existe uma dificuldade para entrar também". Silvia, inclusive, está na tentativa de colocar seu livro para ser vendido em uma livraria física no ES.

Tendo como referência Vinícius de Morais; Cecília Meireles; August Cury; Sidiney Sheldon, Nicolas Sparks e tantos outros, a autora apresenta um gosto diversificado para a leitura, o que reflete em sua escrita. Silvia tem, além do relançamento, dois livros de poesia “100 Pedaços de Mim” (2012) e “Inspirações” (2016); e outro romance, o “Marcas de uma Vida” (2012).

Os planos de novas obras estão a todo vapor. A escritora está com dois livros que pretende publicar em breve: um de suspense e outro romance. Além desses, Silvia tem mais um suspense, um livro de contos de terror e um de contos românticos em processo de registro junto à Biblioteca Nacional. Portanto, para os fãs, a expectativa é de muita novidade aparecendo por aí.

ENTRE O TEMPO E O AMOR

Livro "Entre o Tempo e o Amor" Crédito: Chiado/Divulgação