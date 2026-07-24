Virada dos Tachos: tradição gastronômica agita Alfredo Chaves no domingo (26)

Um dos momentos mais aguardados da programação da 51ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo, dia 26 de julho, às 13h30, no parque de exposições do município.
Na ocasião, serão preparados aproximadamente 300 quilos de doce de banana artesanal e requeijão cremoso, iguarias que em seguida serão comercializadas para o público em potes de 200g a R$ 10 cada um. A tradição gastronômica dará aos visitantes uma oportunidade de levar para casa um pedacinho da festa.
O momento da virada é um dos pontos altos do festejo. Quando os tachos gigantes começam a borbulhar com as receitas que representam as estrelas da festa - a banana e o leite -, a ansiedade do público só aumenta, e um aroma irresistível toma conta do ambiente.
O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanal e o requeijão cremoso, feitos na hora, com cuidados e técnicas transmitidos de geração em geração.
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Programação:
SEXTA-FEIRA – 24/07
18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
18h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação
19h – Show com Cataguases – Praça de Alimentação
20h30 – Desfile de escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação
0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1
2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação
SÁBADO – 25/07
7h30 – Caminhada Pet
10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata
11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo
12h30 – Grupo Afro Baobá
13h – Amigos do Violão
14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua
16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
16h – Show com The Four – Praça de Alimentação
17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação
17h30 – Supercross 2026
18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação
19h às 20h – Treino Noturno de Motocross
20h às 22h – Supercross 2026
20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação
22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação
0h – Show com Ferrugem – Palco 1
2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação
4h – Alvorada pelas ruas da cidade
DOMINGO – 26/07
8h às 11h – Treino Livre – Pista de Motocross
10h – Missa Comemorativa da 51ª Festa da Banana e do Leite
11h – Show com Raízes da Terra – Praça de Alimentação
11h10 às 16h30 – Supercross 2026
12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
12h – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas
12h – Show com Luciano – Praça de Alimentação
12h40 – Show com Gabi Cipriano – Praça de Alimentação
13h30 – Virada dos Tachos – Doce de Banana com Requeijão Cremoso – Parque de Exposição
14h – Show com Ni & Guinho – Praça de Alimentação
16h – Ação Solidária
17h – Show com Rafaeli & Higor – Praça de Alimentação
18h30 – Show com Thyarlis & Melina – Praça de Alimentação
20h – Show com Simone Mendes – Palco 1
22h – Show com Musical Prateado – Praça de Alimentação
51ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES
Quando: até domingo (26/07)
Onde: Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori. Rua São Marino, 392-496, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves
Entrada gratuita
Mais informações: @prefeituradealfredochaves.