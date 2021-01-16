Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura infantil

Veja lista com 6 livros para ler com os pequenos durante as férias

Em entrevista ao Divirta-se, de A Gazeta, a pedagoga e escritora capixaba Sonia Rosseto listou obras que refletem sobre diferentes temáticas que vão de cultura local ao bullying e desigualdade racial. Veja as indicações
Sarah Bichara

Sarah Bichara

Publicado em 

16 jan 2021 às 11:29

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 11:29

Leitura Infantil
Leitura Infantil: indicações de livros para os pequenos Crédito: Diego Nunes
No ano de 2020, o Divirta-se, de A Gazetatrouxe dicas de como fazer os pequeninos se interessarem pelo universo dos livros e este pode ser o momento de botá-las em prática. Considerando a época de férias escolares e a necessidade de manter o distanciamento social e sair para ambientes com aglomeração devido à pandemia do coronavírus, a reportagem ouviu a pedagoga e escritora capixaba Sonia Rosseto e listou seis obras para as crianças se entreterem durante esse período. Leituras aconchegantes em casa podem ser uma ótima opção para a diversão dos pequenos.
Uma das indicações é uma produção da própria escritora, que aborda o meio ambiente e o valor da amizade em suas produções. "A Panela Encantada" é uma obra que, nas palavras de Rosseto, "aborda a questão do lixo virar luxo".  O livro é também uma homenagem às paneleiras de Goiabeiras, responsáveis por fabricar os suportes para as deliciosas moquecas capixabas, exaltando a cultura local. 
Entre as sugestões também estão "A Menina que não Esperava o Dia", de Wellington J. C. e "Menina Bonita do Laço de Fita", de Ana Maria Machado. Com relação à primeira obra, a autora conta que é uma leitura interessante pelo fato de a protagonista ter uma doença ainda desconhecida por muitos, a Ataxia, condição em que o equilíbrio ou a coordenação motora são prejudicados. Já sobre o segundo livro, Rosseto adianta: "Nesta obra o leitor vai encontrar uma história bem divertida e com ênfase em uma das questões do momento, a desigualdade racial". 
"O Diário de Karikassauro", de Valsema Rodrigues, também traz assuntos importantes à tona. O livro da escritora mineira reflete sobre a gentileza e os cuidados com a natureza. "Acredito que esta obra também vem de encontro às questões atuais do bullying e diferença entre as crianças deficientes e outras", acrescenta Rosseto. 

Veja Também

5 dicas para estimular o hábito de leitura em crianças

Música na Rede lança a série de livros "Lendas Brasileiras"

Livro Livra: projeto recolhe livros e distribui em comunidades de Vila Velha

Outra sugestão vem com ênfase de Sonia para que seja lido com a presença dos pais. "O Mundo das Emoções", escrito por Hugo Fabrício de Medeiros, retrata a questão do controle da raiva através de uma aventura. "Essa história é boa quando contada pelos mais velhos! Este livro será para um grande encontro! Aliás, as crianças de hoje precisam aprender a lidar com as emoções e os contratempos da vida", pontua Rosseto. 
Uma coletânea capixaba fecha a lista de indicações. "Letrinha- Coletânea Infantojuvenil I" reúne prosa e poesias em escritos de 27 autores. Sobre a poesia de Rita Côgo, encontrada na obra, Sonia comenta que o modo de escrita da escritora mostra que para ser um escritor precisamos apenas de papel, caneta, disponibilidade e vontade de fazer alguém sorrir e viajar na leitura. Confira abaixo a lista das obras e detalhes sobre cada uma delas.

1- A MENINA QUE NÃO ESPERAVA O DIA

Capa do livro
Capa do livro "A menina que não esperava o dia" Crédito: Wellington J C Torres Jr/ Divulgação
  • Autor: Wellington J C Torres Jr
  • Sinopse: O que você faria se o céu decidisse que precisa de uma estrela e que você teria de ser esta estrela? "A menina que não Esperava o dia" é m livro poema, inspirado na história de Irene Pianissola, diagnosticada com Ataxia de Machado Joseph. Obrigada a abandonar seus sonhos, resolveu criar outros.
  • Número de páginas: 20
  • Publicação Independente
  • Preço: R$ 25 
  • Venda: no telefone (27) 99717-2089

2- O MUNDO DAS EMOÇÕES 

Capa do livro
Capa do livro "O Mundo das Emoções" Crédito: Divulgação
  • Autor: Hugo Fabrício de Medeiros
  • Sinopse: Nesse conto infantil, um garotinho vivia emburrado e brigando com sua mãe. Por motivos que ele nem sempre conseguia explicar, como acontece com muitas crianças. Um dia, uma fadinha salta de um livro mágico e convida o garoto a embarcar no Mundo das Emoções. Uma viagem interna e divertida em seus próprios sentimentos.
  • Número de páginas: 66
  • Publicação Independente
  • Preço: R$ 6,99 (e-book)
  • Venda: Na Amazon. 

3- LETRINHA COLETÂNEA INFANTOJUVENIL I

Capa do livro
Capa do livro "Letrinha- Coletânea Infantojuvenil I" Crédito: Editora Jordem/Divulgação
  • Autores: Angêlica Vago; Angelo de Castro; Fabíola Dias; Fabíola Sampaio; Geísa galvão; Gessy Bazzani; Gisa Gomes de Almeida; Iolanda Vial; Jô Drummond; Laurany Márcia; L'ea Bitencourt; Luziane Pelissari; Maria Delboni; Maria Graça Iannone;  Mônica Porto; Maria José Vettorazzi; Maria Violna Bona; Nel Abreu; Rafaela de Almeida; Rita Cógo; Rita de Cássia Menezes; Shamiran; Sônia Maria da Costa; Sônia Rojas; Sonia Rosseto; Tia Sara; Wellington Alves. 
  • Sinopse: Livro infantojuvenil em prosa e versos sobre saberes e fazeres capixabas. 
  • Editora: Jordem
  • Número de páginas: 80 
  • Preço: R$ 30
  • Venda: com Neusa Jordem, no telefone (27) 99954-1767.

Veja Também

Editores indicam 15 livros capixabas para ler durante o verão 2021

4- O DIÁRIO DE KARIKASSAURO

Capa do livro
Capa do livro "O Diário de Karikassauro" Crédito: Divulgação/ Editora Artes Letras
  • Autora: Valsema Rodrigues da Costa
  • Sinopse:  A obra fala sobre um dinossauro diferente, que foi rejeitado pelo próprio pai, um titanossauro. O pai ficou revoltado por seu filho ser pequeno e ter asas. Os outros animais também o rejeitaram, mas através de atitudes do bem ele encontra o seu lugar. 
  • Editora: Artes Letras
  • Preço: R$ 18
  • Número de páginas: 29
  • Venda: No site Estante Virtual 

5- MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 

Capa do livro infantil
Capa do livro infantil "Menina Bonita do Laço de Fita" Crédito: Divulgação/ Editora Ática
  • Autora: Ana Maria Machado
  • Sinopse: Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelhinho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os “conselhos” da menina, mas continua branco.
  • Editora: Ática
  • Número de páginas: 24
  • Preço: R$ 36,80 
  • Venda: Na Amazon. 

6- A PANELA ENCANTADA

Capa do livro
Capa do livro "A Panela Encantada" Crédito: Vila Editora/Divulgação
  • Autora: Sonia Rosseto
  • Sinopse: A Panela Encantada é um livro que traz a questão do lixo que vira luxo e assim transforma vidas. Todo escrito em versos rimados, enfatiza a panela de barro, valorizando a cultura do ES. 
  • Editora: Jodem
  • Número de Páginas: 16
  • Preço: R$ 15
  • Venda: no e-mail [email protected] e no perfil no Instagram @soniarosseto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados