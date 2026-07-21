Tombo da Papa em Itarana celebra tradições da Região dos Imigrantes

Ritual culinário que celebra as raízes italianas e pomeranas de Itarana, na Região dos Imigrantes, o Tombo da Papa volta à cena entre os dias 31 de julho e 2 de agosto para sua oitava edição.





A festividade é um encontro cultural, turístico e gastronômico que valoriza as tradições locais, fortalece o turismo regional e incentiva o empreendedorismo. A expectativa da organização é reunir de 2 mil a 5 mil pessoas nos três dias de programação.





O ponto alto será a noite de sábado (1º de agosto), quando um caldeirão com aproximadamente 140 quilos de papa será despejado em um grande tabuleiro. Em seguida, a iguaria de milho será distribuída gratuitamente entre os participantes da festa.