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Festa popular

Tombo da Papa em Itarana celebra tradições da Região dos Imigrantes

Evento gratuito chega à oitava edição de 31 de julho a 2 de agosto, com distribuição da iguaria para o público
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 17:06

Tombo da Papa em Itarana
O Tombo da Papa celebra tradições italianas e pomeranas da região. Foto: Acervo/Aldeia Comunicação

Ritual culinário que celebra as raízes italianas e pomeranas de Itarana, na Região dos Imigrantes, o Tombo da Papa volta à cena entre os dias 31 de julho e 2 de agosto para sua oitava edição. 


A festividade é um encontro cultural, turístico e gastronômico que valoriza as tradições locais, fortalece o turismo regional e incentiva o empreendedorismo. A expectativa da organização é reunir de 2 mil a 5 mil pessoas nos três dias de programação.


O ponto alto será a noite de sábado (1º de agosto), quando um caldeirão com aproximadamente 140 quilos de papa será despejado em um grande tabuleiro. Em seguida, a iguaria de milho será distribuída gratuitamente entre os participantes da festa.

Tombo da Papa, em Itarana
A distribuição da papa acontecerá no sábado (1º de agosto). Foto:
 Acervo/Aldeia Comunicação

O Tombo da Papa coincide com a época de colheita da chamada "safrinha" (segunda safra) do milho, produto que é a grande estrela da festa. Cultivado de forma predominante por pequenos produtores capixabas, o cereal gera renda, fomenta a economia do interior e garante o sustento de milhares de famílias. É justamente essa força e vitalidade da agricultura familiar que o evento busca homenagear. 

Cortejo cultural e aulas-show

Entre os destaques da festa estão o cortejo cultural com carros de boi, a eleição do Rei e da Rainha da Papa e aulas-show com receitas à base de milho. Shows musicais, apresentações culturais e um parque de diversões gratuito completam a programação. 


A estrutura do evento inclui ainda uma tenda expositiva que abrigará estandes de alimentação, produtos da agroindústria local, itens da agricultura familiar e um espaço voltado para o artesanato. 

Programação:

Sexta-feira (31/07)


14h - Carreata para levar o panelão da papa ao estádio municipal

18h - Abertura dos estandes e cortejo cultural italiano com carro de boi

19h30 - Desfile do Rei e da Rainha da Papa

21h - Show com Toni Boni

23h - Encerramento


Sábado (01/08)


8h - Colheita do milho na propriedade de Zé Vieira

14h - Início dos preparativos para o Tombo da Papa

14h - Abertura dos estandes

16h30 - Oficina de artesanato com insumos de milho

17h - Aula-show de risoto de milho-verde

18h - Apresentação de Jogo de Mora, de Santa Teresa

19h - Show com Forrozum

21h - Tombo da Papa

22h - Show com a Banda Flash Back

0h - Encerramento


Domingo (02/08) 


7h - Street Run Itarana

8h - Abertura dos estandes

8h - 3º Torneio do Tombo da Papa (futebol sub-11)

9h - Recreação para crianças e famílias

10h - Aula-show infantil de chup-chup de milho-verde

11h - Show com Diego Fardin

13h - Apresentação de dança holandesa

13h30 às 17h - Show com Marcos Silva e Banda

15h - Aula-show de drinque de papa

17h - Encerramento

Tombo-da-Papa
Papa de milho: a estrela da festa. Foto:  Adeturi/Acervo

8º TOMBO DA PAPA 

Quando: de 31 de julho a 2 de agosto de 2026

Onde: no Estádio Municipal de Itarana. Rua Valentim de Martin, 155, Itarana 

Horários: sexta-feira, a partir das 14h; sábado, a partir das 8h; domingo, a partir das 7h 

Entrada gratuita

Mais informações: @adeturiitarana.

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