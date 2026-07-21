Tombo da Papa em Itarana celebra tradições da Região dos Imigrantes

Ritual culinário que celebra as raízes italianas e pomeranas de Itarana, na Região dos Imigrantes, o Tombo da Papa volta à cena entre os dias 31 de julho e 2 de agosto para sua oitava edição.
A festividade é um encontro cultural, turístico e gastronômico que valoriza as tradições locais, fortalece o turismo regional e incentiva o empreendedorismo. A expectativa da organização é reunir de 2 mil a 5 mil pessoas nos três dias de programação.
O ponto alto será a noite de sábado (1º de agosto), quando um caldeirão com aproximadamente 140 quilos de papa será despejado em um grande tabuleiro. Em seguida, a iguaria de milho será distribuída gratuitamente entre os participantes da festa.
O Tombo da Papa coincide com a época de colheita da chamada "safrinha" (segunda safra) do milho, produto que é a grande estrela da festa. Cultivado de forma predominante por pequenos produtores capixabas, o cereal gera renda, fomenta a economia do interior e garante o sustento de milhares de famílias. É justamente essa força e vitalidade da agricultura familiar que o evento busca homenagear.
Cortejo cultural e aulas-show
Entre os destaques da festa estão o cortejo cultural com carros de boi, a eleição do Rei e da Rainha da Papa e aulas-show com receitas à base de milho. Shows musicais, apresentações culturais e um parque de diversões gratuito completam a programação.
A estrutura do evento inclui ainda uma tenda expositiva que abrigará estandes de alimentação, produtos da agroindústria local, itens da agricultura familiar e um espaço voltado para o artesanato.
Programação:
Sexta-feira (31/07)
14h - Carreata para levar o panelão da papa ao estádio municipal
18h - Abertura dos estandes e cortejo cultural italiano com carro de boi
19h30 - Desfile do Rei e da Rainha da Papa
21h - Show com Toni Boni
23h - Encerramento
Sábado (01/08)
8h - Colheita do milho na propriedade de Zé Vieira
14h - Início dos preparativos para o Tombo da Papa
14h - Abertura dos estandes
16h30 - Oficina de artesanato com insumos de milho
17h - Aula-show de risoto de milho-verde
18h - Apresentação de Jogo de Mora, de Santa Teresa
19h - Show com Forrozum
21h - Tombo da Papa
22h - Show com a Banda Flash Back
0h - Encerramento
Domingo (02/08)
7h - Street Run Itarana
8h - Abertura dos estandes
8h - 3º Torneio do Tombo da Papa (futebol sub-11)
9h - Recreação para crianças e famílias
10h - Aula-show infantil de chup-chup de milho-verde
11h - Show com Diego Fardin
13h - Apresentação de dança holandesa
13h30 às 17h - Show com Marcos Silva e Banda
15h - Aula-show de drinque de papa
17h - Encerramento
8º TOMBO DA PAPA
Quando: de 31 de julho a 2 de agosto de 2026
Onde: no Estádio Municipal de Itarana. Rua Valentim de Martin, 155, Itarana
Horários: sexta-feira, a partir das 14h; sábado, a partir das 8h; domingo, a partir das 7h
Entrada gratuita
Mais informações: @adeturiitarana.