Virada dos Tachos: tradição gastronômica agita Alfredo Chaves no domingo (26)

Um dos momentos mais aguardados da programação da 51ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo, dia 26 de julho, às 13h30, no parque de exposições do município.





Na ocasião, serão preparados aproximadamente 300 quilos de doce de banana artesanal e requeijão cremoso, iguarias que em seguida serão comercializadas para o público em potes de 200g a R$ 10 cada um. A tradição gastronômica dará aos visitantes uma oportunidade de levar para casa um pedacinho da festa.





O momento da virada é um dos pontos altos do festejo. Quando os tachos gigantes começam a borbulhar com as receitas que representam as estrelas da festa - a banana e o leite -, a ansiedade do público só aumenta, e um aroma irresistível toma conta do ambiente.





O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanal e o requeijão cremoso, feitos na hora, com cuidados e técnicas transmitidos de geração em geração.