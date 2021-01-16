Veja lista com 6 livros para ler com os pequenos durante as férias

No ano de 2020, o Divirta-se, de A Gazeta, trouxe dicas de como fazer os pequeninos se interessarem pelo universo dos livros e este pode ser o momento de botá-las em prática. Considerando a época de férias escolares e a necessidade de manter o distanciamento social e sair para ambientes com aglomeração devido à pandemia do coronavírus, a reportagem ouviu a pedagoga e escritora capixaba Sonia Rosseto e listou seis obras para as crianças se entreterem durante esse período. Leituras aconchegantes em casa podem ser uma ótima opção para a diversão dos pequenos.
Uma das indicações é uma produção da própria escritora, que aborda o meio ambiente e o valor da amizade em suas produções. "A Panela Encantada" é uma obra que, nas palavras de Rosseto, "aborda a questão do lixo virar luxo". O livro é também uma homenagem às paneleiras de Goiabeiras, responsáveis por fabricar os suportes para as deliciosas moquecas capixabas, exaltando a cultura local.
Entre as sugestões também estão "A Menina que não Esperava o Dia", de Wellington J. C. e "Menina Bonita do Laço de Fita", de Ana Maria Machado. Com relação à primeira obra, a autora conta que é uma leitura interessante pelo fato de a protagonista ter uma doença ainda desconhecida por muitos, a Ataxia, condição em que o equilíbrio ou a coordenação motora são prejudicados. Já sobre o segundo livro, Rosseto adianta: "Nesta obra o leitor vai encontrar uma história bem divertida e com ênfase em uma das questões do momento, a desigualdade racial".
"O Diário de Karikassauro", de Valsema Rodrigues, também traz assuntos importantes à tona. O livro da escritora mineira reflete sobre a gentileza e os cuidados com a natureza. "Acredito que esta obra também vem de encontro às questões atuais do bullying e diferença entre as crianças deficientes e outras", acrescenta Rosseto.
Outra sugestão vem com ênfase de Sonia para que seja lido com a presença dos pais. "O Mundo das Emoções", escrito por Hugo Fabrício de Medeiros, retrata a questão do controle da raiva através de uma aventura. "Essa história é boa quando contada pelos mais velhos! Este livro será para um grande encontro! Aliás, as crianças de hoje precisam aprender a lidar com as emoções e os contratempos da vida", pontua Rosseto.
Uma coletânea capixaba fecha a lista de indicações. "Letrinha- Coletânea Infantojuvenil I" reúne prosa e poesias em escritos de 27 autores. Sobre a poesia de Rita Côgo, encontrada na obra, Sonia comenta que o modo de escrita da escritora mostra que para ser um escritor precisamos apenas de papel, caneta, disponibilidade e vontade de fazer alguém sorrir e viajar na leitura. Confira abaixo a lista das obras e detalhes sobre cada uma delas.
1- A MENINA QUE NÃO ESPERAVA O DIA
- Autor: Wellington J C Torres Jr
- Sinopse: O que você faria se o céu decidisse que precisa de uma estrela e que você teria de ser esta estrela? "A menina que não Esperava o dia" é m livro poema, inspirado na história de Irene Pianissola, diagnosticada com Ataxia de Machado Joseph. Obrigada a abandonar seus sonhos, resolveu criar outros.
- Número de páginas: 20
- Publicação Independente
- Preço: R$ 25
- Venda: no telefone (27) 99717-2089
2- O MUNDO DAS EMOÇÕES
- Autor: Hugo Fabrício de Medeiros
- Sinopse: Nesse conto infantil, um garotinho vivia emburrado e brigando com sua mãe. Por motivos que ele nem sempre conseguia explicar, como acontece com muitas crianças. Um dia, uma fadinha salta de um livro mágico e convida o garoto a embarcar no Mundo das Emoções. Uma viagem interna e divertida em seus próprios sentimentos.
- Número de páginas: 66
- Publicação Independente
- Preço: R$ 6,99 (e-book)
- Venda: Na Amazon.
3- LETRINHA COLETÂNEA INFANTOJUVENIL I
- Autores: Angêlica Vago; Angelo de Castro; Fabíola Dias; Fabíola Sampaio; Geísa galvão; Gessy Bazzani; Gisa Gomes de Almeida; Iolanda Vial; Jô Drummond; Laurany Márcia; L'ea Bitencourt; Luziane Pelissari; Maria Delboni; Maria Graça Iannone; Mônica Porto; Maria José Vettorazzi; Maria Violna Bona; Nel Abreu; Rafaela de Almeida; Rita Cógo; Rita de Cássia Menezes; Shamiran; Sônia Maria da Costa; Sônia Rojas; Sonia Rosseto; Tia Sara; Wellington Alves.
- Sinopse: Livro infantojuvenil em prosa e versos sobre saberes e fazeres capixabas.
- Editora: Jordem
- Número de páginas: 80
- Preço: R$ 30
- Venda: com Neusa Jordem, no telefone (27) 99954-1767.
4- O DIÁRIO DE KARIKASSAURO
- Autora: Valsema Rodrigues da Costa
- Sinopse: A obra fala sobre um dinossauro diferente, que foi rejeitado pelo próprio pai, um titanossauro. O pai ficou revoltado por seu filho ser pequeno e ter asas. Os outros animais também o rejeitaram, mas através de atitudes do bem ele encontra o seu lugar.
- Editora: Artes Letras
- Preço: R$ 18
- Número de páginas: 29
- Venda: No site Estante Virtual
5- MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA
- Autora: Ana Maria Machado
- Sinopse: Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelhinho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os “conselhos” da menina, mas continua branco.
- Editora: Ática
- Número de páginas: 24
- Preço: R$ 36,80
- Venda: Na Amazon.
6- A PANELA ENCANTADA
- Autora: Sonia Rosseto
- Sinopse: A Panela Encantada é um livro que traz a questão do lixo que vira luxo e assim transforma vidas. Todo escrito em versos rimados, enfatiza a panela de barro, valorizando a cultura do ES.
- Editora: Jodem
- Número de Páginas: 16
- Preço: R$ 15
- Venda: no e-mail [email protected] e no perfil no Instagram @soniarosseto.