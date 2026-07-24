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Fim de semana

Virada dos Tachos: tradição gastronômica agita Alfredo Chaves no domingo (26)

Produção de 300 quilos de doce de banana e requeijão cremoso é destaque na 51ª Festa da Banana e do Leite
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 16:13

Tachos de doce de banana artesanal e de requeijão cremoso. Foto: Acervo/Prefeitura de Alfredo Chaves

Um dos momentos mais aguardados da programação da 51ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo, dia 26 de julho, às 13h30, no parque de exposições do município. 


Na ocasião, serão preparados aproximadamente 300 quilos de doce de banana artesanal e requeijão cremoso, iguarias que em seguida serão comercializadas para o público em potes de 200g a R$ 10 cada um. A tradição gastronômica dará aos visitantes uma oportunidade de levar para casa um pedacinho da festa.


O momento da virada é um dos pontos altos do festejo. Quando os tachos gigantes começam a borbulhar com as receitas que representam as estrelas da festa - a banana e o leite -, a ansiedade do público só aumenta, e um aroma irresistível toma conta do ambiente. 


O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanal e o requeijão cremoso, feitos na hora, com cuidados e técnicas transmitidos de geração em geração. 

Programação:

SEXTA-FEIRA – 24/07


18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

18h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação

19h – Show com Cataguases – Praça de Alimentação

20h30 – Desfile de escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição

22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação

0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1

2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação


SÁBADO – 25/07


7h30 – Caminhada Pet

10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata

11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo

12h30 – Grupo Afro Baobá

13h – Amigos do Violão

14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua

16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

16h – Show com The Four – Praça de Alimentação

17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação

17h30 – Supercross 2026

18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação

19h às 20h – Treino Noturno de Motocross

20h às 22h – Supercross 2026

20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação

22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação

0h – Show com Ferrugem – Palco 1

2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação

4h – Alvorada pelas ruas da cidade


DOMINGO – 26/07


8h às 11h – Treino Livre – Pista de Motocross

10h – Missa Comemorativa da 51ª Festa da Banana e do Leite

11h – Show com Raízes da Terra – Praça de Alimentação

11h10 às 16h30 – Supercross 2026

12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

12h – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas

12h – Show com Luciano – Praça de Alimentação

12h40 – Show com Gabi Cipriano – Praça de Alimentação

13h30 – Virada dos Tachos – Doce de Banana com Requeijão Cremoso – Parque de Exposição

14h – Show com Ni & Guinho – Praça de Alimentação

16h – Ação Solidária

17h – Show com Rafaeli & Higor – Praça de Alimentação

18h30 – Show com Thyarlis & Melina – Praça de Alimentação

20h – Show com Simone Mendes – Palco 1

22h – Show com Musical Prateado – Praça de Alimentação

51ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES 

Quando: até domingo (26/07)

Onde: Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori. Rua São Marino, 392-496, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves

Entrada gratuita 

Mais informações: @prefeituradealfredochaves.

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