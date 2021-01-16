Veja lista com 6 livros para ler com os pequenos durante as férias

Leitura Infantil: indicações de livros para os pequenos Crédito: Diego Nunes

Divirta-se, de A Gazeta, férias escolares e a necessidade de manter o distanciamento social e sair para ambientes com aglomeração devido à pandemia do coronavírus, a reportagem ouviu a pedagoga e escritora capixaba Sonia Rosseto e listou seis obras para as crianças se entreterem durante esse período. Leituras aconchegantes em casa podem ser uma ótima opção para a diversão dos pequenos. No ano de 2020, o, de trouxe dicas de como fazer os pequeninos se interessarem pelo universo dos livros e este pode ser o momento de botá-las em prática. Considerando a época dee a necessidade de manter o distanciamento social e sair para ambientes com aglomeração devido à pandemia do coronavírus, a reportagem ouviu a pedagoga e escritora capixaba Sonia Rosseto e. Leituras aconchegantes em casa podem ser uma ótima opção para a diversão dos pequenos.

Uma das indicações é uma produção da própria escritora, que aborda o meio ambiente e o valor da amizade em suas produções. "A Panela Encantada" é uma obra que, nas palavras de Rosseto, "aborda a questão do lixo virar luxo". O livro é também uma homenagem às paneleiras de Goiabeiras, responsáveis por fabricar os suportes para as deliciosas moquecas capixabas, exaltando a cultura local.

Entre as sugestões também estão "A Menina que não Esperava o Dia", de Wellington J. C. e "Menina Bonita do Laço de Fita", de Ana Maria Machado. Com relação à primeira obra, a autora conta que é uma leitura interessante pelo fato de a protagonista ter uma doença ainda desconhecida por muitos, a Ataxia, condição em que o equilíbrio ou a coordenação motora são prejudicados. Já sobre o segundo livro, Rosseto adianta: "Nesta obra o leitor vai encontrar uma história bem divertida e com ênfase em uma das questões do momento, a desigualdade racial".

"O Diário de Karikassauro", de Valsema Rodrigues, também traz assuntos importantes à tona. O livro da escritora mineira reflete sobre a gentileza e os cuidados com a natureza. "Acredito que esta obra também vem de encontro às questões atuais do bullying e diferença entre as crianças deficientes e outras", acrescenta Rosseto.

Outra sugestão vem com ênfase de Sonia para que seja lido com a presença dos pais. "O Mundo das Emoções", escrito por Hugo Fabrício de Medeiros, retrata a questão do controle da raiva através de uma aventura. "Essa história é boa quando contada pelos mais velhos! Este livro será para um grande encontro! Aliás, as crianças de hoje precisam aprender a lidar com as emoções e os contratempos da vida", pontua Rosseto.

Uma coletânea capixaba fecha a lista de indicações. "Letrinha- Coletânea Infantojuvenil I" reúne prosa e poesias em escritos de 27 autores. Sobre a poesia de Rita Côgo, encontrada na obra, Sonia comenta que o modo de escrita da escritora mostra que para ser um escritor precisamos apenas de papel, caneta, disponibilidade e vontade de fazer alguém sorrir e viajar na leitura. Confira abaixo a lista das obras e detalhes sobre cada uma delas.

1- A MENINA QUE NÃO ESPERAVA O DIA

Capa do livro "A menina que não esperava o dia" Crédito: Wellington J C Torres Jr/ Divulgação

Autor: Wellington J C Torres Jr

Wellington J C Torres Jr Sinopse: O que você faria se o céu decidisse que precisa de uma estrela e que você teria de ser esta estrela? "A menina que não Esperava o dia" é m livro poema, inspirado na história de Irene Pianissola, diagnosticada com Ataxia de Machado Joseph. Obrigada a abandonar seus sonhos, resolveu criar outros.

O que você faria se o céu decidisse que precisa de uma estrela e que você teria de ser esta estrela? "A menina que não Esperava o dia" é m livro poema, inspirado na história de Irene Pianissola, diagnosticada com Ataxia de Machado Joseph. Obrigada a abandonar seus sonhos, resolveu criar outros. Número de páginas: 20

20 Publicação Independente

Preço: R$ 25

R$ 25 Venda: no telefone (27) 99717-2089

2- O MUNDO DAS EMOÇÕES

Capa do livro "O Mundo das Emoções" Crédito: Divulgação

Autor: Hugo Fabrício de Medeiros

Hugo Fabrício de Medeiros Sinopse: Nesse conto infantil, um garotinho vivia emburrado e brigando com sua mãe. Por motivos que ele nem sempre conseguia explicar, como acontece com muitas crianças. Um dia, uma fadinha salta de um livro mágico e convida o garoto a embarcar no Mundo das Emoções. Uma viagem interna e divertida em seus próprios sentimentos.

Nesse conto infantil, um garotinho vivia emburrado e brigando com sua mãe. Por motivos que ele nem sempre conseguia explicar, como acontece com muitas crianças. Um dia, uma fadinha salta de um livro mágico e convida o garoto a embarcar no Mundo das Emoções. Uma viagem interna e divertida em seus próprios sentimentos. Número de páginas: 66

66 Publicação Independente

Preço: R$ 6,99 (e-book)

R$ 6,99 (e-book) Venda: Na Amazon.

3- LETRINHA COLETÂNEA INFANTOJUVENIL I

Capa do livro "Letrinha- Coletânea Infantojuvenil I" Crédito: Editora Jordem/Divulgação

Autores: Angêlica Vago; Angelo de Castro; Fabíola Dias; Fabíola Sampaio; Geísa galvão; Gessy Bazzani; Gisa Gomes de Almeida; Iolanda Vial; Jô Drummond; Laurany Márcia; L'ea Bitencourt; Luziane Pelissari; Maria Delboni; Maria Graça Iannone; Mônica Porto; Maria José Vettorazzi; Maria Violna Bona; Nel Abreu; Rafaela de Almeida; Rita Cógo; Rita de Cássia Menezes; Shamiran; Sônia Maria da Costa; Sônia Rojas; Sonia Rosseto; Tia Sara; Wellington Alves.

Angêlica Vago; Angelo de Castro; Fabíola Dias; Fabíola Sampaio; Geísa galvão; Gessy Bazzani; Gisa Gomes de Almeida; Iolanda Vial; Jô Drummond; Laurany Márcia; L'ea Bitencourt; Luziane Pelissari; Maria Delboni; Maria Graça Iannone; Mônica Porto; Maria José Vettorazzi; Maria Violna Bona; Nel Abreu; Rafaela de Almeida; Rita Cógo; Rita de Cássia Menezes; Shamiran; Sônia Maria da Costa; Sônia Rojas; Sonia Rosseto; Tia Sara; Wellington Alves. Sinopse: Livro infantojuvenil em prosa e versos sobre saberes e fazeres capixabas.

Livro infantojuvenil em prosa e versos sobre saberes e fazeres capixabas. Editora: Jordem

Jordem Número de páginas: 80

80 Preço: R$ 30

R$ 30 Venda: com Neusa Jordem, no telefone (27) 99954-1767.

4- O DIÁRIO DE KARIKASSAURO

Capa do livro "O Diário de Karikassauro" Crédito: Divulgação/ Editora Artes Letras

Autora: Valsema Rodrigues da Costa

Valsema Rodrigues da Costa Sinopse: A obra fala sobre um dinossauro diferente, que foi rejeitado pelo próprio pai, um titanossauro. O pai ficou revoltado por seu filho ser pequeno e ter asas. Os outros animais também o rejeitaram, mas através de atitudes do bem ele encontra o seu lugar.

A obra fala sobre um dinossauro diferente, que foi rejeitado pelo próprio pai, um titanossauro. O pai ficou revoltado por seu filho ser pequeno e ter asas. Os outros animais também o rejeitaram, mas através de atitudes do bem ele encontra o seu lugar. Editora: Artes Letras

Artes Letras Preço: R$ 18

R$ 18 Número de páginas: 29

29 Venda: No site Estante Virtual

5- MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

Capa do livro infantil "Menina Bonita do Laço de Fita" Crédito: Divulgação/ Editora Ática

Autora: Ana Maria Machado

Ana Maria Machado Sinopse: Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelhinho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os “conselhos” da menina, mas continua branco.

Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelhinho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os “conselhos” da menina, mas continua branco. Editora: Ática

Ática Número de páginas: 24

24 Preço: R$ 36,80

R$ 36,80 Venda: Na Amazon.

6- A PANELA ENCANTADA

Capa do livro "A Panela Encantada" Crédito: Vila Editora/Divulgação