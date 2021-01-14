Editores indicam 15 livros capixabas para ler durante o verão 2021

Obras capixabas para curtir o verão Crédito: Montagem/Divulgação (editora Pedregulho, Cândida e Cousa)

três editores capixabas dão 15 dicas de leitura para o início de 2021. Afinal, este é um momento que costuma ser cheio de planos, explorar livros locais talvez seja uma meta a ser batida. O ano de 2020 reforçou a importância da cultura na vida das pessoas, os livros puderam tomar um lugar de maior protagonismo quando a quarentena se tornou realidade em função da pandemia do coronavírus . No verão, a recomendação de isolamento social permanece e a literatura pode ser uma boa companhia para os dias quentes. Sendo assim, para quem gosta de passar o tempo entre as páginas de uma boa obra,. Afinal, este é um momento que costuma ser cheio de planos, explorar livros locais talvez seja uma meta a ser batida.

Alfredo Andrade, da editora Cândida, julga que para esse período o ideal é uma obra mais leve e não muito longa. Ele listou obras de contos, de poesia e infantil. “O verão pede uma leitura que divirta e, assim, um livro de ficção científica pode prender a atenção e combinar bem com o merecido descanso” comenta sobre o livro “Sur Realidades”, obra de quatro autores do Espírito Santo que trata dos dilemas e caminhos da humanidade.

Editora da Pedregulho, Marília Carreiro concorda que a leitura de verão deve ser algo suave, mas adiciona: “Testar outras leituras, outros gêneros, também pode ser super bacana.” Nessa pegada, uma de suas sugestões foi o livro “Songbook Carlos Papel”, que reúne biografia, fotos, partituras e cifras do cantor carioca radicado nas terras capixabas.

Já Saulo Ribeiro, da editora Cousa, acredita que além de desanuviar a alma, as leituras de verão podem ajudar a informar e também trazer questões fora do cotidiano. Em suas sugestões ele apostou em títulos provocadores como “O Evangelho Segundo os Oprimidos”, de Stel Miranda. Segundo o editor e escritor, os leitores têm a oportunidade de conhecer o outro lado de Vitória com a prosa de Miranda, visto que o autor transpõe suas experiências no bairro São Pedro, carregando assim as problemáticas sociais do local.

Confira abaixo a lista com as 15 obras capixabas indicadas pelos especialistas. Divirta-se!

1- SONGBOOK CARLOS PAPEL

Capa do livro "Songbook Carlos Papel" Crédito: Editora Pedregulho/Divulgação

Autor: Fina Produtora

Fina Produtora Sinopse: O Songbook Carlos Papel traz a partitura de 24 canções selecionadas, biografia, áudios de gravações inéditas das canções em alta qualidade, passagens da carreira em textos escritos por amigos e colegas de trabalho, além de fotos inéditas. Toda a curadoria foi feita por Fernanda Nali, responsável pela FiNA produtora, que assina a produção do Songbook.

O Songbook Carlos Papel traz a partitura de 24 canções selecionadas, biografia, áudios de gravações inéditas das canções em alta qualidade, passagens da carreira em textos escritos por amigos e colegas de trabalho, além de fotos inéditas. Toda a curadoria foi feita por Fernanda Nali, responsável pela FiNA produtora, que assina a produção do Songbook. Palavra da editora Marília Carreiro: "Este songbook serve tanto para quem é musicista quanto para quem está aprendendo a tocar algum instrumento".

"Este songbook serve tanto para quem é musicista quanto para quem está aprendendo a tocar algum instrumento". Número de páginas: 112

112 Preço: R$ 70

R$ 70 Venda: no site da editora Pedregulho.

2- SUR REALIDADES

Capa do livro "Sur Realidades" Crédito: Editora Cândida/Divulgação

Autores: Vinicius Langa, Fabrício Riva, Vinícius Figueiredo e Marcus Dan

Vinicius Langa, Fabrício Riva, Vinícius Figueiredo e Marcus Dan Sinopse: O título da junção de contos traz um jogo de palavras que brinca com o francês sur (sobre) e uma certa ambiguidade do gênero, que normalmente fala de um futuro distante, mas joga luz sobre o presente. Em O homem de outro século, vemos a história de um observador curioso sobre o comportamento do homem ao longo do tempo. “O Caminhante”, por sua vez, aborda grandes dilemas que perseguem o ser humano desde sempre, como, por exemplo, a imortalidade, algo que pode ser uma benção ou uma maldição. Já os três contos curtos "Per Aspera ad Astra", "Já Vimos Isto (?)" e "A Invasão" se resumem a três interrogações cujo intuito é mesmo provocar certa perplexidade. Por fim, em "Después de la luz", o ambiente é um tempo incerto em local desconhecido, onde se torna possível avaliar de modo mais ou menos distante a fugacidade da existência humana e o sentido da própria história.

O título da junção de contos traz um jogo de palavras que brinca com o francês sur (sobre) e uma certa ambiguidade do gênero, que normalmente fala de um futuro distante, mas joga luz sobre o presente. Em O homem de outro século, vemos a história de um observador curioso sobre o comportamento do homem ao longo do tempo. “O Caminhante”, por sua vez, aborda grandes dilemas que perseguem o ser humano desde sempre, como, por exemplo, a imortalidade, algo que pode ser uma benção ou uma maldição. Já os três contos curtos "Per Aspera ad Astra", "Já Vimos Isto (?)" e "A Invasão" se resumem a três interrogações cujo intuito é mesmo provocar certa perplexidade. Por fim, em "Después de la luz", o ambiente é um tempo incerto em local desconhecido, onde se torna possível avaliar de modo mais ou menos distante a fugacidade da existência humana e o sentido da própria história. Palavra do editor Alfredo Andrade: "Por serem de quatro autores com influências diversas, os contos oferecem ao leitor exemplos bastante variados de um gênero muito amplo".

"Por serem de quatro autores com influências diversas, os contos oferecem ao leitor exemplos bastante variados de um gênero muito amplo". Número de páginas: 136

136 Preço: R$ 35,00

R$ 35,00 Onde Comprar: no site da Editora Cândida.

3- HISTÓRIAS AO REDOR

Capa do livro "História ao Redor" Crédito: Editora Cousa/ Divulgação

Autor: Flávio Carneiro

Flávio Carneiro Sinopse: De escritor a personagem da sua própria palavra. É nessa inversão que Flávio Carneiro torna-se mediador de si mesmo em uma compilação de crônicas, escritas entre 2016 e 2018, apresentando, de forma leve e íntima, toda uma série de experiências que só acontecem pela sua ligação com a literatura.

De escritor a personagem da sua própria palavra. É nessa inversão que Flávio Carneiro torna-se mediador de si mesmo em uma compilação de crônicas, escritas entre 2016 e 2018, apresentando, de forma leve e íntima, toda uma série de experiências que só acontecem pela sua ligação com a literatura. Palavra do editor Saulo Ribeiro: "Flávio nesse belo livro capta as histórias de leitor e escritor. A obra é envolvente, abraça o leitor, emociona."

"Flávio nesse belo livro capta as histórias de leitor e escritor. A obra é envolvente, abraça o leitor, emociona." Número de páginas: 162

162 Preço: R$ 44,00

R$ 44,00 Onde Comprar: no site da Editora Cousa.

4- CORTES LENTOS

"Capa do livro "Cortes Lentos" Crédito: Editora Pedregulho/Divulgação

Autora: Isabella Mariano

Isabella Mariano Sinopse: A segunda obra da escritora reúne 59 poemas e é resultado de uma saudade, nasceu do luto, das alegrias e tristezas que envolvem todo esse processo. O livro aborta a dor e a existência humana de forma gera. Temas como tempo, saudade e esperança perpassam todo o trabalho.

reúne 59 poemas e é resultado de uma saudade, nasceu do luto, das alegrias e tristezas que envolvem todo esse processo. O livro aborta a dor e a existência humana de forma gera. Temas como tempo, saudade e esperança perpassam todo o trabalho. Palavra da editora Marília Carreiro: "Apesar de ser um livro que traz esses temas, são poemas muito reflexivos e são muito legais".

"Apesar de ser um livro que traz esses temas, são poemas muito reflexivos e são muito legais". Número de páginas: 72

72 Preço: R$ 26

R$ 26 Venda: no site da editora Pedregulho.

5- MÁ NOTÍCIA PARA O PAI DA CRIANÇA

Capa do livro "Má Notícia Para o Pai daa Criança" Crédito: Editora Cândida/Divulgação

Autor: Reinaldo Santos Neves

Reinaldo Santos Neves Sinopse: Inspirados em romances tradicionais, os contos de "Má Notícia Para o Pai da Criança" travam diálogo com os textos do romanceiro tradicional português, aproveitando-lhes o enredo, as personagens, versos e temas. Contudo, o autor infiltra neles seu toque de Midas: a elaboração da linguagem. As personagens, geralmente vítimas do amor e de suas redes, são narradores de primeira pessoa nos contos. Relatam seus infortúnios causados pela obsessão, pela infidelidade e pelo engano, os três principais desencadeadores das intrigas que os nove contos desenvolvem.

Inspirados em romances tradicionais, os contos de "Má Notícia Para o Pai da Criança" travam diálogo com os textos do romanceiro tradicional português, aproveitando-lhes o enredo, as personagens, versos e temas. Contudo, o autor infiltra neles seu toque de Midas: a elaboração da linguagem. As personagens, geralmente vítimas do amor e de suas redes, são narradores de primeira pessoa nos contos. Relatam seus infortúnios causados pela obsessão, pela infidelidade e pelo engano, os três principais desencadeadores das intrigas que os nove contos desenvolvem. Palavra do editor Alfredo Andrade: " Leitura própria para quem quer enfrentar em pleno verão um autor que costuma apresentar desafios para seus leitores".

Leitura própria para quem quer enfrentar em pleno verão um autor que costuma apresentar desafios para seus leitores". Número de páginas: 124

124 Preço: R$ 30,00

R$ 30,00 Onde Comprar: no site da Editora Cândida.

6- O EVANGELHO SEGUNDO OS OPRIMIDOS

Capa do livro "O Evangelho Segundo os Oprimidos" Crédito: Editora Cousa/ Divulgação

Autor: Stel Miranda

Stel Miranda Sinopse: " O Evangelho Segundo os Oprimidos" é um livro permeado de uma ironia lírica que sustenta todo o deboche que é reconstruir o sagrado cristão. Tanto na forma, como no conteúdo, Stel emula a criação, o louvor e as boas novas. Uma outra bíblia de um Deus deficiente e sádico que, se fez a humanidade sua imagem e semelhança, passará a ser visto por toda uma realidade de desgraças. Seu Deus não é metafísico ou sobrenatural, ele é palpável, visível e denunciável em sua própria criação. A narrativa direta e precisa, recheada de intertextos debochados sem ser simplória ou soberba, soa como um grito desesperado para um Deus surdo. Uma humanidade surda. As declarações de um evangelho contemporâneo em linguagem arcaica são a denúncia de um mundo diacrônico, perdido em vaidade e que não soube olhar para si mesmo.

O Evangelho Segundo os Oprimidos" é um livro permeado de uma ironia lírica que sustenta todo o deboche que é reconstruir o sagrado cristão. Tanto na forma, como no conteúdo, Stel emula a criação, o louvor e as boas novas. Uma outra bíblia de um Deus deficiente e sádico que, se fez a humanidade sua imagem e semelhança, passará a ser visto por toda uma realidade de desgraças. Seu Deus não é metafísico ou sobrenatural, ele é palpável, visível e denunciável em sua própria criação. A narrativa direta e precisa, recheada de intertextos debochados sem ser simplória ou soberba, soa como um grito desesperado para um Deus surdo. Uma humanidade surda. As declarações de um evangelho contemporâneo em linguagem arcaica são a denúncia de um mundo diacrônico, perdido em vaidade e que não soube olhar para si mesmo. Palavra do editor Saulo Ribeiro: "É uma pancada. Stel vê um messias da periferia e denuncia os males de nosso tempo. Vale a pena conhecer esse autor iniciante na prosa. Ele possui uma história de vida de sobrevivente. Viveu os pesadelos do seu livro."

"É uma pancada. Stel vê um messias da periferia e denuncia os males de nosso tempo. Vale a pena conhecer esse autor iniciante na prosa. Ele possui uma história de vida de sobrevivente. Viveu os pesadelos do seu livro." Número de páginas: 48

48 Preço: R$ 29,00

R$ 29,00 Onde Comprar: no site da Editora Cousa.

7- O MUNDO DE CÁ

Capa do livro "O Mundo de Cá" Crédito: Editora Pedregulho/Divulgação

Autora: Isabella Mariano

Isabella Mariano Sinopse: Estreia literária de Juane Vaillant, "O mundo de cá" é um livro de aventuras. Em seus 15 contos, a autora transforma o extraordinário em comum e nos faz começar a acreditar que o impossível pode ser possível. Imagine conversar mais de uma vez com Dom Casmurro. Ou descobrir que o passado é uma criança arteira. Ou acordar sem saber se ainda está sonhando. Poderia acontecer. Carregados de oralidade, os textos remontam a atmosfera da contação de histórias, com ironias e exageros característicos de quem decide contar um feito excepcional.

Estreia literária de Juane Vaillant, "O mundo de cá" é um livro de aventuras. Em seus 15 contos, a autora transforma o extraordinário em comum e nos faz começar a acreditar que o impossível pode ser possível. Imagine conversar mais de uma vez com Dom Casmurro. Ou descobrir que o passado é uma criança arteira. Ou acordar sem saber se ainda está sonhando. Poderia acontecer. Carregados de oralidade, os textos remontam a atmosfera da contação de histórias, com ironias e exageros característicos de quem decide contar um feito excepcional. Palavra da editora Marília Carreiro: " É um livro infantojuvenil, mas que serve para todas as idades, as histórias são fantásticas, são muito boas e é bem divertido de ler, é uma leitura rápida, leve".

É um livro infantojuvenil, mas que serve para todas as idades, as histórias são fantásticas, são muito boas e é bem divertido de ler, é uma leitura rápida, leve". Número de páginas: 74

74 Preço: R$ 26,00

R$ 26,00 Venda: no site da editora Pedregulho.

8- LUMINESCÊNCIAS

Capa do livro "Luminescências" Crédito: Editora Cândida/Divulgação

Autora: Alessandra Marques

Alessandra Marques Sinopse: De modo geral, o livro se apresenta na forma de contos, mas surgem também composições poéticas e certas fantasias, como o aproveitamento da estrutura dramática que orienta o texto teatral e o emprego da eloquência que caracteriza a narrativa épica. Se a estrutura se mostra com rica heterogeneidade, o conteúdo se alimenta de memórias, devaneios e desejos que a autora usa para fazer com que as experiências vividas por sua mãe tornem-se parte do seu próprio presente. Alessandra conta as histórias da infância materna como se fossem lembranças, construindo ela também o distante reino infantil de um tempo que ela mesma não viveu.

De modo geral, o livro se apresenta na forma de contos, mas surgem também composições poéticas e certas fantasias, como o aproveitamento da estrutura dramática que orienta o texto teatral e o emprego da eloquência que caracteriza a narrativa épica. Se a estrutura se mostra com rica heterogeneidade, o conteúdo se alimenta de memórias, devaneios e desejos que a autora usa para fazer com que as experiências vividas por sua mãe tornem-se parte do seu próprio presente. Alessandra conta as histórias da infância materna como se fossem lembranças, construindo ela também o distante reino infantil de um tempo que ela mesma não viveu. Palavra do editor Alfredo Andrade: "Luminescências é um trabalho bastante original, organizado em pequenas histórias que se manifestam em múltiplas expressões. Para compor seus relatos, a escritora investiu tempo para conversar com pessoas, visitar lugares e pesquisar as histórias de seus 'personagens'".

"Luminescências é um trabalho bastante original, organizado em pequenas histórias que se manifestam em múltiplas expressões. Para compor seus relatos, a escritora investiu tempo para conversar com pessoas, visitar lugares e pesquisar as histórias de seus 'personagens'". Número de páginas: 208

208 Preço: R$42,00

R$42,00 Onde Comprar: no site da Editora Cândida.

9- CARNE VIVA

Capa do livro "Carne Viva", de Livia Corbellari Crédito: Editora Cousa/Divulgação

Autora: Lívia Corbellari

Lívia Corbellari Sinopse: A obra r eúne poemas produzidos entre os anos de 2015 e 2019, trabalhando temáticas cotidianas e centradas na figura do feminino, sem a suavidade esperada pelo tema. Os poemas falam ainda da brutalidade do tempo, da destruição e da falta, mas também fala de amor, de desejo e da força feminina, sempre resistindo para sobreviver. Uma obra que pensa a mulher através dos versos, opção para quem mesmo relaxando não quer deixar as questões sociais de lado.

A obra eúne poemas produzidos entre os anos de 2015 e 2019, trabalhando temáticas cotidianas e centradas na figura do feminino, sem a suavidade esperada pelo tema. Os poemas falam ainda da brutalidade do tempo, da destruição e da falta, mas também fala de amor, de desejo e da força feminina, sempre resistindo para sobreviver. Uma obra que pensa a mulher através dos versos, opção para quem mesmo relaxando não quer deixar as questões sociais de lado. Palavra do editor Saulo Ribeiro: " Direto, simples, mas forte. São poemas cortantes que vão cativar os leitores e leitoras".



Direto, simples, mas forte. São poemas cortantes que vão cativar os leitores e leitoras". Número de páginas: 60

60 Preço: R$ 29,00

R$ 29,00 Onde Comprar: no site da Editora Cousa.

10- MULHERES NEGRAS NA TELA DO CINEMA

Capa do livro "Mulheres Negras na Tela do Cinema" Crédito: Editora Pedregulho/Divulgação

Organizadora: Bárbara Maia Cerqueira Cazé

Bárbara Maia Cerqueira Cazé Sinopse: Organizado por Bárbara Maia Cerqueira Cazé, Mulheres Negras na tela do cinema reúne sete ensaios sobre temas dos curta-metragens exibidos pelo Cineclube Afoxé em 2018. Com prefácio de Edileuza Penha de Souza, o livro segue com os textos: Mulheres de Barro: análise fílmica de panelas, congo e amor, de Andreia Teixeira Ramos; Eu vi Deus e ela é uma mulher preta – Maternidade negra no curta-metragem Deus, de Vinicius Silva, de Bárbara Maia Cerqueira Cazé; Subjetividade e escolhas de uma jovem negra: o tempo das coisas, de Eliane Quintiliano Nascimento; A recepção do filme Tia Ciata e o fortalecimento dos grupos de resistência negra em torno do samba, de Keila Mara de Souza Araujo; Co(r)pos quebrados: racismo, violência e maternidade preta ou sobre como recolher os cacos diariamente, de Mara Pereira dos Santos; Luz, Câmera e Silêncio – o poder da representação no curta Travessia, de Renata Beatriz Rodrigues da Costa; e Casca de Baobá: entre esquecer e lembrar, e os outros movimentos da diáspora, de Tamyres Batista Costa

Organizado por Bárbara Maia Cerqueira Cazé, Mulheres Negras na tela do cinema reúne sete ensaios sobre temas dos curta-metragens exibidos pelo Cineclube Afoxé em 2018. Com prefácio de Edileuza Penha de Souza, o livro segue com os textos: Mulheres de Barro: análise fílmica de panelas, congo e amor, de Andreia Teixeira Ramos; Eu vi Deus e ela é uma mulher preta – Maternidade negra no curta-metragem Deus, de Vinicius Silva, de Bárbara Maia Cerqueira Cazé; Subjetividade e escolhas de uma jovem negra: o tempo das coisas, de Eliane Quintiliano Nascimento; A recepção do filme Tia Ciata e o fortalecimento dos grupos de resistência negra em torno do samba, de Keila Mara de Souza Araujo; Co(r)pos quebrados: racismo, violência e maternidade preta ou sobre como recolher os cacos diariamente, de Mara Pereira dos Santos; Luz, Câmera e Silêncio – o poder da representação no curta Travessia, de Renata Beatriz Rodrigues da Costa; e Casca de Baobá: entre esquecer e lembrar, e os outros movimentos da diáspora, de Tamyres Batista Costa Palavra da editora Marília Carreiro: "Considero um livro de extrema importância pela temática".

"Considero um livro de extrema importância pela temática". Número de páginas: 192

192 Preço: R$ 35,00

R$ 35,00 Venda: no site da editora Pedregulho.

11- CABELOS E CORPOS

Livro "Cabelos e Corpos- Uma Dramaturgia das Flutuações" Crédito: Editora Cândida/.Divulgação

Autora: Patricia Eugênio

Patricia Eugênio Sinopse: Uma obra curta em que a autora vai direto ao assunto, usando a prosa ou a poesia para dar recados breves e profundos.

Uma obra curta em que a autora vai direto ao assunto, usando a prosa ou a poesia para dar recados breves e profundos. Palavra do editor Alfredo Andrade: " Para quem não quer fugir totalmente da realidade, o livro Cabelos e corpos traz um texto belo, que fala do cotidiano, de raios de sol que refletem sobre a armação dos óculos de uma passageira atenta ao espetáculo do mundo, de aventuras incertas durante o Carnaval e, sobretudo, do lugar do feminino no mundo."

Para quem não quer fugir totalmente da realidade, o livro Cabelos e corpos traz um texto belo, que fala do cotidiano, de raios de sol que refletem sobre a armação dos óculos de uma passageira atenta ao espetáculo do mundo, de aventuras incertas durante o Carnaval e, sobretudo, do lugar do feminino no mundo." Número de páginas: 115

115 Preço: R$32,50

R$32,50 Onde Comprar: no site da editora Cândida.

12- ELEGIA DO CORONA

Livro "Elegia do Corona: Versos Pandemicos" Crédito: Editora Cousa/ Divulgação

Autor: Carlos Fonseca

Carlos Fonseca Sinopse: Reunião de poemas sobre os novos tempos e a dura realidade imposta pelo novo coronavírus.

Reunião de poemas sobre os novos tempos e a dura realidade imposta pelo novo coronavírus. Palavra do editor Saulo Ribeiro: "Acredito que o poeta Carlos Fonseca soube transformar a angústia da pandemia em uma obra de esperança, tão necessária nestes tempos. O leitor vai encontrar obra versos bem construídos e bonitos. E muitas reflexões sobre o cotidiano, nossas ações em um mundo que precisa recuperar sua poética".



"Acredito que o poeta Carlos Fonseca soube transformar a angústia da pandemia em uma obra de esperança, tão necessária nestes tempos. O leitor vai encontrar obra versos bem construídos e bonitos. E muitas reflexões sobre o cotidiano, nossas ações em um mundo que precisa recuperar sua poética". Número de páginas:

Preço: R$ 39,00

R$ 39,00 Onde Comprar: no site da editora Cousa.

13- QUARENTENA CRÔNICA

Capa do livro "Quarentena Crônica" Crédito: Editora Pedregulho/Divulgação

Organização: Thiara Cruz

Thiara Cruz Autoras: Bárbara Maia Cerqueira Cazé, Jaiara Dias, Josélia Alves Oliari, Lorena Araújo, Marília Carreiro, Mariana Souza, Munah Malek Felicio, Renata Beatriz Rodrigues da Costa, Sthefany Duhz e Thiara Cruz.

Bárbara Maia Cerqueira Cazé, Jaiara Dias, Josélia Alves Oliari, Lorena Araújo, Marília Carreiro, Mariana Souza, Munah Malek Felicio, Renata Beatriz Rodrigues da Costa, Sthefany Duhz e Thiara Cruz. Sinopse: Reunião de crônicas curtas produzidas durante a quarentena, como o próprio nome sugere.

Reunião de crônicas curtas produzidas durante a quarentena, como o próprio nome sugere. Palavra da editora Marília Carreiro: "Dez escritoras falam, de forma poética, sobre tudo que nos atravessa/atravessou nesse isolamento social".

"Dez escritoras falam, de forma poética, sobre tudo que nos atravessa/atravessou nesse isolamento social". Número de páginas: 32

32 Acesso: download gratuito no site da Editora Pedregulho.

14- AYLA E MARMELO

Capa do livro "Ayla e Marmelo" Crédito: Editora Cândida/Divulgação

Autor: Duílio Kuster Cid

Duílio Kuster Cid Ilustradora: Rossana Cordeiro

Rossana Cordeiro Sinopse: Uma menina que vem para o Brasil com seus pais fugindo de conflitos em seu país. Aqui ela tem contato com a cultura local e se vê rodeada pelas belezas que compõem a paisagem da lagoa do Juara, na Serra. Tendo que viver em uma terra diferente e entre pessoas com costumes diferentes, Ayla encontra alguma lembrança de sua terra na cor de um inusitado amigo. E, mesmo longe das atribulações que vivia no país de origem, ela se vê no centro de um conflito entre o homem e a natureza.

Uma menina que vem para o Brasil com seus pais fugindo de conflitos em seu país. Aqui ela tem contato com a cultura local e se vê rodeada pelas belezas que compõem a paisagem da lagoa do Juara, na Serra. Tendo que viver em uma terra diferente e entre pessoas com costumes diferentes, Ayla encontra alguma lembrança de sua terra na cor de um inusitado amigo. E, mesmo longe das atribulações que vivia no país de origem, ela se vê no centro de um conflito entre o homem e a natureza. Palavra do editor Alfredo Andrade: " Que tal conhecer um ponto turístico ideal para dias ensolarados, onde é possível comer um peixe pescado na hora? A paisagem da Lagoa do Juara é o inspirador ambiente onde se passa a história".

Que tal conhecer um ponto turístico ideal para dias ensolarados, onde é possível comer um peixe pescado na hora? A paisagem da Lagoa do Juara é o inspirador ambiente onde se passa a história". Número de páginas: 24

24 Preço: R$ 30

R$ 30 Onde Comprar: no site da editora Cândida.

15- MINHA LUTA

Capa do livro "Minha Luta" Crédito: Editora Cousa/Divulgação